En Medio del Drama

Los Clavados Patéticos

El Pirata |4 de Febrero de 2019 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales de largo alcance y los pactos rotos.

En medio de todo drama el ser humano parece ingeniárselas involuntariamente para regalarnos pasos de comedia absurdos y delirantes. Cuestiones que rozan lo patético, o mejor dicho se zambullen en lo patético plenamente, y que nos hacen pensar: ¿En verdad esto esta pasando? ¿nos merecemos esto?

Bueno quizá sí, quizá no, pero lo cierto es que las cosas pasan.

Donald Trump rompió el pacto nuclear con Rusia. Porque dicen que Rusia esta fabricando misiles de largo alcance. Rusia dijo que no, que no hay pruebas de ello y que en realidad USA quiere castigar a China, Irán y Pakistán que nunca pertenecieron al pacto. Washington se sale y entonces Rusia dice: bueno, si es así vamos a presentar nuestro nuevo misil súper ultrasónico fabuloso.

No se rían, es grave. Chicago se congeló y Trump salió a decir: Dónde está su calentamiento global? Justo el día que la NASA presentaba documentación sobre el deterioro de un peligroso glaciar.

Pero eso no es todo, como el mister no se está quieto un segundo salió a decir que si no le habilitan el dinero para el muro deberá aplicar el estado de emergencia al tiempo que mostraba unos papeles con índices que mostraban que en México, en diciembre pasado, había habido más muertes que en Afganistán; lugar del mundo donde Washington está en conversaciones de paz con los talibánes.

Y mientras se seguían contando los muertos por el colapso de la represa en Brasil, un meteorito caía en Pinar del Río (Cuba), un terremoto de más de seis puntos sacudía la frontera de Guatemala y el estado de Chiapas y el Vórtice Polar causaba más de una veintena de muertes en el norte: los Estados Unidos se paralizaban por el Súper Bowl en Atlanta.

En México tenemos varias escenas al mismo tiempo: AMLO insiste con sus cuestionados candidatos a la Corte Suprema, anunció que su gobierno no ira tras los capos del narcotráfico y uno de los capos del huachicol le colgó una manta amenazándolo. Terminó la guerra narco y continúa la guerra huachicol, ahora el Cartel del Golfo, Zetas, Sinaloa y todo eso, quedan opacados por el llamado Sangre Nueva Zeta que opera en Puebla o el de Santa Rosa de Lima que desde el bajío le pide al gobierno que finalice los operativos bajo amenazas de hacer más o menos lo mismo que el narco pero diferente.

A todo esto más noticias se sumaban a la turbulencia: Europa veía atónita sus números a la baja, Italia entraba en recesión, el eurobloque le pedía a Gran Bretaña que por favor sea clara con sus intenciones del Brexit, Pence amenazaba a Maduro con Guantánamo, el presidente español Sánchez visitaba México, pasaba el Día de la Candelaria, la CNTE pedía superbonos para dejar de cortar vías y carreteras, los jueces le impedían a Lula da Silva asistir al entierro de su hermano, Daniel Ortega imponía la reforma fiscal en plena crisis Nica y en El Salvador se elegía presidente.

Pero nada de todo eso se puede equiparar con lo que nos entregó Venezuela está semana.

Guaidó abandonó una conferencia de prensa porque le informaban que en casa de su suegra había policías y miembros del Sebin. Y mientras decía "eso no es de hombres, con la familia no"! los partidarios del gobierno celebraban los 20 años de la revolución bolivariana haciendo juramentos de fidelidad y desempolvando el aclamado "Yankys Go Home".

Y parece que a Maduro le recomendaron más exposición junto a los militares. Entonces ahí lo tuvimos, trotando con su obesidad (cómo demostrando que Venezuela esta muy lejos de pasar hambre o si lo pasa es porque Nicolás se comió los que le tocaba a los demás) a ritmo marcial con un grupo de uniformados.

Acto seguido se coloca un gorro chistoso, se sube a una tanqueta y luego, por el calor o la tensión, se desmaya. Y mientras los militares pensaban cómo sacamos al gordo desmayado de adentro de la tanqueta, recuperó la conciencia, que tratándose de Maduro suponemos que es la conciencia de clase.

Toma dos: Maduro beso unos cuantos lingotes de oro y buscó a quién vendérselos rápidamente. A Rusia no, porque se los cobrarían de la deuda. A China tampoco, porque China tiene todo lo que puedan ofrecerle y también lo descontaría de los prestamos. A Estados Unidos menos, porque no comprarían nada de lo cual ya se sienten dueños.

Arabia, bingo!!!! Dos aviones, casi tres toneladas a los Emiratos Árabes que le pagaron en euros y listo. Y así, como quién empeña las últimas joyas para pagar la fiesta, Venezuela salía a las calles. El gobierno festejaba y la oposición salía a exigir la salida de Maduro de la tanqueta. Digo del gobierno.

Y detrás del oro Venezolano, llegaba el Papa!

Sí, el Papa Francisco llegaba a Emiratos Árabes, luego de pasar por Panamá, y su sonrisa fue plena cuando le informaron que en toda la península arábiga no había ni una sola denuncia de curas pederastas. Si lo sé, son musulmanes y su religión es el Islam, pero bueno, algo es algo, se trata de una visita histórica.

Y así: entre las calles de Caracas, la escenas absurdas, las elecciones salvadoreñas, la cocaína y la gasolina, los misiles y los pactos, el oro y el lodo de la mineras, la angustia europea, el espectáculo de medio tiempo del football, el paisaje congelado del lago Michigan, la marmota Phill que anunciaba una pronta primavera y los aviones misteriosos que se llevan lo último que queda de la escenografía: nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!