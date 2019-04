Cómo No Solucionar un Problema

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos política migración ayuda trump centroamericana sanciones elecciones ucrania venezuela maduro racionalización energía eléctrica chalecos amarillos macron derecha estados unidos izquierda méxico popocatéptl amlo hola planeta nipsey hussle los angeles españa ortega coronaba campeón fútbol argentina racing club familia confuso mujer soluciones problemas mejorar listos hermano repararlas brexit irlandeses explicar presidente Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Escenas Cotidianas

El Pirata |1° de Abril de 2019 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias del mundo y los efectos secundarios de las supuestas soluciones a los supuestos problemas.

Un clásico hogareño, para quienes tengan hermanos, es que, de pronto, tu hermano hace algo, empiezan a volar los chanclazos y la ligas sin siquiera tener tiempo de cubrirte.

Bien, esa escena de la vida cotidiana también puede aplicarse a la política. Sobretodo cuando tenemos a mucha gente nerviosa revoleando chanclas, manotazos, denuncias, restricciones, protestas, medidas y sanciones.

Ahora Donald Trump decidió atacar la inmigración centroamericana de un chanclazo. Cortando la ayuda a Centroamérica.

Primero que no le dan el dinero para su muro, luego que la consigue a como de lugar, luego lo reprende públicamente a AMLO, el presidente de México que le dice "si, tiene razón", y en el revoleó cobran todos! Los inmigrantes, los países centroamericanos desde donde marchan, las ciudades fronterizas del otro lado y el futuro de muchos.

Lo que no entiende Donald es que la gente vive porque vive, y la idea de la ayuda era originalmente fomentar las condiciones necesarias para que los inmigrantes no necesiten irse de sus países.

Pues fíjense bien qué pasa porque o las ayudas nunca llegan a quienes las necesitan, alguien se las roba, son insuficientes o las dan en bolívares porque podemos atestiguar que los migrantes no salen de paseo porque la están pasando genial.

Y así, de los efectos secundarios tenemos más ejemplos. Las marchas de los Chalecos Amarillos que están hartos de Macron y terminan elevando la intensión de votos de la ultraderechista Le Pen; los ingleses que no se quieren ir de Europa y hace tiempo son victimas de un plebiscito que se creía iba a dar otro resultado; los irlandeses que no saben cuando les van a poner o no una aduana en la esquina de la casa; los griegos que nunca quisieron el ajuste por derecha y lo tuvieron por izquierda; los italianos que dejaron a atrás a Berlusconi y les regresó recargado en forma de gobierno hibrido; los demócratas que pensaban ya entramos en la etapa de debilitamiento total de Trump y que se toma un licuado de vitaminas y Maduro que pensando que los apáganos se iban a acabar salió a anunciar racionamiento de energía eléctrica por 30 días en Venezuela.

Lo que no sabemos si después de esos 30 días todo volverá a la normalidad o directamente la República Bolivariana quedará más a oscuras de los que está ahora. Igualmente los partidarios de Maduro dicen que es una forma revolucionaria de sumarse a la Hora del Planeta y no andar con esos tibios apagones de luminarias de monumentos históricos que no colaboran con nada.

Y mientras el Popocatéptl se mostraba iracundo, Mozambique seguía contando destrozo, una veintena de guatemaltecos morían atropellados, Nipsey Hussle moría a lo rapero, a los tiros en Los Angeles, Daniel Ortega reprimía otra protesta en Nicaragua luego de firmar acuerdos con la oposición, el Papa andaba tratando de que no le besen el anillo, los debates sobre si España debía o no pedir perdón por la conquista continuaban, los ucranianos votaban presidente y Racing Club se coronaba campeón en Argentina: una mujer de 61 años daba a luz un bebé de su hijo gay en los Estados Unidos.

Sí, así como suena. Una mujer demostrando que cualquier edad es buena para ser madre! Aunque te digan abuela. Un hijo gay haciendo madre a su madre. Y un bebé que... ah… si, verdad? Nadie pensó en el bebé.

Papá es también mi hermano, muy mayor, de hecho es gay, y mi abuelita que es mi madre en realidad se sometió a un tratamiento donde el óvulo de mi tía, la hermana de la pareja de uno de mis dos papás, fue inseminado por uno de mis dos papás y colocado en mi abuelita que... bueno, en realidad me llamo Uma y prefiero no hablar de mi familia; si tú creías que explicar a tu familia podía ser confuso no sabes lo que es la mía; si algún día te pasas por Nebraska no dudes en visitarme.

Y así, entre cosas que a lo mejor no hace falta explicar, soluciones a problemas que son el problema en si mismo, chanclas que vuelan por el aire y siempre le dan al distraído, y las cosas que pudiendo mejorar a veces empeoran por la intervención de quienes creen estar listos para repararlas, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!