Los Reyes del Caos

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos política grupo lima elecciones trump venezuela maduro corea rusia perú chávarry rosca fiscal méxico andrés manuel lópez obrador muro tren maya frontera vizcarra brasil bolsonaro macri argentina bolivia economía evo morales empleo pelosi federal chalecos amarillos brexit globos de oro 2019 aventura renuncia presupuesto reyes magos candelaria tamales paraísos millones estreno año nuevo película Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

La Parte de la Rosca

El Pirata |7 de Enero de 2019 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y un 2019 que inicia revuelto, efusivo, cambiante y encarando una mutación intensa y caótica.

Llegaron los Reyes Magos, la rosca se endurece y varios sacaron niño para pagar los tamales de La Candelaria.

En Venezuela pasaron las fiestas y el cambio en el contexto regional pone en apuros al gobierno de Maduro. El denominado Grupo Lima dio una declaración impactante para sacudir el gris que caracterizó a la región respecto a la democracia sui generis de la república bolivariana: "no reconoceremos la legalidad del nuevo gobierno de Maduro".

El gobierno venezolano declaró que es un plan golpista encabezado por Estados Unidos, meditado por Colombia y Brasil, apoyado por Argentina, Chile y Perú, festejado por Canadá y solo resistido por...

No, ni Bolivia ni Nicaragua pertenecen al Grupo Lima...

Sí, México.

AMLO declaró que su gobierno se rige por las políticas de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Y suena re bien, pero la realidad va más allá de eso. Imagínense la situación, López Obrador corta su trozo de rosca y le sale un monito que dice: acabas de ganar las elecciones personificando a la izquierda que está debilitada en toda Latinoamérica y lo primero que te piden es penalizar a la revolución bolivariana de Venezuela y desconocer a su gobierno.

-No, pues, así no se puede, "me canso ganso" denme chance que bastante tengo con México.

Mejor que todo esto pase lo más rápido posible, las tensiones continentales están desnudas; Bolsonaro se declara presidente del fan club sudamericano de Trump, Macri ruega un golpe de suerte para no tener que pagar más caros los tamales, a Perú, con Vizcarra a la cabeza, no le alcanzan los trapos para limpiar a la justicia y Colombia sigue con una tensión interna que creía parte del pasado hasta que ganó Iván Duque.

Como si fuera poco, tenemos un año electoral cargado en que Argentina elegirá presidente, Evo Morales intentará su enésima reelección y todos miran a Brasil para ver como van a gobernar los evangélicos militares ultra familiares donde los nenes irán de azul, las nenas de rosa, y las balas se combatirán con balas.

Los discursos empiezan a cruzar fronteras y así reacciona la pólvora cuando se le acerca el fuego. Que hay que hacer como Bolsonaro, que mano firme, que todos presos, que todos muertos, que hay que cobrarse todo, ojo por ojo diente por diente. Y los que antes andaban callados ahora se lustran la cartuchera.

Por otro lado en el Estados Unidos de Trump, donde la economía es carta de triunfo y el pleno empleo es casi un hecho, tenemos a parte del gobierno federal cerrado por falta de aprobación del presupuesto. Nancy Pelosi llega a dirigir el congreso ahora de mayoría demócrata, y aparece un nuevo horizonte a poner limites! Palabra que Donald Trump parece desconocer. Por si fuera poco, en este contexto de retiro de tropas resistidas por altos mandos, reconfiguración del tablero internacional y ambiente turbulento interno, el ex jefe de gabinete John Kelly sale diciendo que en realidad "el muro de Trump" no era un muro. Y es más, lo que Trump llama muro, que en realidad es una especie de enrejado fronterizo, ya está casi completado.

Por si fuera poco como para generar aun más inquietud mental en los ciudadanos del mundo, tenemos a China diciéndole a Taiwán que ya la aventura se va acabando; a Cuba que dice que los reyes magos Donald y Pompeo nos están regresando a la Guerra Fría; a Rusia diciendo que el que se porte mal con el kremlin sufrirá las consecuencias; a Corea del Norte pidiendo que se respeten las promesas porque no ven buena voluntad de Washington; y a un sinfín de escándalos sexuales listos para saltarle a Trump a la yugular desde las páginas de los tabloides.

Así llegaron los reyes: a algunos no les trajeron nada, les robaron los zapatos y les tomaron el agua.

En Perú hubo marchas pidiendo la salida del fiscal general Pedro Chávarry. El hombre se puso los guantes, como si fuera a pasear al puerto de El Callao, intentó remover a los fiscales del caso Lava Jato versión incaica y trató de salvar al fujimorismo y al aprismo de Alan García todo por el mismo precio. Lógicamente sus intensiones fueron una patada en el poto para los miles de ciudadanos peruanos que salieron a exigir su renuncia porque si para algo está un fiscal general es para tratar de, al menos en los papeles, hacer justicia.

Y mientras todo parecía ser el inicio de un año donde todo iría cambiando y zigzagueando como borracho después de las fiestas, más noticias conmovían nuestros hígados castigados.

El ex presidente salvadoreño Mauricio Funes se convierte en una marca ideal para jabón en polvo, acusado de lavar tres millones y medio de dólares de fondos públicos en paraísos fiscales. AMLO viajó a la frontera norte, el tren maya sigue en debate en la frontera sur, el EZLN declaró que seguirá en resistencia, los niños regresan a clases, los Chalecos Amarillos siguen protesta en Francia, se entregaron los Globos de Oro, el Brexit sigue dando brincos y cabriolas y los reyes repartieron regalos en mundo inestable, complejo y nervioso.

Y así, en un comienzo de año agitado y expectante para un mundo que se siente invitado al estreno de una película que en realidad va protagonizando, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!