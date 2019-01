Viajar al Futuro

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos política huachicoleo lópez obrador pemex gasolina tragedia combustibles hidalgo tlahuelilpan imágenes paramo en llamas huachicoleo méxico maduro futuro trump dreammers legalidad paradoja bradbury trueno sonido cívico militar militares venezuela inflación argentina brasil chalecos amarillos francia atentado bogotá fanáticos tsipras grecia irlanda del norte berlusconi parlamento brexit crisis china líder Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Y No Traer Novedades

El Pirata |21 de Enero de 2019 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las impactantes imágenes, declaraciones y situaciones que han conmocionado a la semana.

La esperanza parecía un sentimiento similar a la nostalgia cuando nos enterábamos que la plantita de algodón que llevó China a la Luna duro apenas 48 horas, cuando vimos el páramo en llamas mexicano sembrado de cuerpos calcinados, cuando la modelo bielorrusa liberada en Tailandia que decía saber detalles de la Trama Rusa que complica a Donald Trump era detenida ni bien hizo escala en Moscú.

Pero no todo fue tristeza y desazón, afortunadamente Nicolás Maduro se puso su traje de dictador caribeño, entre paréntesis cada vez más verde militar, y cual caudillo paternalista del siglo XX, nos contó una historia antes de mandarnos a dormir que nos dejó a todos tranquilos.

"Tengan la seguridad. Se los digo con certeza. Ya yo fui al futuro y volví y vi que todo sale bien y que la unión cívico - militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo".

Y agrego: "no podrá un puñado de inmaduros improvisadores dañar la vida republicana de Venezuela".

Eso último está bien, porque si estás contra Maduro eres un antimaduro o un inmaduro; pero lo de Nicolás viajero del tiempo si que estuvo genial.

No es que quiera yo quitarle veracidad a los dichos del Presidente, pero a mi se me hace que es un inescrupuloso y un señor muy egoísta.

Inescrupuloso porque si todo eso lo tomó del cuento de Ray Bradbury "El Ruido de un Trueno" debería al menos haberlo citado.

Y muy egoísta porque si fue al futuro y regresó nos debería decir si al final AMLO logró acabar con la corrupción, si Evo Morales fue reelecto en Bolivia, si Macri pudo al final controlar la inflación argentina, si se aprobó o no el Brexit en el parlamento británico, si China dominará el mundo antes de que el calentamiento global lo destruya, si Trump terminará el muro para su segundo mandato. Debería contarnos cómo va la guerra de Bolsonaro en las favelas de Brasil, si los Chalecos Amarillos siguen copando la Francia de Macron y debería haberles avisado a los habitantes del pueblo hidalguense que eso iba a explotar.

Yo entiendo que Maduro, respetuoso siempre de las instituciones, la legalidad y la transparencia, no debía querer romper la paradoja tiempo y espacio, pero aunque sea nos podría regalar algunos datos más triviales: cómo si Cruz Azul alguna vez va a volver a ganar un título de liga, si Many Paquiao se va a rifar en su regresó al ring o si vale la pena seguir buscando a la madre de Luis Miguel o ya no.

Y mientras las noticias nos decían que un atentado contra la escuela de policía en Bogotá cortaba las negociaciones de paz con el ELN, México le abría las puertas a la Caravana Migrante 2.0 y se ofrecía de mediador en la crisis venezolana, Donald Trump colocaba a los "dreammers" como moneda de cambio por su muro, temblaba Chile, chocaban dos buses de frente a Oruro, el noreste argentino sufría unas inundaciones desastrosas, la ola de frío congelaba parte de Europa y el norte de América... nos enteramos que Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, México, debe su nombre a un termino de origen náhuatl que significa "Lugar donde se riegan las tierras".

Maldita coincidencia! De gasolina se regaron y de casi un centenar de muertos después.

Pareciera que México tuviera un cupo de muertes inútiles que debiera cumplir mensualmente. Si el narco no llega, si ningún terremoto ocurre, si la policía o los militares no reprimen con dudoso uso desmesurado de la fuerza, si no hay masacres por la tierra y si no hay puente para que las carreteras se vuelvan un infierno absurdo de inconciencia: un ducto de PEMEX descuidado alienta a medio pueblo, que no a escuchado más que las palabras huachicoleo y gasolina en las últimas semanas, a lanzarse con ganas, con tinacos, con bidones, hasta con jarras para bañarse en la fuente mágica de combustible!

La explosión. El infierno.

Algunos fanáticos de sepa uno que religión sostienen que debían morir por pecadores y no hacerle caso a AMLO de no robar gasolina!

Otros creen que así se acabó la historia del huachicoleo; cómo si a la primera balacera se hubiera acabado el narco.

Otros hacen hincapié en la inconciencia de las personas; cómo si alguien de un pueblo por donde lo único que pasa es un tubo de PEMEX podría decir: regalado no quiero nada!

Y alguno que otro, sigue repitiendo con morbo las imágenes del espanto como si gozará doblemente el hecho de no haber estado ahí y el hecho de que otros si estuvieran.

Y así, con el informe del pentágono que dice que China ya es líder mundial en varias áreas, con Andrés Manuel colando anuncios buscando conductores de camiones para transportar gasolina, con un naufragio de un centenar de africanos en el Mediterráneo, con los húngaros cansados del ultraderechista Órban que ellos mismos votaron, con un coche bomba en Irlanda del Norte aunque el IRA ya no exista, con un coche bomba en Bogotá aunque las FARC ya no existan, con Nicaragua y Venezuela en crisis, el regreso de Berlusconi como candidato al parlamento europeo y Tsipras aguantando como puede al frente de Grecia: nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!