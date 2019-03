8M Heterogéneo y Contundente

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos política 8m mujeres lucha movilización violencia histórico cambios sociales realidades diversas paises colectivo estados unidos argentina méxico igualdad lógicas campaña oscuras venezuela oposición humanos ricardo anaya tribunales guachicol guanajuato balaceras bloqueos avión etiopia apagón justicia jefa de gobierno líder liberación ministro perú construcción fondos intensiones Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Cambios y Generaciones

El Pirata |11 de Marzo de 2019 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los cambiantes tiempos sociales. Entre las múltiples noticias que el mundo nos entregó en la semana que pasó, sin duda lo más relevante fue la multitudinaria convocatoria que en diferentes partes del planeta tuvo el Día de la Mujer (8 de Marzo).

Un día de lucha y conmemoración que demostró que todavía hay un largo camino cultural y educacional por recorrer.

Al comienzo del día muchos lo tomaron como una especie de segundo San Valentín, flores y bombones para las mujercitas frágiles y sensibles. Ya para el mediodía muchas habían hecho comprender a muchos que era un día de lucha y no de festejo. Comenzada la tarde y teníamos a muchos hombres que no sabían si decir feliz día, pedir perdón, vestirse de mujer, postear "estamos con ustedes", cerrar la boca o comerse las flores y los bombones.

Es notable como estas cuestiones también tienen su variación generacional: mientras la mayoría de los jóvenes hacían su vida, la mayoría de los viejos abrían los ojos horrorizados imaginando el Apocalipsis de la invasión ovárica generalizada. Cómo si no supieran bien de que se tratará pero, ante la duda, me pongo firme; no sea cosa que pierda algo sin darme cuenta.

Más allá de los detalles de las movilizaciones y las cuestiones alrededor del 8M es auspicioso asistir a la lucha por cambios sociales que van configurando nuevos modos de pensar, de relacionarse, de construir y de encausar las energías de las estructuras humanas que confeccionan un presente histórico.

Sí, al igual que en toda lucha, sobre todo aquellas que llevan años de retraso, hay de todo: pero es menester recordar que eso no debe servir jamás para minimizar o desestimar la esencia de la batalla.

Al ser un colectivo tan grande, mujeres, si lo quieren más de la mitad de la población del mundo: las realidades son muy diversas en oriente, occidente, países industrializados, tercer mundo, las grandes ciudades, el campesinado, las diferentes religiones y los diferentes espacios.

Hay mujeres que hoy exigen igualdad en las nominas políticas, otras exigen que simplemente no las maten por ser mujeres. El rango de cuestiones que hay que cambiar para alcanzar los objetivos es muy variado. Cambia en la India y Estados Unidos, en Arabia y en Japón, en los campos de Vietnam y Madrid, Paris o Roma.

Algunas cosas se pueden alcanzar con una simple ley aprobada o una normativa adecuada. Para muchas otras, las realmente más graves y difíciles, el cambio debe ser cultural y por ende lamentablemente lento, resistido y contraatacado mil veces.

Reeducar es una tarea silenciosa, lenta, ardua, constante y dispar contra siglos de chistes, comentarios, razonamientos, lugares comunes, posiciones que en el tiempo se han vuelto lógicas y debieran revertirse.

La confrontación y los gritos, posiblemente den mayor visibilidad. Pero será la reformulación de ciertas lógicas, enquistadas en la estructura social, que con paciencia y gentileza seguramente logren el verdadero cambio.

El debate está allí, no está en los colores de pañuelos, en las batallas cuerpo a cuerpo, en las consignas partidarias ni en las exigencias exclusivas. Todas esas son cuentas que conforman un collar mucho mas grande.

Hombres que se creen superiores al resto, mujeres machistas, jefas tiránicas, acosadoras poderosas, niños con discursos discriminadores heredados, violentos y violentas, embanderadas en el lenguaje inclusivo, deformadores de una realidad hostil justificándose en una masculinidad concebida como premio divino, personas que urgentemente deben sentarse a meditar más allá de sus seguridades heredadas o convenientes, como hombres y como mujeres, como seres humanos.

En pocas palabras, el 8M fue una enorme movilización que visibiliza el largo camino que hay por recorrer.

Y mientras tanto, más noticias circulaban en las calles: Ricardo Anaya, el Riqui Riquín Canayín, quedaba exonerado del delito de lavado de dinero con el que AMLO lo hostigó duramente toda la campaña. Todo muy bonito, pero si ampliamos la foto de la salida de los tribunales, detrás tenemos la imagen del Jefe Diego, no se diga más. México cambió guerra narco por guerra al guachicol, ya sabemos. Guanajuato al rojo vivo, en Salamanca balaceras y más de una docena de muertos, bloqueos e incendios intencionales, Celaya siente la presión. La búsqueda del supuesto jefe de jefes de los secadores de ductos de PEMEX, "El Marro", desató un tembladeral. Y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México mira seria a la Justicia luego de la liberación del supuesto líder del cartel Unión Tepito alias "El Alexis". Como ven, todo cambió; pero balaceras, bloqueos, fuego, allanamiento de mansiones, impunidad y violencia: solo parecen cambiar de playera.

Y mientras el dólar subía y bajaba como la campaña en Argentina, un apagón masivo dejaba a oscuras a Venezuela y también a las movilizaciones de oposición y gobierno planificadas, el Primer Ministro de Perú renunciaba, se contaban más de ciento cincuenta muertos al caer un avión en Etiopia y trascendía que Donald Trump tiene intensiones de pedir más fondos para la construcción del muro: nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!