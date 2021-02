LA OTRA PANDEMIA

Noticias Internacionales

No Nos Perdones Mariana

El Pirata @PirataEcdqemsd | 8 de febrero de 2021 | ECDQEMSD Podcast

Escuchar este editorial en el podcast

Bienvenidos a las noticias que impactan en nuestra consciencia, no por únicas y originales sino por todo lo contrario. Porque nos parece insoportable que sigan apareciendo con la increíble habitualidad con que aparecen.

En México se conocieron las cifras de asesinatos diarios del mes de enero: 76.

Y ustedes pretenden que las autoridades se espanten por el coronavirus? A la pandemia se le suma la ya endémica violencia narco y, como si eso no bastara, la epidemia de feminicidios que suma... y suma... y suma casos.

Y son tantos que a veces hay que frenar y detenerse en alguno. No porque lo merezca más que otros, si no para recordar que eso está allí, ocurriendo, pasando.

Mariana Sánchez, murió en Ocosingo Chiapas. Un caso significativo de la epidemia feminicida mexicana que bien podríamos extender por centro y Sudamérica.

Lo que queremos destacar de este caso, tan atroz como cualquier otro de asesinato, es que deja sin sentido a toda esa lista de estúpidos pseudo-argumentos de violencia machista con los que hay que lidiar antes de llegar al punto importante, alguien que hoy ya no está entre su familia, sus amigos, entre quienes la aman.

Ah por no denunciar.

Denunció dos veces.

Ahh porque se juntaba con pura mala gente.

Recibida de médica estaba haciendo su internado en un lugar de atención pública al que la mandaron como de castigo, no tenia tiempo ni para juntarse con buena ni mala ni siquiera gente.

Ahhh debió hablarlo con alguien, uno no podía adivinar que está pasando por eso, a veces las parejas ya se sabe como son.

No se trató de una pareja, lo habló con todo su entorno, con su madre, con sus amigos, sus compas de la universidad. De hecho con la misma universidad en donde cursó y se recibió.

Ahhhh pero seguro fue por coquetear con malandros, mañosos, desconocidos, vistiéndose provocativa, ya ve que algunas chavas usan falditas muy acá.

Bueno la denuncia fue contra un compañero de trabajo que un día borracho concretó sus amenazas, vestía todo el día con la bata de médica. Y ciertamente quien piense que la vestimenta actúa como anunció de "puedes asesinarme cuando quieras" está muy enfermo.

Con todo esto, igual tuvo que haber una marcha en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) para que el caso llegara a oídos del gobierno federal y tomara estado público nacional. Todo eso tuvo que pasar para que la señora Olga Sánchez Cordero, por ahora todavía a cargo de la conferencia matutina, diga "habría que investigar el caso con perspectiva de género".

Es que a la indignación del feminicidio muchas veces hay que agregarle la indignación de la pésima investigación y la intencional desidia de las autoridades. Autoridades que ya habían catalogado el hecho como un suicidio. Como si la denuncia previa no fuera digna de ser relacionada con su muerte, como si las que hacen el internado se sintieran muy normalmente tentadas de colgarse en una de las salas. Como si la madre de la victima diciendo que desde que había llegado allí "su vida se había convertido en una tortura" fueran las palabras de una señora opinando de un capitulo de La Rosa de Guadalupe.

Y luego por qué solo 1 de cada 10 mujeres acosadas, violadas, ultrajadas o a las que se les niegan sus derechos hacen denuncia en el Ministerio Público?

Ahhhh las invitamos a que denuncien!

Bueno, empiecen a tratarlas humanamente.

Luego cuando todo estalla nos rasgamos las vestiduras: es que quieren voltear al gobierno, sepa a que intereses responden, es que están bien locas, es que son anarco comunistas abortistas femini-amenazantes.

No seguimos todos los casos, no alcanzarían todos los podcast para hacerlo de la cantidad que son, pero de vez en cuando marcamos alguno para recordar que esta es una tragedia cotidiana, cultural, histórica, educativa, horrorosa, e injusta, por supuesto.

Mariana Sánchez perdón en nombre de la sociedad. Y al mismo tiempo te solicitamos: no nos perdones, no lo merecemos por ahora, no te merecíamos como doctora cuidando y sanando vidas ajenas cuando no pudimos cuidar la tuya.

Todavía somos muy hipócritas, porque créeme, si fueras nuestra hermana, nuestra hija, nuestra novia, nuestra esposa, nuestra amiga, nosotros mismos, desearíamos que el Ángel de la Independencia levante vuelo y cague como paloma bloques inmensos de mierda sobre toda la ciudad. Desearíamos que toda estatua de héroe patrio amanezca de pestañas postizas. Quisiéramos que nadie más nunca pueda hacer su vida normal. Que del cielo llueva sangre durante años. Que la vacuna para la pandemia no termine nunca de aplicarse. Que no haya más discotecas ni gente bebiendo ni nadie sonriendo; y que la noche acabe recién el día que nadie nunca más salga de su casa temiendo por su condición, sexo, religión, aspecto, raza o elección.

Mientras tanto en el mundo: votaciones en primera vuelta en Ecuador, Navalni sigue preso y Biden diciendo que lo suelten, Draghi es el primer ministro italiano, siguió cayendo muchísima nieve en Nueva York, siguen las llamas en El Bolsón argentino, los militares de Myanmar cerraban todo, había manifestaciones en Chile contra carabineros, el "Gober precioso" (ex gobernador de puebla) fue detenido en Acapulco por el caso de secuestro y torturas a la periodista Lydia Cacho, Jeff Bezos deja su puesto en Amazon, Trump juega al golf, Elon Musk juega en Wall Street y se jugaba el Super Bowl entre Bucaneros y Jefes con The Weeknd en el medio tiempo.

Y mientras tratamos de combinar las dosis de la vacuna cuando apenas un ínfimo porcentaje del mundo ha sido vacunado, mientras tratamos de comprender los números espantosos de los contagios de covid, mientras tratamos de entender aquello que no tiene explicación o la tiene pero se oculta detrás de los intereses corporativos... nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!