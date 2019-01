Agobiado por el Debate

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos política venezuela crisis maduro guaidó presidente petróleo trump putin rusos estado pueblo méxico derecho universidad población tijuana desbordada guarimbas motorizados debates invadir libro militares democracia realidad roma película cuarón mujer yalitza aparicio davos china crecimiento modelo televisión distancia chavismo país mediar líderes Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Y la Crisis en Venezuela

El Pirata |21 de Enero de 2019 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los análisis, debates, discusiones, divisiones y crisis.

Después de días de tratar de armonizar con el entorno donde todo es debate, me di por vencido: que si Venezuela es una dictadura, que si está bien mantenerse al margen, que si las potencias deben o no meterse, que si es verdad o mentira todo lo que se dice, que si Roma de Cuarón es una maravilla o un cortometraje alargado, que si Yalitza Aparicio es la representación de los sin voz en Hollywood logrando exposición a problemáticas históricas o estamos ante otra mirada etnocentrista de la clase dominante que maquilla a una mujer con rasgos nativos originarios para sentirse empática, amorosa, liberal, tolerante e inclusiva por cinco minutos.

Agobiado porque todo, absolutamente todo, este en debate, fui a la biblioteca a buscar el Manual de Ecuanimidad, Debate Constructivo y Justicia Igualitaria; y el viejito que sabe en que anaquel se encuentra cada tomo, me dijo que ese libro no estaba. Al parecer si emitía, según cuenta la leyenda, pero se lo robaron.

Entonces me topé en la puerta con un empleado estatal que me dijo: -Venezuela es victima de una confabulación mundial de la derecha porque tiene petróleo y les duele que el chavismo gobierne para el pueblo.

En eso un joven que emigró, y que envía remesas para sostener a su familia en Caracas, me trata de explicar porque millones de venezolanos se fueron con lo puesto de su país.

-Es que justo ahora Estados Unidos se pronuncia contra Maduro. Es que quieren la riqueza venezolana.

-Rusia y china, en cambio, que no sé que quieran, seguramente solo fortalecer una bonita amistad, apoyan a Maduro.

-Son socios estratégicos- grita un funcionario público vestido de militar.

Yo iba tomando nota y pensando lo que me iban comentando.

-No ve que para desviar la atención del shutdown, la Trama Rusa, la crisis migratoria, Trump se fija en Venezuela? Nos quieren invadir, quieren abrir una base aquí, quieren ejercer su imperialismo asesino.

Pregunté: ¿Quiénes?

Uno gritaba -Cuba, los rusos, los chinos!

Otro gritaba -los gringos! Los judíos! La derecha que vendió a Venezuela!

-Es un narco estado!- Gritaba uno

-Es una revolución!- Gritaba otro

-Nos apoya el Grupo Lima! Nos apoya Hezbolá!

-Nos reconoce Europa!

-Nos reconoce Irán!

Seguía tomando nota y me iba perdiendo entre los gritos.

El chavista hablaba de historia y de los gobiernos que siempre gobernaron para los ricos.

El antichavista hablaba de cómo los chavistas hace años gobiernan para hacerse ricos ellos dejando al pueblo hambreado.

Me tuve que alejar, sin el libro que había venido a buscar. Empezaron a nombrar a dios, a la justicia divina, al mercado, a la razón, a las noticias y a las muertes aquí y allá. Gritaban cosas sobre las Guarimbas y la represión. Sobre los motorizados para-policiales asesinos y el Sebin.

No llegue a ninguna conclusión. Lo cuál no significa que no tenga una opinión respeto a todo esto; pero opinar cuando absolutamente todos está opinando provoca que nadie sea escuchado.

Fui a la Universidad de Derecho y pedí que me explicaran: ¿Qué derecho tiene Nicolás Maduro de manipular el ánimo de la población, qué derecho tiene Guaidó de autoproclamarse Presidente, qué derecho Trump de amenazar al gobierno de otro país, qué derecho Putin de amenazar con baños de sangre, qué derecho tiene el que habla de democracia controlando todos los poderes del estado con evidentes rasgos stalinistas, qué derecho tiene alguien que no vive en Venezuela de hablar de la realidad de Venezuela, qué derecho tiene alguien que vive del Estado venezolano a juzgar a quién odia al chavismo después de haber tenido que abandonar su país porque un grupo de supuestos iluminados decidió perpetuarse en el poder sosteniendo que ellos, y solo ellos, son los justos, los demócratas, los buenos, los elegidos, los amorosos y los patriotas?

El profesor abogado me explicó que el derecho no tiene nada que ver con el derecho, pero que no tenía tiempo para explicármelo en detalle.

En fin, noticias a las que estuvimos expuestos en los últimos días. El mundo se divide entre los que apoyan a Maduro y los que apoyan a Guaidó, menos México, Uruguay y El Vaticano que dicen que hay que mediar. China habla en Davos sobre su modelo de crecimiento, supongo que obviando las partes oscuras de un sistema esclavista y explotador en nombre de su concepto de nación. Colonos disparan contra habitantes de una aldea Palestina. Otra vez los migrantes desbordan Tijuana. Trump cedía a una reapertura parcial del gobierno y en Brasil la catástrofe de la presa de la minera, que enterró a todo un pueblo, sigue contando victimas.

Seguimos en medio del ruido, nuestros supuestos líderes nos amenazan por televisión, todos dudan de todos, la paranoia se aplica en cuotas para medicar a los inconformes, las teorías se desbordan para generar teorías de las teorías y desde toda distancia se escucha el sonido que, como el viento, por ráfagas, nos parece decir: bienvenidas al kaos total!!!