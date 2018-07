Lo Nuevo, Lo Viejo, Lo Feo y Lo Incierto

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos elecciones méxico morena andrés manuel lópez obrador amlo pacificar líder pri pan opositores ezln corrupción puebla votos estado derechos humanos presidencia diciembre historia virgen de guadalupe advocación receta mexicana foros sabios izquierda independencia argentina colombia marcha gangster estados unidos corea del norte criticar políticas migración trump nuevo laberintos política Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Acomodándose en la Cima

El Pirata |9 de Julio de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los laberintos circulares del México nuevo.

La Virgen de Guadalupe es un advocación de la Virgen María. Este dato no es menor y a la vez es difícil de explicar, como todo aquello relacionado con la mística.

Es decir, es la misma virgen pero es diferente. Quiero decir, hablar de la Virgen de Guadalupe no es lo mismo que hablar de la Virgen María; ella tiene su propia expresión, carga con la historia de Juan Diego, tiene su templo, su vestuario, su peso cultural, pero... es la Virgen María.

Bueno, igual no se por qué estoy explicando todo esto porque en realidad la noticia no es la Virgen de Guadalupe ni ninguna otra advocación mariana sino los coletazos de las elecciones mexicanas donde MoReNa, no la virgen morena, se quedó con todo, menos con Guanajuato; porque los caminos de Guanajuato así son: con el Cristo de la montaña y el Cerro del Cubilete.

Generalmente los presidentes electos empiezan a ser noticia cuando asumen, esto nos llevaría a diciembre (2018), pero tratándose de México y el cataclismo generado por el resultado tan estridente como esperado, AMLO empieza a ser noticia a los cinco minutos de ganar.

Panorama embriagador y espectacular. La victoria aplastante de MoReNa hizo volar al PRI y al PAN por el aire. Los históricos partidos caen en una crisis de proporciones bíblicas: unos cruzan el Mar Rojo, otros encaran un éxodo tardío, todos buscan un líder entre los escombros y la sonrisa de súper poder se les desdibujó en una mueca dolorosa.

¿Pero esos qué importan? Si después de todo ahora estamos ante un México Nuevo!

En el México nuevo ya hay novedades. Bueno, no es así de "que bruto que novedoso" pero pues hay noticias. Vamos a pacificar México! Para esto ya tenemos un nombre: Alfonso Durazo. Sí, el que fuera portavoz y secretario en la presidencia de Vicente Fox. Si un priista que fue vocero panista y que transformado en fiel morenista se encargará de la estrategia de seguridad. Punto a favor: todos lo conocen. Punto en contra: se anunció que la onda será abrir foros de discusión de aquí a diciembre entre organismos, organizaciones de Derechos Humanos, personalidades, líderes religiosos, políticos, el Papa Francisco y la sociedad civil nacional e internacional para elaborar una (cito textual) "Receta mexicana" para la pacificación del país.

Esos foros son geniales porque son como la imitación pirata de la ONU. Una especie de gasto prescindible donde todos comen masitas con café, todos hablan de teoría, dan ejemplos de éxito y nadie tiene ni idea de la cantidad de asesores que tienen.

Pero al país hay que pacificarlo!!!! Son casi 30 mil muertos anuales y las cifras de violencia son alarmantes.

Sí, OK, algunos esperábamos algo más sorpréndete que el foro de sabios. Algo inclusive que no se pudiera comunicar tan abiertamente, algo como una mesa secreta a la que se sienten los verdaderos protagonistas del sangrado de México y acordaran que si siguen matando a la gallina ya no habrá más huevos.

Pero bueno, vamos. Es tiempo de aportar y no de criticar.

Ah, igual avísenle a EZLN, porque los zapatistas ya dijeron que AMLO es más de lo mismo.

Y de este modo comenzamos con el clásico: "lávate la boca antes de decirte de izquierda".

Pero esto no es nuevo, el zapatismo ya había acusado a López Obrador de "representante de la falsa izquierda" de rodearse de colaboradores manchados con hechos como la matanza de Acteal y de odiar a los indígenas.

Meses antes de la elección obrador realizó un mitin en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) e intentó una reconciliación que no se pudo. Los caracoles zapatistas son otro paradigma al de la política clásica y AMLO es tan "él" que hasta tendiendo la mano no se olvidará jamás que muchas organizaciones indígenas apoyaron a Marichuy (a la que se le volteó el camioncito en tierra caliente) la candidata independiente que no llegó ni las puertas del permiso a competir.

Así las cosas hoy en México nuevo. Si uno se pone a discutir sobre AMLO no sabrá si se trata de un mocho de la ultraderecha conservadora, un izquierdista auténtico de la lucha social al que no le quedó opción, un temeroso a cualquier cambio que amenace sus mínimos privilegios burgueses, un zapatista histórico, un anti-todo no importa lo que sea, un beneficiado con la nueva advocación de la política partidaria con peso unipersonal, o uno de esos niños geniales que iniciando su carrera intelectual acaban de descubrir una fabulosa revolución llamada amor!

Entonces ¿cómo vamos?

Bueno, vamos que algunas cosas "si" y otras "no". Lo de los subsidios a jóvenes y ancianos sigue en pie, luego vemos de donde sale la lana. Lo de la receta mexicana pacificadora ahí va, hay que agregarle harto chile pa'que amarre sabor porque por ahora sabe a nada. Lo de la gasolina hay que tener paciencia para lo de las refinerías y lo de la fiscalía independiente ya quedó en el pasado.

Si, lo sé, era una gran idea la de una fiscalía independiente, pero Andrés Manuel ya dijo que eso no garantizaba que este exenta de corrupción, así que nos quedamos con lo que teníamos: corrupto pero conocido y a ver si convencemos a la justicia de que no se junte con los mañosos y los asesinos de la clase.

Pero si creen que este es un editorial de pura crítica sin aporte, de AMLO "hater" o de la mafia del poder que ya trabaja en nuestras mentes para enlodar un gobierno democrático, popular y soberano que todavía ni siquiera empieza, reconocemos que ver por el espejo retrovisor es realmente la experiencia pura del espanto.

Y el espejo retrovisor se llama Puebla. Tiros, trampas, robos, violencia electoral, nausea política, olor a fraude y un gobernador panista que (en forma de su propia esposa) se atrincheró en el poder sin reconocer que MoReNa también había ganado allí. Y mientras el elegido Barbosa miraba las noticias en un lujoso hotel del centro poblano y celebraba ser parte del tsunami MoReNa, de pronto Martha, la esposa de Moreno Valle, el gobernador, pasaba a ser la ganadora; una semana después se definía la votación a favor de los que ya estaban.

Puebla; ahí está el espejo retrovisor del México PRIAN, como le gusta decir al nuevo presidente que hoy es el hombre con más poder y al que todos aman. Hasta los empresarios que semanas antes le pedían a sus empleados que no voten por él. Está última cosa no es un dato menor, gobernar con los verdaderos dueños de un país en contra es más difícil que gobernar con todo el pueblo en contra, si no me creen pregúntele a Michel Temer que sigue gobernando Brasil como si tal cosa.

Mientras tanto, otras noticias giraban en el mundo: el rescate de los niños en la cueva de Tailandia suscitaba la atención mundial, Colombia marchaba contra el asesinato de líderes sociales, Estados Unidos evacuaba de Nicaragua a su personal no esencial, la oposición se resquebraja en Venezuela y Acción Democrática se iba de la mesa de unidad (MUD), continúan los encierros en San Fermín, en Argentina se celebra el Día de la Independencia, miles de desplazados sirios piden ingreso a Jordania, trágicas inundaciones en Japón, protestas y represión en Haití por el aumento de la gasolina, solo europeos quedaron en las semis del mundial de Rusia 2018 y Corea del Norte se vuelve a pelear con Estados Unidos.

Pyongyang acusó a Washington de una actitud "gangsteril" en la negación nuclear. El jefe de la diplomacia de Trump, Mike Pompeo, respondió: "este es un mundo gangsteril". Y parafraseando a Los Simpsons la escena es: "te pague para que me quites las presiones y no dejas de presionarme! -desnuclearízate! -quítame las sanciones! -oblígame!"

A todo esto Donald Trump pidió más tiempo para reunir a los niños con sus padres inmigrantes; más o menos hasta que los niños crezcan y sean capaces de responder algunas de las preguntas que les realizan los tribunales como: ¿Tienes un abogado? ¿Cómo llegaste aquí? O ¿Qué opinas de las políticas de inmigración y cómo afectaron estas tu vida a partir de la decisión que tomaron tus padres de emigrar al norte?

Y así vamos amigos, con la esperanza intacta, la niebla bajando sobre el camino señalado, los políticos acomodándose en las sillas calentitas y las historias de los que día a día están cargando apenas lo que parece una desmesurada ambición: la ambición de sobrevivir en este mundo gangsteril.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!!!!