El Lugar del Pueblo

En El Mapa del Poder

El Pirata | 22 de Enero de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las mil y una invocaciones del "pueblo" según los alquimistas del poder.

Fuimos políticamente educados con una serie de máximas que, repasando algunos pocos hechos, podremos notar que hacen más agua que los discursos de superación personal cuando eres pobre y no tienes ni para el pasaje de autobús.

"El pueblo es el soberano. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo nunca se equivoca. El pueblo sabrá poner en su sitio a los gobernantes que le traicionen. El pueblo es el que decide".

La realidad es que "el pueblo" es un actor social bastante menor en esta obra de teatro.

Claro que una cosa es el pueblo de Fuenteovejuna y otra "el pueblo" de los gigantescos conglomerados unidos bajo el nombre de países en este siglo XXI.

Para complicar aún más las cosas tenemos a los verdaderos grupos de poder luchando por quién se queda con el significado de la colosal fuerza llamada "pueblo". Una colosal fuerza que en realidad solo la va de testigo a lo que ocurre en el cuadrilátero del poder.

En Venezuela el gobierno decidió adelantar las elecciones. ¿Democracia o disfraz de democracia para legalizar otros tantos años de poder?

Para el gobierno chavista el pueblo es el que soporta estoico la escasez de todo y no cuestiona nada. Por ende el pueblo no es el que se está yendo con lo puesto, el que cruza la frontera, y menos aún los pueblos de los vecinos de Sudamérica que con mirada atónita ven llegar a miles de venezolanos que huyen de su país como nunca había pasado antes en la historia.

En Brasil el Poder Judicial dice responder a un pueblo que pide transparencia y justicia. Lula, el que podría quedar fuera de las elecciones, dice que el ataque no es contra él, y las gentilezas empresariales para adjudicar obra pública, sino contra "el pueblo" brasileño.

Y agregó: "cuanto más me persiguen más subo en los sondeos".

En Honduras Juan Orlando Hernández volvió a jurar como presidente de su pueblo, aunque también estuvo el pueblo que cubrió las calles en protesta y fue regresado a sus casas con gases y palos.

En México al pueblo lo tiene de rehén y es poco lo que puede elegir. Salvo que seas, por ejemplo, Peña Nieto y si puedas elegir no ir a Tamaulipas y suspender el viaje porque hay mucha bala, bloqueo e inseguridad.

Igual que en Colombia donde las bandas narco atentaron contra un cuartel de policía en Barranquilla; o en Ecuador donde cerca de la frontera norte volaron una comisaría.

Pero para "el pueblo" en México lo importante era pacificar el país. Pero para "el pueblo" en Colombia lo importante era la paz con las FARC. Pero para Ecuador lo importante es la pelea entre Lenin Moreno y Rafael Correa. Bueno, eso es lo que nos dicen.

Y así el pueblo se va enterando que allí donde se cocina el poder hay reacomodamientos.

En Arabia Saudita el hotel Ritz volvió a funcionar como hotel. Sí, la famosa cárcel de lujo del heredero al trono quedó vacía. Luego de la purga gigantesca donde decenas de príncipes y empresarios habían quedado retenidos por corrupción, el poder fue liberándonos uno a uno. Y "el pueblo" pasó de la sorpresa de que todo estaba cambiando a la sorpresa de que al final todo fue una demostración de parte del príncipe heredero a sus competidores.

Es que debía quedar claro quién tenía el poder.

Y el pueblo sigue viendo como las balas pican cerca: atentado en Kabul con un centenar de muertos; ejecuciones en Nuevo León, Xalapa, Cancún y en un taller de Pensilvania; asesinan al ex presidente del supremo de Guatemala en plena calle y a pleno día; más de una docena de muertos en un tiroteo en una discoteca en el norte de Brasil; y en Rusia detienen a un líder opositor y a un centenar de manifestantes... porque "el pueblo" está con Putin, como estuvo con la revolución, como estuvo con los soviets, como estuvo con la Perestroika, como estuvo con los zares, con la hambruna, con la guerra y con la nueva casta de multimillonarios hijos del capitalismo a la rusa.

El pueblo está donde está, siempre está donde está.

Y los que reparten el queso están en Davos. Allí donde Trump entró pateando los Alpes y diciéndole a los palestinos que ya no les dará dinero si no se comportan, allí donde las denuncias de acoso sexual no son tema y la ecología es una pose como para selfie, allí donde los presidentes latinoamericanos van a pedir lo que nos les darán, allí donde los empresarios más grandes del planeta deciden a quién van a bendecir y a quién no.

Y así, entre pueblos que dicen "no" y dirigentes que escuchan "si"; entre pueblos que dicen "si" y tildan de antipueblo a los que dicen "no"; entre pueblos invitados a votar por quienes el pueblo no decide elegir; entre pueblos, poblados y poblaciones; entre el clamor popular y un protagonismo desdibujado por apenas una abstracción de un término que mil veces es usado para darle carácter legal a las fechorías de los grupos de poder: nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!