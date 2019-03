Ni Trama, Ni Rusa

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos política informe robert mueller trump trama rusa espías elecciones conclusiones pruebas seguridad nacional bolton venezuela darth vader guaidó marraro estados unidos maduro méxico baseball amlo bates pemex bancos cobrar concesiones radios televisión economía gran bretañas europa bloque brexit marcha may parlamento mozanbique micheal jackson documental peña nieto novia messi argentina conjugaciones verbales Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Conjugación de Finales

El Pirata |25 de Marzo de 2019 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las conjugaciones verbales practicadas por personas, gobiernos, investigaciones y declaraciones.

Yo me equivoco, tu te equivocas, él se equivoca, nosotros nos equivocamos, vosotros os equivocáis, ellos se equivocan.

El fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller presentó el informe: no hay pruebas de que Donald Trump haya conspirado con la ayuda del Kremlin para ganar la elecciones del 2016.

Casi dos años de investigación, testigos, pruebas, escuchas, espías, contraespías, conclusiones: la Trama Rusa patinó en los lagos helados.

Yo te amenazo, tú me amenazas, él me amenaza. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jhon Bolton, dijo que la detención de Marrero, mano derecha de Guaidó, fue un gran error del régimen de Maduro y que habrá más sanciones. Luego declaró que Washington es el lado oscuro!

Bueno al menos eso entendí yo cuando uso la metáfora fílmica de Star Wars: -El efecto es de las sanciones es continuo y acumulativo- dijo bolton, y agregó: "como cuando Darth Vader ahorca a alguien, eso es lo que estamos haciendo económicamente con el régimen".

Yo justifico, tu justificas, el justifica. Donald Trump retiró sorpresivamente las últimas sanciones impuestas a Corea del Norte. La explicación del Departamento del Tesoro y la Casa Blanca fueron: es que "al presidente Trump le cae bien el líder norcoreano".

Eso sí, Irán no le cae tan bien así que Washington decidió ampliar las sanciones. Lo que evidentemente le cae bien a Andrés Manuel López Obrador es el beis. Todo lleva su tiempo en México, pero la oficina de presidencia para la promoción y desarrollo de este deporte ya tiene sus 350 millones de pesos.

Yo pruebo, tu pruebas, el "ProBeis", bates para todos!

Los índices de asesinatos siguen creciendo a niveles record, los bancos no se pueden tocar porque se enojan muchísimo, PEMEX sigue siendo un rompecabezas, y a AMLO le pasaron a cobrar.

Quiénes?

Pues los evangelistas. Se creían que los iban a calmar nada más que evitando el tema del aborto. Claro que no, los apoyos en las elecciones se cobran y, después de esperar un tiempo prudencial, le golpearon la puerta de presidencia para solicitarles concesiones de radio y televisión. Está es la luz de AMLO, yo la haré brillar!!!

A otro que le están pasando a cobrar es a Bolsonaro, después de pasar por Estados Unidos para declarase presidente del fan club de Trump en Sudamérica, y pasar por Chile, las carteras de su gobierno se siguen repartiendo en tensión entre militares, que ya tienen 8 y quieren más, y la línea de los recomendados de Olavo de Carvalho, escritor de ultra derecha radicado en Estados Unidos y gurú político de Jair "el Mesías".

Yo te cobro, tu me cobras, él me cobra, nosotros nos cobramos, vosotros me cobráis, ellos me cobran.

El gobierno de Maduro se la cobró a Juan Guaidó y lo acusa de terrorismo. La justicia de Brasil se la cobra a Michel Temer y fue detenido por un escándalo de corrupción similar al que le cobraron a Lula. Macron acepta el pago de los Chalecos Amarillos pero les cobra colocando al ejercito francés en las calles para que ya no rompan nada. Los opositores a Theresa May le quieren cobran el tiempo, los errores y el Brexit completo.

El fin de semana en las calles Londres hubo una marcha multitudinaria en contra del Brexit; ese mismo que fue votado por el pueblo, pero no todo el pueblo, ese que primero parecía rápido y después fue lento, ese con el que todos coincidían y ahora nadie coincide, ese que logró que el euro bloque mostrará que hay miembros a los que trata como perros y otros a los que le tiene una paciencia directamente proporcional a su poder económico.

Gran bretaña, tomate el tiempo que necesites. Mientras tanto el parlamento se rompe por dentro y May sigue en la cuerda floja.

Yo me salvo, tu te salvas, él se salva. Pocos se salvaron del naufragio de un ferry en río Tigris en Mosul, Irak, un centenar de muertos. El ciclón tropical en Mozambique dejó inundaciones y catástrofe, se llevó el agua potable, la electricidad, hogares, escuelas y hospitales. El volcán Popocatépetl dejó el cielo llenó de cenizas. Dos aviones rusos con un centenar de militares llegan a salvar a Venezuela.

Y mientras un documental despedazaba a Micheal Jackson, Peña Nieto asistía a una boda con su nueva novia, Messi se perdía en medio de la grama, Maradona seguía teniendo hijos, Argentina recordaba los 43 años del último golpe de estado militar y sus años más oscuros, el Isis era derrotado definitivamente en Siria por las fuerzas kurdas, China desplegaba la ruta de la seda en Italia y un millón de ingleses exigían un nuevo referendo para está vez sí "votar bien": yo seguía, tu seguías, él seguía practicando conjugaciones verbales.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!