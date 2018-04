Tiempo de Amabilidad

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder elecciones reunión kim jong un trump estados unidos guerra corea del norte jiping china méxico campaña anaya meade peña nieto raul castro cuba remplazo gobierno italia cinco estrellas mujeres consignas 8M presidentes colombia legislativas perú fujimoristas chile piñera evo bandera ganancias cine estrellas luck skywalker Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Kim Jong Trump

El Pirata | 12 de Febrero de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales crudas y desveladas de una semana que comienza con novedades un tanto extrañas.

La primera de todas fue el ofrecimiento de Kim Jong Um de reunirse con Trump.

Si señores, pasamos de "arderán en el infierno", "destruiré al payaso", "le patearé en su propia casa" y "el Apocalipsis se acerca", a "juntémonos cara a cara a divertirnos de como espantamos a todo el mundo".

Lo bueno es que Trump tiene tantos problemas internos que ni siquiera dudo de la oferta y aceptó con singular alegría.

Es evidente que aquí ocurrieron dos cosas: o China le dijo al líder norcoreano que le ponga onda y bajita la mano o el aire de los Juegos de invierno de Corea del Sur le cambiaron la vida Kim Jong Um.

Mientras tanto Trump anda tratando de callar a la actriz porno para que deje de pedirle dinero y su fiscal general, Jeff Sessions, se colocó en la línea de fuego de una guerra contra California. Sí, al parecer el estado de California desoye las leyes federales y protege a los indocumentados; entonces Sessions dijo que esto era como la rebelión de los estados sureños contra la Unión y, por su parte, el gobernador Jerry Brown calificó el hecho de "declaración de guerra".

Así que a desempolvar los retratos del General Lee, el General Grant, los uniformes unionistas y las banderas confederadas porque parece que la guerra ya no va a ser contra ningún país de oriente sino entre California y las tropas de la migra del General Trump.

Y mientras regresaba el hielo al hemisferio norte más noticias daban la vuelta al mundo: multitudinarias marchas de mujeres por el 8M; la confusión de tantas consignas que la mayoría se licuaron; las elecciones legislativas en Colombia; la forma del gobierno en Italia y el cóctel Cinco Estrellas con derecha populista berlusconiana; el fujimorismo en Perú que sigue queriendo voltear a PPK; Sebastián Piñera asumía la presidencia en Chile y en Venezuela un grupo de militares era detenido por conspiración y traición a la patria.

En México la campaña va tomando impulso y ahorita todos le pegan a Peña Nieto. Meade que se quiere hacer el diferente, Anaya que se quiere hacer el interesante, la oposición de derecha, la del centro, la de izquierda, parte del oficialismo, los independientes y hasta Trump que lo balconea diciendo que lo puso en su lugar cuando le comentó que México no iba a pagar el muro. Solo falta que salga La Gaviota a decir que ya no lo quiere y que él mismo anuncie que no se va a meter en las próximas elecciones y porque del propio PRI le dijeron "tú no sumas, mejor hazte menso". Momento, eso último también pasó solo que no lo confesó.

En fin, más noticias se perdían entre resultados deportivos y acusaciones cruzadas. Xi Jinping obtenía la reforma para gobernar China de por vida, Luck Skywalker lograba su estrella en el paseo de la fama de Holywood; un helicóptero caía en el East River neoyorquino, Evo Morales desplegaba su larga bandera azul; comenzaba el proceso de reemplazo de Raúl Castro en Cuba y miles de manifestantes se reunían frente a la sede de la ONU para pedir por los derechos humanos en El Tíbet.

Y así, entre candidatos y candados legales, entre estrellas del cine erótico y presidentes galanes, entre las perdidas de poder y las ganancias no tan transparentes del poder mismo, entre marchas numerosas y contramarchas resbalosas, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!!