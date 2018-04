Doce Año en un Día

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos elecciones preso lula presidente justicia estados unidos trump peña nieto frontera respuesta puigdemont españa argentina clubes candidatos méxico fútbol poder judicial brasil escándalo siria ataque químico resultados corrupción curitiba cárcel sindicato cuentas caravana debates votaciones problemas mentiras Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Esto No Terminará Aquí

El Pirata | 9 de Abril de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y un ritmo tan cargado de vértigo que pareciera que hubiera pasado un año en pocas horas.

Tres escenas, tres protagonistas, diferentes escenarios.

Lula da Silva marchó preso. Pero antes hubo de todo: un Tribunal Superior desempatando en el último minuto, el líder del PT atrincherado en la sede del sindicato metalúrgico, una misa, un juez esperando, un discurso encendido ante la multitud, la prisión de Curitiba, un campamento bautizado "Lula Libre" y la certeza de que en Brasil pasó algo que no terminamos de comprender bien pero que viene desde hace mucho tiempo atrás.

Desde que inició el Lava Jato, desde que el Juez Moro cobró fama internacional, desde que O Globo dejó de estar agradecida por la extensión de contratos al gobierno del PT, desde que el Congreso volteó a Dilma sin razones para el Impeachment, desde que Lula se presentó como el más corrupto de la historia con informes que luego debieron ser desmentidos, desde que a Michel Temer lo empezó a salvar el parlamento cada vez que estaba al borde del abismo, desde que el Ejercito metió la cuchara diciendo que la corrupción es "intolerable" y desde que Lula empezó a crecer en las encuestas en un año electoral.

Ahora la situación es extraña, Lula está preso, le dieron 12 años, sigue siendo el favorito en unas elecciones de las que hoy no podría participar y Brasil ya no sabe que patrón de medida utilizar para hacer Justicia, porque o van todos presos o quedará evidenciado que no todos son iguales ante la ley.

Por supuesto que Lula recibió muchísimos apoyos, algunos reconociendo que puede tratarse de una persecución política y otros, de algunos ex mandatarios sudamericanos, que están pensando: si a lula le dieron 12 años por corrupción por un triplex que nunca habitó a mi mínimo me dan tres cadenas perpetuas con inhibición de bienes hasta por tres generaciones.

Y mientras Lula entraba a la cárcel, en Alemania, el expresidente de la Generalitat catalana salía libre previó pago de fianza; si quieren saber a que se dedica Carles Puigdemont últimamente pues... a eso, a ir por toda Europa pagando fianzas para salir de las detenciones que le van aplicando.

Y mientras las relaciones entre España y los independentistas catalanes están más frías que las miradas entre Leticia y Sofía, continúa el pago en cuotas a la corona por haber osado sentirse capaces de imponer condiciones a Madrid; que además de ser la sede del gobierno central tiene a Cristiano Ronaldo, con todo lo que eso significa.

Mientras tanto más noticias daban la vuelta al mundo: atropello múltiple en Alemania, Andorra investiga a 35 ex funcionarios de PDVSA que ocultaron fondos en ese paraíso fiscal, la Armada mexicana se disculpa de haber matado a las niñas de Nuevo Laredo en un operativo con helicóptero, accidente fatal para un equipo de hockey sobre hielo e Canadá, reaparece el sarampión en países latinoamericanos donde estaba desterrado, Mark Zukerberg se presentará esta semana a dar explicaciones en el congreso de la unión y la tensión en la frontera tuvo introducción, nudo y desenlace... al menos provisorio.

Fue una escena clásica de patio de escuela. Trump volvió a cargar con lo del muro y fue más allá, pidiendo la movilización de la Guardia Nacional a la frontera. La razón, una clara amenaza de una caravana migratoria centroamericana que marchaba hacia a Tamaulipas. Unos mil chapines con lo puesto básicamente, digo por si están imaginando un ejercito de ninjas altamente preparados para la batalla.

La cuestión es que Trump empezó con su pirotecnia tuitera y todos los candidatos a la presidencia de México empezaron a empujar a Peña Nieto para que le responda: "nos dijo feos, nos dijo malos, nos dijo esto, nos dijo lo otro, ve a partirle su madre"!!!

Entonces el casi presidente saliente embadurnó su copete con laca de la fuerte y a grandes rasgos le dijo que si tenía problemas en su casa no se ande metiendo con México, que en México andamos todos a las patadas pero sus provocaciones nos unen porque si bien al PRI gobernante ya nadie lo respalda una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Todos aplaudían al presidente mexicano por haberle dicho a Donald sus verdades. Lo triste es que Donald ya no le escuchaba porque andaba tuiteando sobre otro tema: Siria, un supuesto ataque químico y la responsabilidad de Rusia e Irán, para rematar llamando "animal" al presidente sirio Al Asad.

Así todo se calmó por el momento y todos regresaron a sus aulas donde atenderán sus clases hasta que suene otra vez la campana.

Otro sitio donde hubo ritmo cargado de vértigo fue en Argentina. Allí la justicia investiga una red de pedofilia y la relación de esta con las pensiones de las fuerzas básica de algunos clubes de fútbol. El escándalo trepó y durante una semana todo argentino no hablaba de otra cosa. La cuestión es que Argentina pasó en cuarenta ocho horas de debatir el aborto, cortes y protestas gremiales, el impacto de los aumentos y son todos pedófilos, a no hay pruebas, todo fue una extraña operación de una facción del poder judicial y los resultados del fútbol del fin de semana.

Y así, entre mentiras y encarcelaciones, entre largas horas de debate y votaciones, entre ofensas y respuestas, entre pago de fianzas y confianzas rotas, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!