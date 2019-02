Historias de Amor

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos política venezuela crisis maduro ayuda presidente humanitaria trump kim jong-un rusia estado chalecos amarillos macron méxico angélica rivera peña nieto elecciones clásico flamngo inundaciones carnaval divorcio modelos bonita campaña cumpleaños bailar denuncias bafta grammys premios candidatos electoral popular madrid pedro sánchez servicios escándalos rio de janeiro amor actriz Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Por el Poder

El Pirata |11 de Febrero de 2019 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y el show que debe continuar pase lo que pase.

Y a no llorar, porque debe continuar por los espectadores, por los que pagaron su ticket, por los intereses que mueven el espectáculo, por la inversión realizada, por la expectativa generada y porque sin entretenimiento solo nos queda asomarnos al oscuro abismo de nuestros pecados más horrendos.

En Venezuela la presión internacional aumenta en forma de ayuda humanitaria. Posicionando alimentos y medicamentos en la frontera de Cúcuta estamos listos para ayudar. Nicolás Maduro dijo que no se prestará al "show de la ayuda humanitaria", y para demostrar que no la necesita fletó un buque a Cuba para ayudar por el desastre del temporal que castigó La Habana.

En el show tenemos a Donald Trump, que ya sabemos es como el malo del salón: golpea por aquí, hace bullyng por allá y cuando parece concentrado en algo se distrae robándole el lonche a otro.

En una semana atendió varios asuntos al mismo tiempo, que el muro por aquí, que la intervención en Venezuela, que el posible anuncio del fin del Estado Islámico y que el encuentro con Kim Jong-un en Hanoi a fines de febrero.

El show continuaba y Europa tenía su representación aparte. Está claro que intereses representados por Rusia tratan de mantener a la región en un desequilibrio atractivo a sus intereses. Y va bien, porque en Francia los "Chalecos Amarillos" siguen acorralando a Macron, la derecha populista italiana pone en apuros los equilibrios económicos y políticos del bloque, los que apoyan al pueblo trabajador terminan sumándole votos a los frentes nacionalistas como el de Le Pen y el Brexit sigue siendo un misterio que si hoy se volviera a votar tendría un resultado totalmente diferente.

Sumamos a Alemania con Merkel agotando su tiempo, a España en tensión por las conversaciones entre Sánchez y los catalanes, a Bruselas pidiendo calma en todo el salón y a la confusión que, luego de tomar medidas, se replantea si fueron las correctas o no.

Y continuando con el show, en Brooklyn aun no se decide el futuro del Chapo Guzmán. Más de una semana y el jurado pidió volver a escuchar todas las pruebas presentadas en su contra.

Pero ¿por qué? -Disculpe su señoría nos distrajimos con tantas denuncias y personajes en escena.

En México las encuestas le sonríen a López Obrador, la luna de miel electoral parase que se va a extender al calor del romance y hablando de romance Angélica Rivera declaró que retomará su carrera confirmando su divorcio del ex presidente Peña Nieto.

Se acabo el amor. Se acabo todo. Si, el show del amor se derrumbó con el contrato: casamiento, campaña, asenso al poder, gobierno, derrota y divorcio. Un clásico. La ex primera dama regresa a ser actriz y el ex presidente vuelve a la vida sacrificada de todo ex presidente: andar por el mundo, dar conferencias, seducir modelos, hacer alguna acotación en las internas partidarias y tomar el sol.

Toda una historia triste: un pueblo que apostó a aquel amor de telenovela, un matrimonio que multiplicó su riqueza, una familia dividida, y la tristeza generalizada. Excepto, claro, para los abogados de ambas parte que todavía deben estar celebrando a cuenta que el show continúe y se desarrolle de esta manera tan bonita y elegante.

Y mientras Río de Janeiro contabilizaba el desastre de los temporales e inundaciones devastadoras y el fuego consumía el centro de entrenamiento del club Flamengo; mientras el rey de Tailandia le prohibía a su hermana que sea candidata a las elecciones, campaña que duró apenas un día para ella; mientras las denuncias por acoso sexual hacia el anciano ex presidente tico Oscar Arias aumentaban exponencialmente; mientras en Monterrey Nuevo León ardía un restaurante a manos del crimen organizado que busca reorganizarse; y mientras se realizaba una marcha en Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez: se entregaron los premios BAFTA y también los Grammys con ausencia anunciada de Ariana Grande.

Continuando con el show: En Argentina el presidente festejó su cumpleaños y sigue pidiendo deseos que se le cumplen siempre a medias mientras que el kirchnerismo sigue viendo como los arrepentidos siguen confesando en tribunales los detalles de la mega estructura corrupta sobre la que se sentaron las bases de la supuesta monarquía popular social saqueadora del siglo XXI.

El show debe continuar, recordemos que ya casi es carnaval, que ya hay que disfrazarse y bailar, que ya hay que desfilar y ni las inundaciones y desplazamiento en Bolivia, ni las lluvias en Río, ni los inconvenientes que puedan surgir: nos van a detener.

El show debe continuar y al Vaticano le caen más denuncias de monjas violadas por curas y obispos, a Europa le caen más problemas por gobiernos en tensión, a Latinoamérica le caen las causas por corrupción, a México le caen las amenazas de los que no quieren perder sus negocios ilícitos, a Estados Unidos le empiezan a caer candidatos para la carrera electoral y a Venezuela le cae un inusitado interés por ser humanitariamente ayudada.

Y así, entre caídas y shows que deben continuar, entre ayudas que no quieren recibidas y recibos por los servicios prestados, entre los escándalos de corrupción que ya no sorprenden a nadie y los espectáculos para los que ya fueron vendidas todos las localidades: les damos la bienvenida al kaos total!!!!!