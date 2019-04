Spoiler para Elecciones Españolas

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos política elecciones españa victoria psoe sánchez podemos vox pactar importantes presidente frontera trump militares candidatos ejecutivo encuesta padrón spoilers avengers endgame record tickets cine salas nerviosos estados unidos millones dólares pública psicología argentina campaña decidir ganará reelección opinión información barcelona campeón britney spears reconocida méxico amlo sheinbaum estreno mundial regresan clases fin vacaciones Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Histeria e Insatisfacción

El Pirata |29 de Abril de 2019 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales de un mundo nervioso, inquieto, impaciente, insatisfecho y siempre al borde la histeria colectiva.

Es que nervios, nervios, nervios; en el parlamento, en la economía, en las proyecciones, en las respuestas, en la frontera, en la salas de cine, en las redes sociales.

Elecciones en España, nervios que llevaron a una elección anticipada, histeria e impaciencia, este no, el otro tampoco, aquel menos, la inquietud política española viene de tiempo.

Investigaciones, escándalos, corrupción, nadie está limpio, todos apoyados, todos sin apoyo y a votar. Que los artistas piden por las izquierdas porque la cultura es lo importante, que la derecha histórica pierde el pulso, que le nueva derecha encarnada en VOX crece y asusta, que los catalanes y España, que la histeria colectiva y que la insatisfacción emergente.

Ganó el PSOE, claramente, Pedro Sánchez alza el puño. Deberá pactar para gobernar, sobre todo con Podemos, pero eso no es novedad. Al final ganó el que gobernaba, deberá pactar con quien pactaba, y el más del 10% que obtuvo VOX dejó a toda España meditando, más que todo al PP que hizo una elección muy pobre.

Elecciones importantes para España porque rompe definitivamente el histórico bipartidismo. Ahora tenemos PSOE, izquierda al centro, Podemos, izquierda un poco más a la izquierda de la que no opina sobre Daniel Ortega y apoya el gobierno militar venezolano, PP, una especie de democristianos centristas, Ciudadanos, derecha al centro, y VOX, prometiendo contagiar por derecha si no queda en solo un experimento temporal de enojo social y de nervios producto de la histeria colectiva.

Y vamos a la frontera norte mexicana donde la histeria se hace carne; que Trump amenaza con militares, que todo está desbordado, que los centroamericanos piden piedad y que no los hagan esperar en México.

Nervios en Estados Unidos, catarata de pre-candidatos que se van perfilando y Trump que se siente cada vez más seguro de ser reelecto.

Nervios en México porque AMLO no puede con la violencia. Más y más asesinatos, cifras record, "denme chance, hablamos en seis meses". Y que hay un cerro en el proyecto del aeropuerto, que la cerveza al tiempo, que la culpa de todo lo que ocurre desde siempre en ciudad de México es de Claudia Sheinbaum, que exigimos transparencia y que todo el ejecutivo parece decir "bueno, es que no sé, no sabía, luego vemos, vamos a ver".

Y nos vamos al cine, a ver Avengers EndGame. Y vamos nerviosos, enojados, alucinados. Que los spoilers, que los tickets, que cómo pasar mi pollito frito a la sala.

Y como una carrera desesperada, histeria colectiva, estallan las redes, los que quieren frustrar a lo que no la vieron aplicando spoilers, los que ya la vieron y quieren decir que les pareció, los que se pelean con la seguridad de las salas porque todo se desborda y la franquicia que rompe record de recaudación gracias a la histeria colectiva. Mil doscientos millones de dólares en su estreno mundial: endgame.

Nervios, nervios, nervios. Argentina y la campaña que aún no comienza, los candidatos opositores que aún no se definen y las histeria colectiva por cada centavo que sube, baja o se mantiene el dólar. Que la ex presidenta presenta un libro, Sinceramente, un fabuloso manual de cómo observarlo todo desde una posición de narradora omnisciente centro mismo del universo que ayuda a sus partidarios a vivir felices con el Síndrome de Estocolmo.

La opinión pública arengada exigiendo que el gobierno haga algo. Todos diciendo lo que hay que hacer hasta el momento en que deben hacerlo. Los gremios a paro general, los empresarios acaparando los salvavidas, encuestas que trascienden con un 60 por ciento de indecisos pero que excitan a multitudes y un país nervioso al borde de la histeria sabiendo que los próximo siete meses hay que estar quieto porque habrá elecciones y hasta entonces nada se puede hacer, decidir o planificar, sin que alguien grite: nos hundimos!!!

Así la psicología argentina dice que si no eres peronista no se puede hacer mucho ni bien se ganó una presidencial, se debe esperar a reafirmar el apoyo en las de medio término, se debe esperar a que se definan las candidaturas para actuar y no se puede hacer demasiado hasta que se sepa nuevamente quien ganará las elecciones. Las medidas fueron tomadas y la histeria grita: tomen medidas!!!!

Y seguimos la ruta de la histeria colectiva. Brasil con bolsonaro hablando de penes, agua y jabón; a Lula le rebajan la pena pero no tanto; la violencia y la economía; la educación y las balas. Colombia que va con reformas y con las reformas las movilizaciones y las protestas. Venezuela cada segundo más aislada se quiere salir de todo y se apaga lentamente entre un gobierno cívico militar nervioso cada segundo más militar, y una oposición que parece ya haber apostado todo y la empieza a carcomer el nervio de no cobrar el premio de ser reconocida como gobierno por más de 150 países.

Y entre las noticias nerviosas, temblorosas y caóticas, más información nos crispaba. Sri Lanka encara operaciones contra células del Isis en su territorio después de los atentados de domingo de Pascua. Putin y Kim Jong-un felices del encuentro. China avanza y divide las posiciones europeas mientras apuesta a la fusión nuclear. Macron afloja la carga impositiva para que no se lo carguen a él los Chalecos Amarillos. Londres y Dublín se reúnen para hablar de Irlanda del Norte después del asesinato de la periodista en las movilizaciones de Londonderry. Indonesia sigue contando votos en el procesos electoral mas grande de la historia con un padrón de 193 millones de habitantes. Brote de sarampión en Los Angeles, enfermedad que en países como México se erradico hace más de dos décadas, gracias a los antivacunas.

Fin de las vacaciones, 25 millones de alumnos regresan a clases en México, Barcelona se quedaba con la liga de España y Britney Spears salía de su internado en una clínica psiquiátrica.

Y así, entre elecciones y candidatos, entre España unida y regionalismos, entre fronteras cerradas y largas esperas, entre dudas, certezas, rarezas y nervios: les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!