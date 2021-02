CARNAVAL POLÍTICO

Noticias Internacionales

Baile, color, mentiras y desenfreno

El Pirata @PirataEcdqemsd | 15 de febrero de 2021 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y al colorido carnaval de la política que llena de lujuria y frenesí este tiempo de reinado de Momo.

La primera comparsa sale del capitolio de Estados Unidos. Fin del juicio político, Trump sacude las caderas tras fracasar el segundo intento de impeachment en su contra.

Acusado de ni más ni menos que de incitación a la insurrección por el carnaval que armaron sus seguidores dentro del mismo capitolio. Los votos demócratas y algunos cuantos republicanos no alcanzaron.

El abogado defensor de Donald Trump expresó: "seamos claros, este juicio va más lejos que el presidente Trump".

Y es cierto, iba para que se cobre conciencia de que a mayor grado de poder, mayor grado de responsabilidad. Iba porque los daños que se le producen a los sistemas democráticos son muchas veces irreversibles. Iba porque Estados Unidos se quería proteger de la posibilidad de más carnavales en recintos como el capitolio.

Bien, el hecho es que con el resultado, muchos republicanos que votaron por el juicio, que básicamente le hubiera impedido ejercer cualquier cargo publico a futuro, se sintieron más desilusionados que los propios demócratas.

Por qué?

Alguien duda de quién será el candidato para las próximas elecciones?

Sí, alcanza con leer la declaración posterior de Trump: "nuestro magnífico, histórico y patriótico movimiento, Make America Great Again acaba de comenzar", dijo. "En los próximos meses, tendré mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestra increíble aventura por la grandeza de América".

Bien, más de 75 millones de votantes sonriendo por el resultado no es poco.

Pero si creen que solo esto le puso calor a la inmensa ola helada que sufre el hemisferio norte con nevadas históricas y paisajes congelados, se equivocan. Joe Biden y su despliegue de política exterior hizo lo suyo.

Con su famosa muletilla "Estados Unidos está de regreso" ya le había marcado límites a Putín, minimizó apoyos que Trump había brindado, redujo tensiones con socios históricos, regreso a pactos y convenios que el republicano había denostado, le avisó a Venezuela que la va a atender en cualquier momento y le dijo a Xi Jinping que además de lo comercial, que era lo único que le importaba al que se fue, a él también le importa el trato con Hong Kong, el atropello a los Derechos Humanos, la falta de democracia, la ingerencia de China en el mundo, la alianza con Rusia e Irán, y la situación de las minorías uigures. Que en Estados Unidos ni saben quienes son pero saben que Pekín los trae de malas.

Y de esa postal carnavalesca de baile y desencuentro nos encontramos con el sambodromo vacío en Brasil y con los carnavales suspendidos en Bolivia.

Pero a no preocuparse, porque en realidad solo se trata de los carnavales institucionales, los profesionalizados. Cuentan las malas lenguas que hay lugares donde hasta el coronavirus se puso a apretar el pomo sin distancia, tapaboca, alcohol en gel ni vacuna.

Hablando de vacuna, Chile avanza con la vacunación masiva y México comienza hoy lunes con una buena tanda.

El carnaval allí tiene sus buenas escenas. AMLO inaugurando una pista en el nuevo aeropuerto, parece que la cosa va a ser así en cuotas; Rosario Robles negociando desde la cárcel su colaboración; el aliento de Freezer sobre el valle de México; el semáforo flexibilizado con aperturas aunque la cosa este complicadísima; los enfrentamientos entre grupos delictivos a la orden del día... y de la noche; y las definiciones de candidatos.

Cómo si todo el combo carnaval fuera poco le sumamos a Haití. Ejemplo mundial que deja en suspenso una guerra civil en ciernes y un golpe de Estado latente con tal de no suspender las fiestas carnestolendas.

Y seguimos con los desfiles.

Apareció Evo Morales y en un ataque de sinceridad, o de sentir que el barrio ya lo respalda otra vez, dijo más o menos: les mentí a todos.

"Cuando yo fui a Cuba no fue por temas de salud, fui a una reunión de planificación con Cuba y Venezuela, una reunión de alto nivel a ver cómo retomábamos la democracia".

Ya lo sabíamos Evo. Tanto como sabemos que si uno quiere democracia los mejores ejemplos son Cuba y Venezuela.

Bueno. Más allá de eso tampoco entendimos demasiado el tono de la confesión, porque encima embarró al casiller mexicano Ebrad diciendo que él le confesó que Estados Unidos no lo quería de regreso, y también jalo a Alberto Fernández de Argentina al decir que ya tenia el compromiso con Raúl Castro y Nicolás Maduro y por eso le dijo "gracias, después voy, ahora les mando al compañero Alvarito para que me lleve las maletas".

Y hablando de Argentina, murió el ex presidente, Carlos Menem. Más noventero que los colores fluo, la movida de Manchester, el House, el Grunge y el Efecto Tequila.

Tan 90 que gobernó del 89 al 99 y murió a los 90 años.

Y a este carnaval incesante, le agregamos: el día de los enamorados!

Carrozas alegóricas con corazones, flores, bombones y cuentas de Tinder.

No, la saque por curiosidad, pero no la use nunca.

Y hay más noticias. En Japón un terremoto, y no hablamos del de más de 7 puntos que sacudió la isla el sábado cerca de Fukushima. Hablamos de la renuncia del jefe del comité de los Juegos Olímpicos de Tokio que dijo que era mejor mantener el comité sin mujeres porque ellas hablan demasiado.

En los 70 hubiera pasado, en los 80 alguien hubiera reído, en los 90 se hubiera disimulado, hoy: sayonara, el viejito está fuera y los Juegos Olímpicos siguiendo el ritmo de la pandemia.

Y mientras Draghi juraba como primer ministro italiano y Perú regresaba a su hobby favorito, el de cambiar a sus ministros de salud, va el quinto desde el inicio de la pandemia, el Papa Francisco valoró y agradeció el trato del gobierno de Colombia que con una audaz política migratoria, ejemplo mundial, abrazó el destino de millones de venezolanos.

El gobierno de Uribe, digo de Duque, respondió que con tal de darle caña al chavismo son hasta capaces de políticas sensibles y humanas.

Y así, bailando, gritando, lanzando confeti, viendo los desfiles incesantes de los carros alegóricos a donde se trepan los políticos en medio de una avenida desierta porque la pandemia terminó lanzando el carnaval hacia la periferia sin maquillaje ni glamour.

Damas y caballeros, les damos la bienvenida: al kaos total!!!!