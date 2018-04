Nicaragua en Protesta

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos protestas nicaragua represión presidente trump estados unidos kim jong un corea del norte UNASUR respuesta elecciones paraguay armamento ejercito nuclear avicii dj fiesta reina inglaterra díaz canel cuba fidel castro revolución cumbre líder siria inspectores medio oriente partidos bloques negocios candidatos campañas Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Cuando Todo se va de las Manos

El Pirata | 23 de Abril de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales que no encuentran ni paz, ni armonía, ni acuerdo, ni consenso, ni lógica, Nicaragua.

Difícil situación en el país centroamericano, y a esta altura la suba del pago del seguro social quedó en simple anécdota. El gobierno de Ortega vive sus momentos más difíciles gracias a su propia necedad y torpeza.

Una pequeña protesta fue resuelta de la peor manera, como le gusta a los pintorescos gobiernos que se hacen llamar populares: enviar a sus partidarios más fanáticos a reprimir. Entonces lo que comenzó como una represión "extra oficial", de unos cuantos muchachos del frente sandinista con palos y patadas, creció como una bola de nieve de indignación que vaya uno a saber cuando se derrita.

Después vinieron las marchas, la policía pegadora, la invitación al dialogo por parte de la primera dama cuando ya había muertos y heridos imposibles de tapar con intervención mediática incluida. Después llegaron los militares, el ingreso a la universidad, las marchas de estudiantes, las barricadas y más sangre en las calles. Otra invitación al dialogo de Daniel Ortega, la negativa de la oposición y la puesta en el mapa de las noticias internacionales de Nicaragua.

Nicaragua, la que no había sido noticia cuando Ortega jugaba con la Constitución, la que no había sido noticia cuando la "todo poderosa" primera dama Rosario Murillo anunció en cadena nacional que había que controlar las redes sociales porque estaban influenciando negativamente a los nicaragüenses. La que nunca era noticia, porque a nadie le importa demasiado lo que pasa en aquellos países que no influyen en el tablero mundial, hasta que todo vuela por el aire.

Una bala en la cabeza de un periodista, humo en el aire, tensión máxima, más de una veintena de muertos, heridos por la represión, intentos de censura a medios, medios censurados, intento de control entre el descontrol, protestas populares que no representan al pueblo para el gobierno y la calma que no llega.

¿Y todo por lo del seguro social?

En realidad no, pero siempre hay algo que termina siendo el detonante del volcán que parecía estar dormido.

Y mientras Diaz Canel asumía la presidencia de Cuba y juraba fidelidad a Fidel Castro y la Revolución, una noticia ponía en evidencia el final de una etapa política sudamericana. La UNASUR se partía como bloque de hielo en medio del océano. El bloque sudamericano creado por Hugo Chávez en 2008 al calor del precio del petróleo quedaba más desacreditado que el gobierno de Maduro. Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay suspendieron su membrecía dejando a Venezuela, Bolivia solas como meme de John Travolta. Ah si, Ecuador y Uruguay no se habían pronunciado aún y también quedó dentro Guyana y Surinam.

Y como ojos que no ven corazón que o siente, el canciller boliviano (país que tiene la presidencia temporal de la UNASUR) salió a decir que en realidad nadie se fue, que no pasó nada, que nadie suspendió nada y que la UNASUR goza de buena salud y que lo que hay que hacer es buscar consensos. Algo así como cuando niegas que te estas separando y dices que nada más se están tomando un tiempo cuando ya hay diez abogados interviniendo y están tus maletas en la calle.

Y más noticias daban la vuelta al mundo como los discos de Avicii, el DJ sueco de 28 años que murió en Omán y que dejó al descubierto la parte triste de la fiesta.

Las celebraciones de palacio continúan por el cumpleaños de la reina de Inglaterra, Paraguay anduvo de elecciones y elegía presidente, ataque suicida en centro de censo electoral de Kabul deja más de cincuenta muertos, se siguen conociendo datos de lo que será el posible encuentro entre Kim Jong Un y Trump, el ex director del FBI sigue criticando al presidente, el equipo de inspectores en Siria no pudo entrar a la zona del supuesto ataque químico porque entrar en Duma está más difícil que pasear por Iztapalapa al atardecer y la tensión continúa en medio oriente aunque traten de bajársela.

Hablando de Corea del Norte y los preparativos para el encuentro Kim Jong Un - Trump, nos enteramos que el jefe de la CIA, Mike Pompeo, tuvo una reunión secreta con líder norcoreano como para allanar el terreno. Ya saben, no le haga chistes de esto o de lo otro, no lo toques, no ponga caras en las fotos y así.

Estamos bien, Trump mostró voluntad de ser el primer presidente norteamericano en reunirse con el líder después de la guerra aquella de la década del 50 que en los papeles nunca finalizo y Kim Jong Un hizo una demostración de voluntad aún mayor. Apareció en la televisión norcoreana anunciando que ya había probado todo el armamento nuclear que necesitaba probar y que desmantelaría la base nuclear previó a la cumbre entre las dos coreas y Estados Unidos.

De este modo y a medida que pasa el tiempo nos vamos enterando con acciones que es lo que se habló en aquella reunión misteriosa entre Kim Jong Un y China ¿no?

Kim Jong Un "cálmate por favor", deja de hacerte el loco y habla con el orate gringo que aquí lo único importante son los negocios!!!

Y así, entre acuerdos y desacuerdos, entre bloques partidos y partidos políticos, entre peleas entre candidatos, campañas y grupos de poder, entre los finales de algunas etapas y la continuidad de otras, entre las calles de Nicaragua y las calles de Kabul, entre manteles largos y desmantelamientos anunciados, entre la indignación que a veces no recordamos donde comienza pero si como termina: nosotros les damos las bienvenida al kaos total!!!!!