ELLAS PINTADAS

El Pirata @PirataEcdqemsd | 8 de marzo de 2021

Bienvenidos a las noticias internacionales y una respuesta de impactante potencia femenina.

El pesado muro de metal, ese que protegía el Palacio Nacional en Ciudad de México, fue convertido en lienzo, en pared para dar el grito de las que ya no pueden. Las mujeres encontraron la manera de colocar de su lado ese muro, esa valla blindada. El modo de convertir una marcación de límite en un súbito monumento que conmemore, en el Día Internacional de la Mujer, los nombres de muchas victimas de feminicidio, fue una acción brillante.

Ellas, ahí, pintadas. Ellas ahí, sus nombres. Detrás de cada nombre una historia de vida que una mano asesina truncó.

El muro que impediría la violencia contra el edificio servía de hoja en blanco (en negro, en este caso) para dar cuenta de apenas una parte de la dimensión del horror.

En México los movimientos feministas están en el centro de la escena, no solo por los espantosos números de victimas de feminicidio, no solo por el machismo explicito colosal que muestra lo arraigado que está en la cultura, no solo porque tan lejos está todo de un cambio real sino porque también se ha convertido en una muy confusa bandera ideológica que todos quieren jalar para su rincón.

Entonces son la derecha prianista porque a AMLO no se lo debe criticar por nada. Entonces son la izquierda extremista funcional a la derecha anti-morenista y anti-pueblo. Entonces son las hordas enviadas por Del Mazo para hacérsela de tos a la Sheinbaum y de rebote pegarle al Peje. Entonces son las anarquistas del Chopo que se han reproducido increíblemente en los últimos años por los discursos incendiarios del gobierno que la única respuesta que da es "no violencia" el "PRI robó más" y "aquí a las mujeres se las mataba desde antes, ahora al menos las escuchamos".

Pero no solo México ve en los movimientos feministas una amenaza ideología partidaria. En Madrid todavía, a un año, siguen los debates a derecha e izquierda de si fue o no la marcha del 8M pasada la que disparó la covid-19.

En España igualmente lo ideológico divide aguas más claramente: a derecha mejor quedaos en casa y a izquierda a marchar, que con el cuento de querer cuidarnos de la pandemia no nos van a callar. Lo chistoso es que como hay gobierno de coalición nacional tenemos unas declaraciones contradictorias como para alquilar balcones.

En otras partes del mundo la manifestaciones se centraron en dramas locales, como en El Salvador del todo poderoso Bukele, donde un aborto espontáneo te puede llevar a la cárcel; o en Argentina donde el aborto ya no es tema pero si los feminicidios que siguen impactando a la opinión pública.

Hubo grandes marchas, simples homenajes, manifestaciones mínimas, representaciones de impacto y gritos con puño en alto. El 8M se anticipaba 24 horas para que trabajadoras, estudiantes, madres, hermanas, novias, esposas, de izquierda, de derecha, de centro, de aquí y de allá pudieran decir presente si así lo decidían.

Y mientras las mujeres en Ciudad de México nos enseñaban como podemos reconvertir algo, cuando sabemos que nuestras fuerzas no podrán voltear un muro blindado: más protestas, por diferentes causas y motivos, daban la vuelta al mundo.

En Paraguay había choques entre manifestantes y policía, igual que en Formosa, Argentina, contra los modos de combatir la pandemia. En ambos casos un represión escandalosa que hubiera ruborizado al mismo Stroessner. En Chile manifestantes prendieron fuego un monumento en las protestas del viernes pasado. En Myanmar siguen las manifestaciones para restablecer la democracia y siguen también las balas de plomo y en la India miles de agricultores protestaban contra el gobierno por el plan de des-regularización que los campesinos ven muy perjudicial.

Y entre protestas y tensiones, más noticias ilustraban la actualidad. El Papa visitaba Irak y se reunía con el máximo clérigo chiíta. Cristina de Kirchner se defendía públicamente acusando a todo el poder judicial. Brasil se alarmaba por los números de contagios. Bolsonaro seguía con su discurso de que sea lo que deba ser, el sistema de salud se colocaba al borde del colapso y en Colombia las dos partes de la guerra fraticida de más de medio siglo quieren contar su versión.

Más allá de las noticias que destacan el presente, ya muchos países en el mundo recordaron que hace un año desembarcaba la pandemia de manera total. Se globalizaba el coronavirus y ya nadie preguntaba en el buscador si tenía algo que ver con la marca de cerveza. El ritmo de contagio crecía en todo el planeta y empezábamos a darnos cuenta que el 2020 iba a ser un año muy difícil muy atípico, muy traumático. Hoy hay vacuna, que lejos está de ser para todos. Hoy debatimos ideología en el acceso a la curación o la vacunación. Hoy algunos se creen inmortales y otros lloran todo lo que les arrebató la pandemia. Hoy algunos parecen creer que todo pasó, como pasó Trump o como pasó eso de ir a mega conciertos. Hoy, un año después, empezamos a entender que tanto estamos dispuestos a sacrificar por la pandemia.

Hoy estamos seguro que la protesta, la manifestación, la expresión, la necesidad de trabajar, la declaración de principios y la indignación ante las injusticias: no son algo que como sociedades consideremos prescindible.

