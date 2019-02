Lánzala con Efecto

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos política trump muro emergencia nacional presidente méxico amlo chapo guzmán estado embajador territorios estados unidos colorado poderoso elecciones nigeria frontera estupefacientes drogas denuncia europa efecto campaña sánchez españa denuncias vaticano obispo protestas candidatos elecciones equipo escándalos haití ocultos dinero conflictos exclusiva justicia Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Adivina a Dónde Va

El Pirata |18 de Febrero de 2019 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los golpes de efecto que demuestran la calidad técnica de varios de nuestros gobernantes.

En los deportes generalmente darle "efecto" a la pelota es aplicar un golpe que haga más impredecible la trayectoria de la misma con el fin de confundir al oponente.

Un efecto que busca romper lo predecible de una línea para lograr un punto a favor. Apuntar a "X" lugar para que termine en otro. Parecer que dirijo el golpe hacia un espacio para que se dirija hacia otro.

En la semana que pasó Donald Trump determinó la emergencia nacional para obtener los fondos para la construcción del muro. Después de "el muro lo pagará México", después del "acuerdo en el Congreso", después de todos los debates interrumpidos y el "shutdown" más largo de la historia de Estados Unidos: la pelota rozó la línea y los jueces se reúnen para discutir si es punto, fuera, victoria, derrota, truco planificado o rebote casual.

En la semana los golpes de efecto sobre el muro volvieron al centro de la escena. Hasta Cuarón no podía perderse el efecto de hacer una sesión fotográfica con Yalitza Aparicio en la valla fronteriza a una semana de los Oscar, los republicanos no podían perderse el efecto de hablar de la importancia del control fronterizo y el mundo no podía dejar de mirar la trayectoria de una bola caliente lanzada desde la campaña trumpista que trae tanto efecto que rebota por todos lados haciendo que los muros, físicos o invisibles, crezcan sin control.

En esta semana el embajador del beis, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una bola rápida con un efecto impactante. Se paseó por la tierra del Chapo Guzmán, dicen que buscando el efecto de cómo la presencia del Estado retoma el control de los territorios de los "señores".

- Están seguros que ya no está el Chapo?

-Seguros que ya no es poderoso aquí porque Estados Unidos lo va a mandar a una cárcel de Colorado de la cual ya no saldrá?

-Muy bien, vamos a pasear.

Los efectos de los cambios de poder son evidentes. No hay datos de que el cártel de Sinaloa haya sido desarticulado, no hay baja en el comercio de drogas en Estados Unidos, no hay paz en la frontera, no hay bajas en los índices de comercialización de estupefacientes, no hay un aumento desmesurado del precio de las drogas por dificultad para conseguirlas, no hay información que diga que sea mucho más difícil obtener drogas en Nueva York o Chicago ni que la distribución haya sido golpeada duramente.

Pero hay un golpe que lleva un efecto indiscutible: Estados Unidos atrapó al diablo, lo juzgó por todo lo que hizo unas décadas atrás y lo mando al infierno, una cárcel única y exclusiva de donde los presos no se escapan! y como comentario al margen Trump toma el efecto en el aire y comenta que no estaría mal que con el dinero que se le incaute al Chapo se pague parte del muro.

Genial!!! gritan los que muestran gorras de MAGA. No solo lo pagaran los mexicanos sino los "Bad Hombres"!!!

Hay una razón por la que la historia termina así, no tiene que ver con la Justicia ni con los tiempos de los procesos, básicamente tiene una única causa y la causa se llama: perdida de poder.

Otro golpe de efecto inusitado fue la demostración de cómo los carteles son actores políticos declarados. El Jalisco Nueva Generación colgó una narco-manta sorprendente, está vez no de amenazas ni de denuncia, si no declarando su apoyo a la política nacional de combatir el guachicoleo. Efecto de dejar en claro que negocios sí, cuales no y que diálogo bajo la mesa queremos entablar para vivir en armonía más allá de los efectos.

Y mientras Europa seguía sin encontrarle el efecto que lleva la pelota del Brexit, el efecto que lleva la inconformidad con muchas políticas, el efecto que terminan causando las protestas a la izquierda fortaleciendo a las derechas o el efecto de la migración y su combate: vimos como la pelota rebotaba en el piso y le daba en la cara al mismo lanzador español Pedro Sánchez que debió adelantar las elecciones al 28 de abril porque ya no tiene el apoyo del equipo que lo llevó a quitar del medio a Rajoy.

Por otra parte, el Papa sabía que El Vaticano tenía que lanzar. Entre las denuncias de las monjas, los escándalos en Chile, las sospechas sobre el nuncio apostólico en Francia, las denuncias que le llovían desde seminarios y parroquias, la exigencia de la oposición venezolana de que se exprese sobre Maduro, y varios conflictos más, sabía que tenía que lanzar una bola con efecto contundente.

Se desafanó del caso Venezuela haciendo trascender una carta donde prácticamente pide que ya no lo nombren y expulsó de la Iglesia al obispo McCarrick. Un viejito de 88 años obispo de estadounidense con más denuncias que años y con toda la prensa norteamericana destapando sus actos de corrupción, violaciones y abusos. Si el efecto hará que la pelota detenga el escándalo, está por verse.

Mientras tanto, más noticias causaban efectos diversos en el mundo: Haití continúa con una serie de protestas que ponen en jaque al gobierno, la OEA condiciona a Daniel Ortega, la ayuda humanitaria sigue en la frontera de Cúcuta pero buscando efecto Guaidó ya le puso fecha de ingreso con marcha y movilización, Odebrecht indemnizará a Perú por los sobornos, las cuentas en Andorra siguen mostrando titulares relacionados con el chavismo como los cuatro millones de euros ocultos de la embajadora venezolana en Londres, Nigeria pospuso las elecciones cuando estaban a punto de iniciar por falta de garantías, Estados Unidos y China no llegan a nada en las reuniones sobre comercio, la OTAN insta a Rusia a cumplir con el tratado del que Washington se fue, Moscú y Washington reviven la Guerra Fría en las cumbres de oriente próximo y altercados en el congreso de Albania terminan con el primer ministro entintado.

Y así, entre bolas con efecto, asuntos pendientes, el karma español, elecciones que no aseguran transparencia, pelotas de dinero ocultas y exhibidas: vamos viendo las técnicas de las muñecas más o menos privilegiadas de quienes comandan nuestros destinos como sociedades.

Entre los efectos que nos enseñan que la pena llega contundente cuando el poder ya no te acompaña, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!