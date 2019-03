Los Desfiles de Carnaval

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos política trump corea del norte hanoi maduro presidente guaidó carnaval carros máscaras fracaso bernie sanders tren maya estados unidos méxico fórmula uno elecciones campaña macri congreso obra pública constructora canadá riqueza brasil fiesta libre feriados vaticano padres india pakistán festivos oruro desfiles economía coloridas cuerpos bailes electorado justicia Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Detrás de las Máscaras

El Pirata |04 de Marzo de 2019 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales de otra semana de carnaval. Las calles se colman de colorido y alegría, los desfiles se prolongan hasta la madruga, los trajes brillan y las borracheras se extienden entre los pueblos exultantes que bailan dislocados la danza frenética que intenta exorcizar demonios y realidad. Pero detrás de las máscaras, los golpes de tambores y bombos, las fanfarrias y las carrozas brillantes: la realidad sucumbe a los encantos de la escena.

Semana previa con desfiles y carros alegóricos: Trump y Kim Jong-un se fueron de Hanoi sin saber ni para que llegaron. Que yo dije, que él me dijo, que nosotros queremos, que ellos quieren, que al final nos vamos como vinimos.

En Venezuela el carnaval viene bien sazonado, después del fracaso de intento de ingreso de la ayuda humanitaria, comenzaron los desfiles. Guaidó salió y anduvo por Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina buscando la foto de apoyo de los mandatarios regionales.

Puertas adentro Maduro tiene la disyuntiva de darle la bienvenida ignorándolo o llevarlo a la Justicia; delicado equilibrio que Rei Momo Nicolás deberá tratar de llevar lo más disimuladamente posible.

A favor del carnaval venezolano, Trump anda distraído en otros asuntos, y lo que hace unos días era "Venezuela tema excluyente" ahora es dedicación a la campaña, evitar que crezca Bernie Sanders, tratar de que su ex abogado, Cohen, no siga hablando y demostrar que lo de Corea del Norte no fue un fracaso sino una negociación a lo Trump.

Mientras tanto tenemos en México a la alcaldesa que dijo que ya la Fórmula Uno no va y que toda la lana que podamos ahorrarnos va a ir para el tren maya. Porque Yalitza se lo merece. Se desclasificaron documentos del Cisen que demuestran que el PRI estaba muy interesado en vidas ajenas, y en Chiapas hubo un ataque a una camioneta que trasladaba migrantes centroamericanos.

Por otra parte en Argentina ocurrían dos cosas que tenían al presidente en el centro la escena. Una, el comienzo de la campaña en el Congreso por parte del oficialismo ante la ira y el espanto de los que gobernaron el país los 12 años previos haciendo campaña hasta desde el Palacio de Justicia.

Y cuando todo se relajaba y Macri ya se encontraba de relax por los feriados de carnaval, le informaban de la muerte de su padre.

El padre del presidente argentino fue un italiano que llegó a aquel país latinoamericano con poco, logró hacer mucho, armó una constructora que vivió y creció de la obra pública, sumó empresas y riqueza con todos los gobiernos (desarrollistas, militares, radicales, peronistas y kirchneristas), y al final de sus días, como uno de los empresarios más poderosos del país, vio como su hijo llegaba a la presidencia.

Igual no lo pudo disfrutar mucho, casi era opositor por sus negocios con los K y estaba tan senil que a sus 88 años tenía menos momentos de lucidez que los que tienen los intelectuales que siguen defendiendo al kirchnerismo.

Y en la Argentina carnavalesca de tribunales, cuadernos, causas, corrupción, campaña, división y economía intentando salir del coma cuatro en que se encuentra, aunque con toda la actitud, veremos si el efecto "Papá se murió" alcanza en el electorado al efecto "Me quedé viuda" que explica parte de aquel 54% que Cristina Fernández alcanzó en las presidenciales del 2011.

Y mientras la frontera de Chile y Perú se sacudía, mientras Michoacán alertaba sobre un sismo, mientras una ola de hielo atacaba la frontera de Canadá y Estados Unidos: a Justin Trudeau, el impecable, el genial, el apuesto y joven primer ministro canadiense: se le venía el frío. Ahora se le acusa de haber obstruido a la Justicia en un caso contra una constructora.

Por otra parte comenzaban oficialmente los carnavales y Brasil veía como Lula salía unas horas de la cárcel para asistir al sepelio de uno de sus nietos. La tristeza y la fiesta mezclada como los gritos de "Lula libre!" y las muecas del gobierno de Bolsonaro que parecen querer ahogar todo en papel picado.

A todo esto más noticias nos colocaban en el centro de una guerra de bombas de agua y confeti. Daniel Ortega en Nicaragua no quiere veedores internacionales en las negociaciones con la oposición; bombardeos para lo que parece el final de Isis en Siria; tensión entre India y Pakistán post bombardeos; detienen a presunto líder de la Unión Tepito; comenzaba el carnaval de Oruro; quedaba atrás la cumbre del Vaticano, y un informe estima que cerca de 50 mil personas en 175 países son hijos de sacerdotes católicos.

50 mil! Bueno, un poco de coherencia en todo este carnaval: hijos de padres que son padres. Esas si son bendiciones.

Y entre las bombas de agua y las de racimo, entre los chorros de agua festivos y los represivos, entre las máscaras coloridas y las que ocultan las verdaderas intenciones, entre los desfiles de cuerpos semidesnudos y el desfile de uniformados: nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!