Hablemos de Venezuela en Finlandia

Reunión Pompeo Lavrov

El Pirata |29 de Abril de 2019 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y la vista puesta en Venezuela, en el presente y en el horizonte.

La semana que pasó hubo de todo, y de ese "de todo" quizá lo más importante pase hoy, y no en Venezuela sino en Finlandia.

Guaidó lanzó la Operación Libertad, un grupo, supuestamente disidente del Sebin, liberó a Leopoldo López. La oposición pensó que el momento había llegado. La caída parecía inminente. Hablaba Guaidó, arengaba López, opinaba Mike Pompeo, decía Trump, se espantaba Maduro y, por unas horas, la incertidumbre fue total.

Se habría partido la cúpula militar chavista? Rusia no haría nada? Traicionaron a Maduro? En pocos minutos tendríamos la noticia de que Maduro se habría subido a un avión rumbo a La Habana? Los jerarcas del chavismo estarían detenidos en una base militar y un gran porcentaje del pueblo que sufrió la dictadura revolucionaria saldría a las calles a celebrar? Todo era misterio.

Pero con el pasar de las horas, nada de eso pasó. Todos salieron a decir que lo que el otro decía era mentira. Leopoldo López se refugió en la embajada española. El consejero de seguridad nacional estadounidense John Bolton intentó señalar a los vendidos para profundizar la crisis interna y la dictadura recogió el guante hablando de traidores, guerra civil, cortar cabezas, y encarando una limpieza interna mostrándose abrazado por los altos mandos militares.

Sí la marcha de Maduro al frente de un centenar de soldados batiendo polvo con la botas y mostrándose listos como para la guerra sirvió para demostrar la fidelidad de la cúpula militar al socialismo del siglo XXI, el tiempo lo dirá.

Pero más allá de la verborrajea de Mike Pompeo, el dedo delator de Bolton, la franca convicción de Guaidó, la cara de susto transformada luego en enojo de Nicolás Maduro y toda la puesta en escena, cada vez más ridícula, de los señores patéticos que saben que si se les acaba el cuentito se les acaba el paraíso, lo que hoy se dará en Finlandia es lo que importa.

Reunión Pompeo, Lavrov. Acordada, en el contexto de la reunión del Concejo Ártico, luego de una hora de conversación telefónica, la semana pasada, entre Putin y Trump.

No se espera mucho, porque Pompeo suele tener un desempeño pésimo en el puesto asignado responsable de la política exterior estadounidense. Hizo naufragar las conversaciones con Corea del Norte, alimento que la Franja de Gaza hoy sufra la escalada violenta más importante de los últimos tiempo, resurgió la idea de un Estados Unidos intervencionista y cada vez que habla dice lo contrario a lo que sus interlocutores dicen que dijo.

Pero lo cierto es que en esa reunión, supuestamente, se hará público qué piensa hacer Rusia.

Lógicamente va a decir que no a la intervención de nadie, que ellos solo quieren que los venezolanos decidan por si mismos, que hay que lograr acuerdos para evitar el derramamiento de sangre, y así.

Pero también hay una versión que tomó fuerza y que dice que Rusia estaría muy dispuesta a exigir una salida democrática a la crisis venezolana solicitándole a Maduro, con todo el circo militar y los poderes secuestrados, que hay que ir a elecciones cuanto antes.

Si esto es así, tendremos un panorama diferente, o al menos un poco diferente. Estados Unidos firmando cheques al portador, Rusia diciendo que no está dispuesta a "todo" por Venezuela, Cuba pensando "ya sabemos lo que es que Rusia mire hacia otro lado" y Maduro con más cara de susto que ahora pero gritando "les traigo amor, no soy un dictador, soy un humildísimo servidor del pueblo bendecido por el comandante que en forma de pajaríco se posó en mi hombro y me dijo: estamos jodidos"!

La pregunta que hará la oposición no es menor: Qué chance tenemos en unas posibles elecciones donde el poder judicial, la justicia electoral, las cajas del Estado, la fuerza militar y la capacidad de movilización, espionaje y fraude electoral están concentradas en las manos del Ejecutivo?

Todo sobre la mesa: intervención, salida pacifica, guerra civil, traición militar, salida pseudo democrática, rebelión popular y que Maduro se muera de viejo a los mil años en una bonita hacienda de La Habana, Dominicana, las afueras de Madrid o ¿Por qué no? Miami.

Mientras tanto el planeta giraba y daban vuelta más noticias: nueva era en Japón iniciaba con Naruhito. Rama X se coronaba nuevo rey y deidad en Tailandia y la ex azafata Suthida se convertía en su reina. Elecciones en Panamá. Café Tacuba era asaltado en la carretera Puebla Veracruz. AMLO celebraba el 5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla, en la frontera norte. Canelo venció a Jacobs en Las Vegas. Las oficinas de PDVSA Europa se trasladan todas a Moscú. Más de una docena de muertos al incendiarse un avión en la capital rusa. Julian Assange es sentenciado en Gran Bretaña y pelea por no ser extraditado a USA. Uber llega a Wallstreet. Peña Nieto le agradecía por Instagram los servios prestados a Angélica Rivera. Los demócratas cargaban contra el fiscal general Barr por mentir para proteger a Trump. Pasó el día de Star Wars, 4 de mayo, y que la fuerza esté con nosotros. Hubo que rediseñar a Sonic porque el monito azul estaba tan feo que le llovieron las críticas. Otro estreno de Game of Throns concentra la atención de sus millones de fans y Avengers Endgame sigue batiendo records.

Y cómo si todo esto fuera poco tenemos a medio millón de personas desplazadas en Orissa, la India, por la llegada del ciclón Fani que dejó una verdadera estela de destrucción. Así como los bombardeos israelíes sobre Gaza, luego del lanzamiento de más de dos centenares de cohetes desde el enclave palestino.

Y así, entre arreglos, conversaciones y traiciones; entre escaladas, cansancio y apatía; entre información, desinformación y mentiras: les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!