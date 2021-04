Noticias Internacionales

Bienvenidos a las noticias internacionales y el después de una Semana Santa donde celebramos con fe y singular alegría.

No todos son creyentes, no todos son cristianos, no todos son practicantes, no todos los habitantes de la tierra celebraron la tragedia y resurrección de Jesús, pero viendo las noticias del mundo: hay tanto que celebrar que pues celebremos!

Celebremos que Alberto Fernández, el presidente de Argentina, no nos invitó a su cumpleaños.

Celebremos que no éramos un guardia de seguridad en el capitolio y que tampoco éramos el joven que atentó contra él.

Afortunadamente no fuimos Victoria Salazar, la salvadoreña en Tulum, ni ninguna de las mujeres desaparecidas o asesinadas en lo que va del año en México y en toda Latinoamérica.

Celebremos que hay largas filas de vacunación y que las vacunas van llegando. Que conocemos al Licenciado, amigo del amigo, y que nos podemos brincar la fila. Que gracias a los contactos ya nos vacunaron y aunque la inmunización dure lo que dure podemos decirle al resto del mundo "ya estoy inmunizado".

Vamos a celebrar gustosos el fin de semana en Aspen como si fuéramos todos hijos de AMLO y vamos a celebrar comiendo pescado esperando que de postre no haya desencanto.

Celebremos que la ultra derecha europea se une para la "resurrección" porque así, todos juntos, son más fáciles de reconocer.

Celebremos que la pandemia no nos detiene, que Godzilla vs Kong no es la única batalla y celebremos que nadie nunca pensó en Ricardo Anaya para arbitrar en la crisis diplomática entre Tepito y Acapulco.

Celebremos que no todos los chilangos somos iguales aunque en el puente de Semana Santa nos anduvimos pareciendo.

Bonito el Vía Crusis de Iztapalapa con sana distancia y mucha protección, bonito el balneario, ahí mismo, sin distancia y ninguna protección.

Celebremos que los números de contagio se disparan, así se genera consciencia; celebremos que el personal de salud todavía no renuncia masivamente. Vamos a celebrar que hay que vivir el momento y que la curva de esta ola se verá en unas semanas cuando ya habremos disfrutado de la playa, la montaña, la parranda y la peregrinación.

Vamos a celebrar que todos estamos en el mismo barco pero no estamos en la fila del canal de Suez.

Vamos a celebrar que no somos demócratas en Myanmar y que la policía no nos dispara con plomo por la espalda y apuntando a la cabeza.

Festejemos que no nos mataron en las manifestaciones y que podemos decir que los militares golpistas son unos traidores a su pueblo. Cosa que en Birmania nos costaría cárcel por solo comentarlo en una red social.

Celebremos no estar en países donde solo los que se arrodillan ante el gobierno sobreviven. Celebremos que no estamos en la fila de las vacunas esperando por si sobran. Que no nos inyectaron aire para desviar la dosis a alguien más acomodado.

Vamos a celebrar que no somos ninguno de esos menores sin acompañante que están llegando a la frontera de Estados Unidos marcando el record de las últimas dos décadas.

Celebremos que no estamos en una patera en el Mediterráneo. Celebremos, como gobierno, que las victimas de trata no se pueden revelar, que las muertas no pueden gritar, que los esclavos no pueden denunciar.

Vamos a celebrar que no tenemos que decidirnos por uno de los candidatos de las presidenciales en Perú, que no somos los que definen en Ecuador, que no somos testigos en el juicio de George Floyd en Minneapolis, que no estamos en medio de la tensión entre Bolsonaro y los militares. Vamos a celebrar que Chile vacunó muchísimo, aunque así y todo está al borde del colapso su sistema de unidades de cuidados intensivos. Celebremos que Estados Unidos promete vacunar a todos muy pronto aunque por ahora es el país más complicado con la pandemia. Celebremos que Semana Santa no nos alcanzó en Francia porque no se pudo ni salir a por la baguette.

Celebremos que comienza otra semana. Que estamos enteros. Que tenemos esperanzas. Que seguimos echándole ganas. Que nos tenemos los unos a los otros. Que mientras tengamos imaginación nunca nos van a faltar las excusas para celebrar. Hasta con ironía. Generalmente con ironía.

Como dijera el gran Renato Russo desde su legión urbana: -Vamos a celebrar la estupidez humana, la estupidez de todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos, cobardes, estafadores y ladrones. Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión. Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación, celebrar las juventudes sin escuela, las crianzas muertas. Celebremos nuestra desunión. Vamos a celebrar "Eros" y "Tánatos". "Perséfone" y "Hades". Vamos a celebrar nuestra tristeza, conmemorando nuestras vanidades.

Pero igual que el carioca, Renato, viendo a su alrededor, negándonos igual que él a que eso sea todo lo que hay, hacemos nuestra la estrofa que dice: -Va llegando la primavera, nuestro futuro comienza..

Y también hay que celebrar eso, celebrar todo aquello que nos haga mejores, que nos permita seguir adelante.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!