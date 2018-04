Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos elecciones semana santa jesús presidente costa rica estados unidos trump católicos venezuela militares internet aumento argentina encuestas candidatos méxico lula poder judicial brasil actriz diplomáticos roma infierno seguidores redes sociales cobertura periodística vacaciones dinero procesiones cofradías datos historia Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Tierra Paraíso e Infierno

El Pirata | 2 de Marzo de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y su liturgia de dolor, muerte y resurrección.

Pasó la Semana Santa, carreteras atestadas, destinos turísticos, misas y procesiones. Todos afectados por una u otra cosa, así seas ferviente religioso o modernísimo agnóstico.

Y en tiempos en que el catolicismo clásico pierde más seguidores que la selección Argentina de fútbol después del seis a uno contra España, igualmente gran parte del mundo se detuvo para colocar la mirada en la cruz. Pero las sociedades son cambiantes y ya le Semana Santa no tiene el peso espiritual que tenía antaño. Es que antes si decías que eras ateo podían quemarte en la hoguera, ahora es signo de fabulosa intelectualidad. Eso si, ahora puedes ir a la hoguera por un comentario sexista, por decir que no te gustan los animales o por criticar al gobierno en China.

Y con las imágenes sangrantes y dolorosas de cristos muertos, reliquias, cofradías encapuchadas, cruces pesadas y espaldas rajadas, vamos desde Iztapalapa hasta Filipinas, desde el Vía Crusis en el coliseo romano hasta el último pueblo santificado pero sin gloria donde la vida vale menos que la de Jesús para el gobierno romano hace más de dos mil años.

Mientras tanto, las noticias del mundo nos mostraban un sin número de pecados y pecadores.

Las segunda vuelta de las elecciones de Costa Rica, que enfrentaban a un ultra católico y al candidato oficialista, cayeron justo en Semana Santa. ¿Qué eso no afecta el voto?

El ayuntamiento de Roma se plantea que hacer con las monedas que los turistas lanzan a la Fontana di Trevi. Antes iban hacia la Iglesia y ahora tenemos que decidir qué hacer con ese más de un millón de euros. ¿Justo en Semana Santa?

El Papa Francisco dijo que el infierno es como una gran metáfora y que en realidad no existe. Ya lo había dicho Juan Pablo II y hasta Benedicto XVI, pero está vez fue justo en Semana Santa.

En Brasil el poder judicial quiere crucificar a Lula, al que le balearon la caravana en una gira electoral, y también le andan minando el entorno a Temer que ya está más rodeado que Julian Assange en Londres donde el gobierno ecuatoriano dejó de pagarle la Internet. -Mamá! No puedo conectarme!

En Argentina todo aumenta, el pescado, los huevos, el transporte, los impuestos y hasta la Semana Santa!!! Sí, porque el lunes es fecha de la guerra de Malvinas y también es feriado.

En México hubo de todo, desde "el día del taco", justo en Semana Santa, carnitas, tripas y con todo, hasta las encuestas que ponen a AMLO por arriba de todos apenas amenazado por el mono capuchino de Lomas de Chapultepec. Si se preguntan por el resto de los candidatos les podemos decir que Meade y Anaya siguen bajando mientras se pelean entre sí y Margarita Zabala reunió a tres personas en el Ángel de la Independencia. Qué ¿es Semana Santa? Por qué no avisan?!!!!

Por otro lado tenemos varias procesiones en actividad: Kim Jong um pasó por China y viene con agenda saturada con reuniones; en Venezuela algunos militares piden aumento de sueldo del modo clásico, correr la voz de que ya no apoyan completamente al gobierno de Maduro; en Rusia respondieron expulsando diplomáticos a las expulsiones que les propinó Estados Unidos y Europa; Trump se enojó con Amazon y dice que paga pocos impuestos; la cúpula de Facebook sigue de gira pidiendo disculpas y el sitio de Playboy cerró todas sus cuentas en la red social alegando que se rehúsan a ser cómplices de exponer a sus usuarios a las prácticas de uso de sus datos. Porque una cosa es exponer nalgas, pechos y sexo, pero los datos son las datos, señores!

Imagínense! Sería un escándalo! Como que una actriz de cine para adultos pida a Trump que declaré sobre su relación!

Y en estas fechas de religiosidad y oración, tenemos buenos ejemplos de santidad.

Evo Morales dijo que los revocatorios de mandato esta alentados por "la envidia y la codicia".

Tierra, paraíso e infierno.

No, no habló de las vacaciones de Semana Santa reducidas en tres términos, hablo de la convivencia de mil noticias al mismo tiempo para demostrarnos que al regreso de Semana Santa el mismo mundo nos estará esperando: allí las cenizas de la cárcel en Valencia Venezuela, las del centro comercial en Siberia, las donaciones a la Asociación del Rifle que aumentaron tras la masacre de Parkland, la red de pedofilia en Buenos Aires, los secuestros y asesinatos en México, las campañas electorales, la odisea de los inmigrantes africanos, el muro, las filtraciones de datos, los que no diferencian religión de gobierno, los paraísos tropicales con su esclavismo sexual y el infierno sirio.

Y así imaginamos la cobertura periodística de aquella semana. "Asesinan a activista sometido a dudoso juicio en Jerusalén. Se conocieron los detalles de la muerte del líder de una secta judía en el gólgota. Murió el hijo de Dios al que se le habría relacionado con varias mujeres del mundo del espectáculo. El fundador de la corriente filosófica anti-politeista a la que no le auguramos mayor repercusión, no demostró tener poderes que le evitaran su trágico final. El muchacho revolucionario nacido en Belén se suicido según las autoridades, su madre busca justicia. Luego de denunciar desvíos de fondos y complicidad entre el gobierno romano de oriente y grupos delictivos, Jesús fue hallado muerto. La marina secuestro un gigantesco arsenal en la casa del nazareno gracias a los datos extraídos de la redes sociales que solía tender en el mote de los Olivos. Se disparan las búsquedas de la canción Carmen se me Perdió la Cadenita".

El resto es historia, como lo serán en breve las noticias que hoy son actualidad.

Largo Vía Crusis humano entre los que juran morir por nuestros pecados, resucitar nuestra esperanza y entregar nuestra inocencia, cual Judas, a los que crucificarán nuestro futuro asegurando que buscan lo mejor para todos nosotros.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!!!!!!