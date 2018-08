Siempre Alguien Paga

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos venezuela magnicidio maduro política atentado desfile militar colombia santos uribismo oposición juegos centroaméricanos méxico inteligencia nuclear rusia estados unidos elecciones legislativas trump bolivia patria argentina economía corrupción cuadernos poder judicial brasil candidato lula da silva terremoto indonesia víctimas aborto ley religión laico políticas intervenir pagará espectáculo episodios gratis Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Aunque Diga Gratis

El Pirata |6 de Agosto de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los fuegos artificiales que vemos gustos iluminar el cielo como si nadie tuviera que pagarlos.

Y alguien los pagará, o ya los pagó, porque de un modo u otro nada es gratis en está vida.

Lo bueno es que si tienes poder, influencias y eres el jefe, seguramente los pagará otro.

Semana de intento de magnicidio en Venezuela. Eso dicen los titulares. La cosa fue más o menos así: Nicolás Maduro hablaba de la nueva economía venezolana en un desfile militar ataviado como un comandante caribeño cuando hubo unas explosiones que crearon pánico y algunos militares heridos.

Luego se supo que fueron unos drones cargados con explosivos, muy moderno todo. El gobierno acusó a la oposición, la oposición mira hacia la cúpula militar donde no todos están contentos. La cúpula militar volvió a jurar fidelidad al gobierno y el Presidente señalo directamente a la ultraderecha, la oligarquía nacional y al todavía, por pocos días más, presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Algo así como si Santos antes de entregar el poder al uribismo de Duque hubiera dicho: -Espérense que antes de irme mató a Maduro, dejo a Venezuela en un caos político sin precedentes, y me retiro a cobrar mi jubilación.

Y entre el carné de la patria, obligatorio para acceder a subsidios, las nuevas reglas de juego económico bolivariano, el vaciamiento de PDVSA, alguna que otra escasez y el éxodo de venezolanos profesionales, tenemos un sonido explosivo que ensordeció a todos y con diversas teorías de por donde llegó aunque ya tengamos a seis detenidos.

Por otra parte tenemos el caso de Trump y su pelea con los servicios de inteligencia. Fantásticos ambos, porque entre los dos uno no sabe con quién quedarse. Un presidente estridente que se pelea con todo el mundo y pareciera ser la definición exacta de un fantoche y unos históricos servicios que ahora juran que Corea del Norte sigue con su plan nuclear, que Rusia busca piratear las legislativas como lo hizo con las presidenciales y que desacredita las afirmaciones del Ejecutivo cada vez que puede. Los mismos servicios que digitaron pusieron y sacaron gobiernos en América, Asia y África, los mismos que convencieron a George W. Bush de las armas químicas de Irak y los que dijeron que había que intervenir Afganistán de manera urgente. Digo, para no irnos en el tiempo a su intervención en los golpes de Sudamérica, El Salvador, Camboya, Vietnam, su injerencia en Medio Oriente, etc...

Mientras tanto alrededor del mundo más noticias a pagar: Bolivia conmemora su fecha patria, China amenazaba con más aranceles a Estados Unidos, terremoto en Indonesia con alerta de tsunami, Europa vive una ola de calor histórica, incendios en California, México rompía récords de medallas doradas en los Juegos Centroamericanos, la vuelta a clases, los desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Argentina "los cuadernos de la corrupción".

La prolija transcripción de un chofer, fanático de las anotaciones o enviado a tomar nota, de cada detalle de cómo altos funcionarios y empresarios poderosos se rascaban la espalda con billetes de alta denominación internacional.

La prolija transcripción de doce años del saqueo mafioso ataviado con discurso populista que enriqueció a los delincuentes políticos que todavía están tratando de hilvanar un discurso de defensa.

Que sin duda lo encontrarán, porque para mentir y pasar de victimarios a víctimas son magistrales.

Y esta novela, conocida por todos, va sazonada con la de la Ley del Aborto que tendrá una fecha importante el próximo 8 de agosto. Ahora con un condimento más picante. Con media sanción llega a senadores y posiblemente de allí no pase, no al menos tal cual está planteada.

Lo destacable es que ahora el sector en contra de la ley se siente más alentado y bendecido. En todo el sentido de la palabra.

Pasó que el Papa se enojó, por la tibieza con que la Iglesia argentina se mostró en una primera instancia. Entonces el jefe, desde Roma, Italia, país que hace varias décadas tiene una ley así probada, mandó a todos los ejércitos celestiales a movilizarse y exponer su oposición, clara e intransigente, "no a la ley del aborto". Hasta el punto de planear celebrar una misa mientras se debata la ley, ahí en la catedral metropolitana. Exponiendo de este modo a todos sus seguidores sin importarles si esto generará un riesgo de situaciones desagradables por parte de los partidarios más radicalizados de la ley abortista.

¿Será que a la Iglesia le importan muy poco sus seguidores siempre y cuando respondan a sus intereses?

Digo, ponerlos en las calles cuando el orteguimo en Nicaragua andaba metiendo bala, exponerlos en el campo de los hechos cuando a lo mejor deberían protegerlos de otro modo. Ya ni qué, tiempo de cruzados! Por el honor de un estado laico capaz de decidir sus propias leyes... donde todavía la religión sigue mordiendo parte de la torta del poder.

Por último pasamos por Brasil, donde el Partido de los Trabajadores oficializó a su candidato presidencial. Lula da Silva.

Sí, está preso por corrupción con sentencia firme, pero como sigue siendo el mejor posicionado en las encuestas el PT ya se lanzó a la campaña. Al preguntarle a la cúpula del partido si había un "plan B" en caso de que Lula siguiera preso, la respuesta fue "no".

Así que o Lula gobernará desde la cárcel como los jefes de las pandillas y cárteles o ahora se vuelve la pulseada más interesante entre el poder judicial y parte del poder político de Brasil.

Damas y caballeros, así está planteado el espectáculo que, como ven, se divide en tantos episodios que ni siquiera llegamos a verlos todos. Eso sí, alguien pagará, posiblemente todos ustedes, aunque en la invitación digan "gratis" por todos lados.

Bienvenidos al kaos total!!!!!!!!!!!