Viajando Hacia el Sol

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos venezuela drones maduro política atentado éxodo nicaraguense colombia santos duque oposición costa rica recursos méxico sonda parker sistema solar avión sol estados unidos servicios turquia trump erdogan crisis economica socio comercial sustancias argentina aborto corrupción chofer empresarios brasil candidatos debate drogas diputado medalla custodio ley juez efecto políticas rehabilitación fantasía realidad videojuegos jugado Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

El Pirata |13 de Agosto de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y el desequilibrio emocional que nos provoca una actualidad tan contradictoria como alucinante.

Estamos en un cuarto con paredes forradas en colchones y un chaleco atado a la espalda.

Dicen que la terapia va muy bien y pronto recuperaremos la calma.

Nos dicen que a Maduro le estalló un dron en la cabeza. Luego nos dicen que fueron tres. Luego que fueron dos. Que en realidad se sigue investigando. Que fue "este y aquel" el responsable. Que fue un truco más para dar otro paso en la carrera dictatorial chavista. Excusa o no, quedó habilitada la caza de brujas a opositores.

Nos dicen que en Colombia Juan Manuel Santos, dos horas antes de irse, reconoció al Estado Palestino y el recién llegado Duque quiere poner en debate todo lo que se hizo anteriormente y, entre otras medidas, se va de la UNASUR.

Nos dicen que en Argentina un triste chofer terminó siendo la clave para dejar al desnudo los años de corrupción kirchnerista. Que los empresarios están nerviosos. Que los tribunales se pusieron a trabajar. Que la economía no termina de curarse que ya se enferma de nuevo. Que un vicepresidente corrupto merece apenas unos pocos años de prisión. Que la ley del aborto va a tener que esperar por que tenemos que defender las dos vidas en el nombre de dios y que la vida no vale nada porque te pueden asesinar para robarte el celular.

Nos dicen que en Brasil hubo debate electoral, pero que el máximo candidato está preso. Nos dicen que en México las perdidas de PEMEX no tienen piso y los asesinatos no tienen techo. Nos dicen que los militares no eran tan buenos como decían y que los desaparecidos siguen desaparecidos.

Nos quieren drogar, a ver si con drogas vemos más claro el panorama. Y Trump se pelea con sus servicios de inteligencia, y Trump se pelea con Erdogan y mete a Turquía en seria crisis económica; y Erdogan se enoja y dice que buscará nuevos socios cuando Estados Unidos era su más firme aliado.

Y nos dicen, después de un año, que el huracán María no mató a sesenta y tantos sino que a más de mil en Puerto Rico. Nos dice hay éxodo de venezolanos por la frontera, nos dicen que hay éxodo de nicaragüenses por la represión de Ortega, nos dicen que más de veinte mil entraron a Costa Rica. Nos cuentan que en Costa Rica es peligroso ser mujer y que en el resto de Latinoamérica.-. también.

Nos dicen que ya agotamos los recursos naturales de este año y lanzamos una sonda al centro de nuestro sistema solar.

Demi Lovato suspendió la gira y entró, otra vez, a un centro de rehabilitación. Y vamos viajando hacia el sol con la sonda Parker.

Y nos dicen que en Uruguay la despenalización de la marihuana elevó la lucha del narcotráfico en lugar de minimizarla. Y nos cuentan que un hombre robó un avión de línea vacío del aeropuerto de Seattle y lo estrelló en una isla. Y vamos viajando hacia el sol.

Israel atacaba posiciones de Hamas; y en Siria caían más bombas; y en Yemen un bombardeo hacia volar un autobús escolar con decenas de niños, y la sonda despegaba hacia el sol.

Y ahora nos dicen que Estados Unidos penalizó a Monsanto por no advertir que sus herbicidas contenían sustancias cancerígenas. Y nos contaron que Monsanto fue absorbida por Bayer, el laboratorio médico, y borrado su nombre comercial. Y viajamos al sol.

Se robaban la medalla del presidente de Bolivia y luego aparecía. Y nos dijeron que apareció en una bolsa en una iglesia. Y nos dijeron que el custodio estaba en un prostíbulo. Y vamos viajando hacia el sol.

Y un diputado se desnudaba borracho en el aeropuerto de Cochabamba. Y vamos viajando hacia el sol. Y las drogas comienzan a hacer efecto, y empiezan a gobernar nuestros sentidos y vamos viajando hacia el sol y ya no podemos controlar nuestros actos, y ya no podemos distinguir que es fantasía y que es realidad, que es noticia y que es parodia.

Y vamos viajando hacia el sol. Y el hombre que se robo el avión en Seattle dijo "no necesito ayuda, he jugado varios videojuegos", y el diputado gritaba desnudo "déjenme soy diputado", y la senadora decía que no había tenido tiempo de leer el proyecto de ley sobre el aborto y por eso votaba NO. Y un ex juez federal argentino lloraba porque decía que lo obligaron a corromperse. Y nos colocamos las alas como Ícaro y vamos viajando hacia el sol.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!