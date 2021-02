ENERO TERMINÓ

Noticias Internacionales

Y Seguimos Complicados

El Pirata @PirataEcdqemsd | 1° de febrero de 2021 | ECDQEMSD Podcast

Escuchar este editorial en el podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y a la heroica batalla que día con día nuestro ánimo realiza para no darse por vencido.

Ametrallado, mal herido y bombardeado, nuestro ánimo resiste en la trinchera aciaga de la vida cotidiana.

Con la velocidad parsimoniosa e incansable de la caminata de AMLO por los pasillos de Palacio Nacional, diciendo que aun tiene covid pero que está recuperándose rápidamente, aparecen las noticias una tras otra. Haciéndoos retroceder y pensando: quédense ahí quietas, no se me acerquen, no hace falta.

Y mientras el Presidente juega con los nervios de sus seguidores y opositores dando información con cuenta gotas porque todo es muy privado y personal, los números de la pandemia nos siguen bombardeando el ánimo.

Las farmacéuticas justifican los retrasos, la política global pelea por las patentes, cada país jura que ya está por salir de lo peor pero se mete cada vez más adentro y el año que nos prometieron empezar a encontrarle solución parece complicar mucho sus promesas. Es que en realidad ahora parece que nadie hablaba del año 2021 sino del 2022 o quizá más allá.

Y así, poco a poco nos van corriendo la meta.

Y cómo si las noticias sobre la pandemia no fueran lo suficientemente rudas, nos enteramos que diputados mexicanos desviaron más de 30 millones de dólares en el último sexenio prista. Pero cuidado, no escapó nadie a la tentación de las empresas fantasmas, PRI, PAN, PRD y todo el espectro completo.

Por qué? Porque así era la regla, usted no pregunte y robe que aquí esto se considera, como en tantos otros países, un servicio a la patria.

Y mientras Estados Unidos superaba los 26 millones de contagios, seguíamos atentos las noticias sobre la pandemia. Que Chile comenzó la vacunación masiva, que llegaron las vacunas a Bolivia, que Argentina sigue vacunando y debate el regreso a clases, que Colombia va muy mal pero es un ejemplo de vacunación, que México está genial aunque es uno de los más complicados y regresa a trabajar el Congreso, que Brasil horroriza a todo el mundo aunque Bolsonaro bajó el perfil y que Venezuela encontró las goticas milagrosas.

Tenemos a Perú que se vuelve a encerrar, a Uruguay viendo con terror las fronteras, a Estados Unidos diciendo que mejor no entre nadie sin una prueba negativa. A Europa cerrando y abriendo fronteras depende a quién y de dónde y a las nuevas versiones de coronavirus causando más caos que una actualización de sistema operativo.

Por otra parte, Biden habló con Putín y no fluyó la súper buena onda. A puro reclamo Joe Biden le dijo de Navalny, del regreso a la posición histórica de Estados Unidos en geopolítica y de su apoyo a la independencia y autonomía ucraniana sin inferencia del kremlin. Putin del otro lado de la línea solo sonrió y terminaron extendiendo el acuerdo nuclear que trump había dejado sin efecto porque ninguna de las partes lo cumplía. El domingo hubo manifestaciones contra el gobierno ruso y unos cuantos cientos de detenidos entre la nieve y el enojo popular.

Como si fuera poco, estábamos animados pensando que al menos la pandemia sirvió para enfriar un poco los motores del cambio climático y ni eso. Al parecer tendríamos que estar quietos como veinte años para que el reloj del fin del mundo nos de algunos minutos más de ventaja.

En otras noticias: tenemos la campaña en Ecuador y todos los candidatos, aunque todo parece resumirse al candidato de Correa vs cualquiera capaz de detenerlo. Tenemos campaña en Barcelona, donde como siempre independentistas y partidos clásicos juegan fuerte; tanto que el PSOE hasta resignó al de salud de la nación para que pueda competir. Tenemos un gobierno italiano con crisis profunda, otra más, después de que se rompiera la alianza. Tenemos debate entre Bruselas y la frontera irlandesa que termina mezclando covid, Brexit y comercio. Tenemos a muchos lugares como Holanda y Bélgica donde volver a imponer restricciones se complica bastante y tenemos a Alemania tratando de mentalizarse como será su futuro cuando Angela Merkel regrese a su casa a hacer strudel y vea la europolitica por televisión.

Ahora hay mucha preocupación por los contagios que efectivamente no se detuvieron el 1 de enero de este año como muchos sospechaban. Hay variante sudafricana, británica, brasileña y se prometen más. Al parecer si un país quiere presumir su poder en el concierto mundial, debe tener una variante del coronavirus.

La novedad es que como estaba mal llamar al Sarscov-2 el virus chino, también está mal nacionalizar las variantes. Para no estigmatizar de manera tan directa proponemos llamarles la variante carnaval, la royal covid y la versión vuvuzela. De ese modo sabemos de donde proceden para continuar estudiándolas sin cargar de simbolismo negativo a esos países.

Si nos vamos para China encontraremos al equipo internacional de investigaciones de salud paseando por Wuhan y tratando de evitar todo contacto porque en China ya avisaron que al próximo que se contagie le va a tocar el hisopado anal así aprenden a cuidarse. Si preguntan por la bloggera que fue la primera en denunciar que el gobierno chino estaba ocultado lo de Wuhan debemos informarles que ella está muy bien. Presa, pero muy bien.

Irán ya anunció sus intensiones de hacer su propia vacuna, mientras tanto anunció que le comprará a cualquiera menos a Estados Unidos. Y cómo igual Estados Unidos le vendería a cualquiera menos a Irán, estamos en sintonía.

Y así vamos armando el camino hacia un mundo mejor.

Palmeiras salió campeón de la Copa Libertadores, en el Super Bowl habrá recitado de Amanda Gorman, Elon Musk se sigue divirtiendo con Wall Street, Francia vivía otra jornada de protestas contra la ley de seguridad nacional, en la Nicaragua de Daniel Ortega destruyeron la sede de la ONG que denuncia violaciones a los Derechos Humanos y Tamaulipas sigue esmerándose para demostrar que es un Estado difícil. No mucho más que el resto de los estados mexicanos, pero...

Y así las noticias nos daban excusas para pensar que vamos a tener que reforzar mucho nuestro sistema inmunológico para no desanimarnos. Ya pasó el primer mes de 2021, ya estamos acostumbrados a decir "el año pasado" a todo lo que pasó el año pasado. Ya vamos entendiendo que el 2021 es una continuidad y que va haber que seguir cuidándose, que va haber que seguir atento a que los corruptos, dictadores y mafiosos no se aprovechen de la distracción que genera la necesidad de sobrevivir a una pandemia global.

A reforzar el animo, a plantar cara a lo que venga como venga y a concentrarse en los detalles redentores y positivos de la generalidad abrumadora.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!