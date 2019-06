Las Computadoras y la Oscuridad

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos política apagón energía eléctrica argentina uruguay sur día del padre macri oposición elecciones provincias amlo trump putin brasil selección colombia copa américa presidentes copa de oro migrantes mundial de futbol femenino estados unidos le mans canadienses nba guatemala bolivia gran poder carlos slim chihuahua ataques barcos petroleros golfo ánimos videos fake news carolina herrera diseños frontera Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Histórico Fallo de Energía Eléctrica

El Pirata |17 de Junio de 2019 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y un sombrío día del padre en Argentina y Uruguay.

Así comenzaba el domingo en el sur de los sures. Apagón generalizado, falla en el sistema eléctrico y más de medio día sin energía.

Y mientras los argentinos andaban pensando en energías alternativas, en el regreso a la vida del siglo XVIII, en el Apocalipsis, en comparar pasajes a Miami para cargar sus celulares o en que mejor se hubiera cortado la luz durante el partido de su selección contra Colombia, se iba reestableciendo el servicio lentamente.

Aparentemente, las computadoras, que como sabemos dominan el mundo, activaron el sistema de prevención y cortaron la línea completa por la detección de un fallo.

Todo está en análisis, pero se supo que muchos mandatarios en todo el mundo aprovecharon para realizar un ensayo de respuesta en caso de sufrir un evento semejante.

La computadora central de simulacro arrojó los siguientes resultados basándose en la estadística.

Trump hubiera dicho: aranceles para las compañías eléctricas!

AMLO hubiera dicho: la mafia del poder puede quedarse con su electricidad, nosotros tenemos la luz del sol, y a demás, tenemos otros números.

Maduro hubiera dicho: tenemos información de que se trató de un atentado a nuestro pujante, vigoroso y moderno sistema eléctrico por parte del imperialismo internacional y la derecha que se cree iluminada.

China hubiera dicho: estamos trabajando en nuestra propia luz y eso molesta a occidente.

Vladimir Putin hubiera dicho: le pedimos a Estados Unidos que modere sus críticas y no interfiera en nuestra decisión de prescindir de energía eléctrica por medio día.

Cuba hubiera dicho: la calidad de las velas cubanas no está en discusión.

Y en el Brasil de Bolsonaro, el mandatario cubría dicho: vamos a iluminar cada rincón oscuro con unos buenos cohetazos.

Lo extremo del asunto es que Argentina está en campaña y eso no pasa desapercibido en cada detalles cuando se trata de jalar agua para el molino propio.

La oposición culpaba a Macri de arruinar el Día del Padre y robarle la luz a los argentinos, y el gobierno insistía en la necesidad de no volver a la oscuridad del pasado mientras observaba el resultado de varias elecciones provinciales.

Y mientras todo esto ocurría en el profundo sur, más padres celebraban su día en muchas partes del mundo.

Hubo elecciones en Guatemala, México detuvo a cientos de migrantes en la frontera sur, Hong Kong suspendía el tratamiento del proyecto de ley que disparó las manifestaciones y pedía disculpas a su pueblo, el debate sobre si Carolina Herrera debía usar o no diseños de pueblos originarios mexicanos proseguía, el Gran Poder tomaba las calles de La Paz y colmaba los cholets, Evo Morales decía que los casos de corrupción le hacían mucho daño al MAS, Ciudad de México trataba de combatir secuestros y violencia haciendo cambios en la cúpula policial y AMLO le pedía a Carlos Slim que no cierre una mina en Chihuahua para que la gente no pierda su trabajo.

Slim puso cara de "Uy justo me sorprende sin feria para hacer solidaridad", pero al Presidente le sirvió para calmar los ánimos de los desesperados a los cuales la cuarta transformación no parece llegarles.

Y mientras se jugaba la Copa América, México le hacia siete goles a Cuba en la Copa de Oro, se desarrollaba el Mundial de Fútbol Femenino, por primera vez en la historia un equipo canadiense se quedaba con la NBA y Alonso ganaba las 24 horas de Le Mans, más noticias irrumpían en el horizonte.

El heredero del trono de Arabia Saudita, ese al que Trump le disimuló el asesinato del periodista en Turquía, responsabilizó a Irán de los ataques a los barcos petroleros en el golfo de Omán.

Y ahora que las fake news dieron un paso adelante y hasta se pueden trucar videos, la importancia de la fuente informativa cobra tal relevancia que hasta todo lo que acaban de leer, oír y ver, puede haber sido modificado para justificar intereses superiores que desconocemos; porque hasta esos mismos intereses, pueden ser otra falsedad.

Y así, entre luces y sombras, entre esperanzas y frustraciones, entre la muerte de Franco Zeffirelli y los diseños de Carolina, entre las consecuencias esperadas y las sorpresas fascinantes, les damos la bienvenida al kaos total!!!