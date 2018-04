La Comedia Independiente

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos elecciones rusia putin presidente trump estados unidos guerra fria crisis diplomática inglaterra espía méxico campaña independientes margarita zabala marichuy firmas donald trump jr divorcio siria italia desplazados modelo actriz reallity show congreso sistema novelas electorales sanciones ricos y famosos Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Todos Ofendidos

El Pirata | 19 de Febrero de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los más deliciosos pasos de comedia que serían un deleite para todos si no tuvieran su lado dramático.

Semana de nostalgia y regresos al pasado. Lo del espía envenenado en Gran Bretaña fue escalando y terminó en un escándalo diplomático con sanciones y reacciones muy extrañas mientras Rusia votaba y volvía a centrarse todo en la figura de Putin.

Al parecer Inglaterra se ofendió tremendamente por lo del espía y pidió pruebas a Rusia de que no lo había envenenado. Rusia le respondió que mejor Inglaterra les envíe prueba a ellos de que ellos lo habían envenenado. Inglaterra se enojó mucho más, como si sus propios servicios de inteligencia hubieran asesinado a Lady Di, y dio paso a una bonita y muy adecuada crisis diplomática justo en momentos en que Rusia denunciaba a la coalición occidental por apoyar a los rebeldes extremistas en Siria.

Como Estados Unidos no se podía quedar de brazos cruzados también sancionaron a Rusia por el caso de la "Trama Rusa" y a partir de allí todo se hizo un embrollo difícil de seguir.

Entonces tenemos a Europa enojada con Estados Unidos por lo comercial, a Inglaterra ofendidísima con Rusia por un espía, a Francia pidiéndole a Alemania que ya se terminen de arreglar para fortalecer el Eurobloque, a Italia formando gobierno a la italiana, a Putin reacomodándose en la silla que ya tiene la marca de su anatomía después de tantas reelecciones y a más de 60 mil desplazados en Siria en las ultimas 48 horas.

Del otro lado del océano Trump no termina de decidir que modelo de muro va a construir y cruzando la frontera a México nos estacionamos en un punto clave de la campaña: los que siguen en carrera.

¿Recuerdan que en México había mucha emoción por la apertura ilusoria de una reforma política que abría el pasó a candidatos independientes?

Bueno, ya pasó, ninguno alcanzó el objetivo de sortear el complejo sistema laberíntico propuesto para alcanzar la candidatura independiente. De los 48 solo uno. Ni el Bronco, ni Ríos Piter ni Marichuy ni nadie! Ah no, esperen, Margarita Zabala, si.

Sí, la esposa del ex presidente Calderón alcanzó la cantidad de firmas y será la única candidata independiente a la presidencia; no pues, independientisima!!!! pan´ que le digo que no si si!!!!!

Así que entonces tenemos que todo el paso de comedia quedó para las risas de los partidos tradiciones y los candidatos por fuera de ese sistema quedan como que representados por Margarita Zabala. Una genialidad.

Lo de Marichuy fue quizás lo más frustrante, pasó de ser la fuerza indómita del México profundo, la apañada por los intelectuales, la esperanza de la política diferente, a la señora que se le volcó la camioneta en la que hacia campaña por tierra caliente y se golpeó la cabeza. Fin, por ahora, no reunió las firmas y quedó claro, por ahora, que la representación indígena en el círculo del poder quedará limitada a un niño carismático de la sierra jalisciense cantando movimiento naranja, convertido en meme y olvidado a los cinco minutos.

Y mientras tanto, alrededor del mundo más noticias impactaban: en Miami se caía un puente peatonal, PPK se defendía otra vez en el congreso por el caso Odebrecht, la pelea Macri Papa Francesco ponía sobre la mesa lo que le sale al estado mantener a los obispos, Venezuela continuaba con las turbulencias de militares fieles e infieles, Colombia se concentraba en la campaña para las presidenciales, investigaban al presidente de la academia de Hollywood por acoso sexual y el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr se divorciaba de su esposa Vanessa.

Pero no lloren, todo en buenos términos. Vanesa era modelo y actriz; participó del reallity "El Aprendiz" de papá Trump. Ganó el concurso de belleza Miss USA y papá Trump se la presentó a Junior para que se reproduzca y juegue con su Barbie. Doce años y cinco hijos después la mujer se aburrió y anunció: "Hemos decidido iniciar caminos separados. Tendremos siempre un inmenso respeto el uno al otro y a nuestras familias".

Traducido en lenguaje jurídico: Vanessa recupera la libertad luego de alcanzar un acuerdo claramente beneficioso donde Donaldito Jr, hasta el fin de sus días, no parará de poner dinero, igual le viene sobrando.

Y así, entre ofensas y ofendidos, espías presentados como victimas y cuestiones soberanas, entre el eterno regreso a la Guerra Fría y el calentamiento diplomático, entre el éxodo de personas rodeadas por guerras inexplicables, entre los espejismos electorales y las novelas del corazón de ricos y famosos, nosotros les damos las bienvenida al kaos total!!!!