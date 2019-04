La Última Estrella de Rock

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos política WikiLeaks assange trump manning embajada ecuatoriana londres mentiras correos irak afganistan estrella rock coachella chavista estados unidos game of thrones juego de tronos libia gadafi haftar brexit lópez obrador militares números playlist bibi anderson albur stratolaunch israel alunizaje imagen agujero negro texas mississippi tornados teórico albert eisntein equipo científico humanidad conocimiento alta definición fotografía fenómeno Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Assange Absorbido por el Agujero Negro

El Pirata |15 de Abril de 2019 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las imágenes nítidas de una década brillante.

En el años 2006 nacía WikiLeaks y en el 2010 su fundador, Julian Assange, se trasformaba en el último gran héroe mundial. Una mega estrella de rock, el hombre que corría el turbio telón y dejaba al desnudo lo más oscuro de la política internacional.

Parecía que el mundo ingresaba en un nuevo periodo. Una época en que ya no se podría ocultar nada, en que la verdad prevalecería, en que las sospechosas historias que se movían por los sótanos de la diplomacia quedaría accesibles a todos.

Los medios de comunicación se emocionaban con los basureros destapados. El topo Manning luego devenido en Chelsea entregaba correos electrónicos, teníamos pruebas de las motivaciones del imperio a intervenir en Afganistán, detalles de Irak, lo que sí pasó y lo que fue mentira.

Y durante toda una década seguía el apoyo y la devoción por el australiano que nos había quitado la venda de los ojos. Hasta el mismo Donald Trump, convenientemente, le otorgaba más crédito a él que a sus propias agencias de investigación.

Pero el mundo fue cambiando, le puedes dar un zape en la nuca al poder global cuando lo toma distraído, pero cuando reacciona debes estar preparado para la reacción, siempre desmesurada.

La historia conocida, un par de acusaciones, la persecución, el descrédito y el amparo del gobierno de Rafael Correa para cobijar a Julian y a su gato en la embajada ecuatoriana en Londres.

Pero el mundo fue cambiando, Correa perdió, llegó Lenin Moreno, la presión internacional se hizo más ruda, Trump ya era presidente y lo que Assange pudiera destapar ya no le interesaba, en Sudamérica ya habían cambiado todos los gobiernos excepto Venezuela y Bolivia, en medio oriente todo se posaba en Siria y una noche a Julian le soltaron la mano: la policía ingresó a la embajada y detuvo a la última gran estrella de rock.

Trump pasó de decir en campaña: "Ay, chico, me encanta leer WikiLeaks" a pedir la captura por destapar secretos de estado. El solidado Manning salió de prisión convertido en mujer para regresar, casi instantáneamente, por negarse a decorar y Julian Assange salió de la embajada como el Sr. Burns diseñando la Cumbancha Volante.

El Juego de Tronos (Game Of Thrones) continúa, y una década después tenemos muchos cambios.

Jalifa Haftar, el general traicionado por Gadafi que quiere ser el nuevo Gadafi en Libia. Argelia que ya no quiere que le vendan un nuevo Buteflika vestido de uniforme, Sudán que se quita a Al Bashir tras 30 años en el poder y otros militares toman el poder. Como siempre dicen los militares: por un tiempo, poquito, hasta que estén las condiciones dadas, y ese tiempo dura eternidades.

Tenemos hasta el 30 de octubre para ver que pasa con el Brexit; tenemos a Andrés Manuel López Obrador complicado con las cifras de muertos, Trump interesado en el tren maya, complicaciones económicas y protestas por la reforma educativa que debe reformarse; tenemos a Coachella mezclando todo como playlist de esquizofrénico musical; tenemos a Israel diciendo que volverá a invertir muchísimo dinero con tal de que su nave alunice bien de una vez; tenemos en Semana Santa ya casi lista mezclando religiosidad con vacaciones y carreteras atascadas; moría la actriz sueca Bibi Anderson y la Reina del Albur de Tepito; Madrid detenía al ex jefe de inteligencia militar del chavismo; Venezuela mantiene el pulso de dos visiones diferentes de un país completamente destruido; el Stratolaunch volaba por primera vez y Lewis Hamilton se quedaba con el gran premio de Shangai, el número mil de la fórmula uno.

Texas y Mississippi iniciaron la temporada de tornados con todo; las inundaciones de Rio de Janeiro siguen mostrando una ciudad complicada; y nosotros, la humanidad: somos fabulosos!

Esta semana que pasó se publicó la fotografía de un agujero negro por primera vez en la historia.

Todos emocionados, un fenómeno que ya había definido Albert Einstein en el plano teórico. Los científicos se esmeraron explicándonos como la implosión de una mega masa densa absorbía todo a su alrededor sin dejar escapar ni siquiera la luz. Se nos dieron los detalles de la hazaña conjunta para lograr la imagen.

Y nuestro cometario fue: bahhhhh para esa definición mejor ni hubieran fotografiado nada.

55 millones de años luz!!!! para que tengamos una idea, si alguien hubiera fotografiado la Tierra desde ese agujero negro la imagen que le regresaría hoy sería de los dinosaurios extinguidos y no mucho más.

Luego llegaron los: Homero Simpson ya lo había dicho, es como una rosquilla; y mejor no hago referencia al resto de las comparaciones del agujero negro porque no quiero que el equipo científico de tal proeza se suicide masivamente imaginando para que tipo de raza está realizando las investigaciones.

Para la próxima ya saben: no queremos verdad, no queremos exactitud, no queremos conocimiento, no queremos sabiduría: queremos detalles, alta definición, porque el 4k ya es viejo y somos bien k brones!

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!