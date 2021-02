Noticias Internacionales

Llegaron las vacunas

El Pirata @PirataEcdqemsd | 25 de Enero de 2021 | ECDQEMSD Podcast

Escuchar este editorial en el podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y a todas las novedades que nos va trayendo el inicio del proceso de vacunación mundial.

Las novedades son superficiales, la esencia es la misma que ya conocemos: personas inescrupulosas con un poco de poder que utilizan su posición para obtener ventajas.

Las vacunas van llegando a diferentes lugares del mundo y en casi todos vemos lo mismo: el que vacunó a su familia, el que invitó a vacunarse a los amigos, los políticos que se vacunaron sin ser población de riesgo, los de tal o cual alcaldía que ante la duda de para quienes eran las vacunas, pues se vacunaron ellos.

Y tenemos de todo: profesionales, alcaldes, ediles, encargadas de logística, médicos, burócratas, la hija del hermano de la cuñada de un conocido. Y los tenemos por todas partes: casos en España, México, Argentina, Italia, Brasil y un largo etcétera.

Los inmunizados!

No son personas que estén en la primera línea de combate de la pandemia. No son personal de salud ni familiares de contagiados. No son ancianos ni tienen enfermedades preexistentes. Simplemente son personas que tienen en la mano el pastel que deben repartir y se tentaron con una porción.

Algunos políticos sacaron la bandera de: "solo me la aplicó para generar confianza y predicar con el ejemplo apoyando la campaña de vacunación". Esos quedarán exentos de ser juzgados, pero hay quienes no son tan "influencers" y sin embargo, ya están inmunizados. Si no fuera porque se sabía lo que iba a pasar, no habría mayor problema.

Qué era lo que sabíamos que iba a pasar?

No, no me refiero a que todos sabíamos que si López Obrador seguía así, tarde o temprano, daría positivo en Covid 19.

Me refiero a que todos sabíamos que no habría vacunas para todos, que habría problemas con la logística, que ya varias farmacéuticas dijeron que habrá retrasos en las entregas, que hay algunas fallas en el sistema de distribución y que hay mucha mentira dando vuelta. O de perdida: información a medias.

La vacuna rusa sigue entre sombras, ahora dicen que tienen una mejor que la Sputnik y sin embargo, ante la escasez, sigue siendo una buena oferta.

Rusia abriría una base en Argentina y por supuesto que eso no estaba en el contrato de la vacuna. O si?

México parecía que tenía todos los contratos cerrados con todas las vacunas y al final no tenía amarrado ninguno.

Los chinos dicen que su vacuna funciona muy bien y los de Bélgica dicen que los retrasos en la vacuna son porque están agrandando su capacidad de producción. Recién ahora?

Los rusos siguen trabajando en vacunas que superen la que ya están aplicando y los números de la pandemia siguen siendo alarmantes.

Eso sí, tenemos diferentes tipos de inmunizados.

Los inmunizados porque tienen el contacto adecuado y, muy disimulados, se aplicaron la dosis gracias a su influencia en círculos de poder locales.

Los inmunizados porque son mandatarios o primeras líneas de los gobiernos.

Los inmunizados porque lógicamente forman parte de los grupos que estaban primeros en la lista de recepción de la vacuna.

Y los más peligroso: los inmunizados porque se consideran inmunes.

Noticias de ese tipo las hay por millones. Fiestas clandestinas, playas atestadas, casamientos multitudinarios desde Brooklyn hasta la sobrina de la ex diputada en Veracruz, youtubers jugándole al joven inconciente capaz de cualquier cosa por un suscriptor más y un alcalde en Sinaloa que no ve que tiene de malo organizar una mega pachanga cuando México se acerca a las ciento cincuenta mil muertes por covid 19.

Y aunque alguien pueda tener otros números, sepan que, de tenerlos, deberían ser inclusive más altos; y nunca más bajos, porque generalmente hay muchos casos que no se registran, se registran por otras causas o se registran mucho tiempo después.

Y en este contexto de inmunización que viene siendo mucho más traumático de lo que se pensaba, más noticias se contagiaban informativamente.

Portugal reeligió a su presidente en primera vuelta, Biden pide al congreso la aprobación de billones de dólares para enfrentar la pandemia, moría el periodista Larry King, cientos de detenidos en las protestas en Rusia, Navalny sigue preso y acusando a Putin de tener un gigantesco castillo mansión, la vuelta de Estados Unidos a los pactos que Trump había dinamitado, la suspensión de deportaciones y la cancelación de incrementar el muro fronterizo, el compromiso renovado de Centroamérica y México para frenar la migración y la detención en Ámsterdam de uno de los máximos narcotraficantes de Asia, un chino nacionalizado canadiense llamado Tse.

Y viendo que la corrupción, el abuso de poder, el tráfico de influencias, la soberbia y el desprecio por el prójimo se incremento con el reparto de vacunas, más que la esperanza que teníamos de que la pandemia fomentase nuevas expresiones de solidaridad y humanismo, estamos en condiciones de afirmar que estamos muy lejos de estar inmunizados contra las peores prácticas sociales que venimos ejecutando desde tiempos remotos.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!