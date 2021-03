GRANDES OFERTAS

Noticias Internacionales

No desaproveche la oportunidad

El Pirata @PirataEcdqemsd | 15 de marzo de 2021 | ECDQEMSD Podcast

Escuchar este editorial en el podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las súper ofertas semanales que la política propone como parte de las leyes que rigen casi todos los sistemas de gobierno.

Hay un grupo, dentro de las sociedades, que si de algo se puede jactar, es de sabe reconocer una oferta cuando la ve.

Ese grupo que suele no desaprovechar la oportunidad, responde al nombre de "políticos".

Ofertas que se multiplican cuando tienes el poder y que, aunque no son tan jugosas cuando lo pierdes, no dejan de ser ofertas. Intercambios de información, carpetazos, justicia a favor, impunidad, sordera espontánea según me den las encuestas, disimulación de defectos gracias a los sastres de la corte, viajes seguros y pago en especias, son apenas un ejemplo de la larga lista de ofertas imperdibles.

En Bolivia fue detenida la expresidente interina Jeanine Áñez. En este caso no habrá imagen de la Jeanine revisando su teléfono bajo una sábana como tienda de campaña improvisada ni salida urgente del país. Sí una donde aparece tras las rejas de una puerta que dice "Celda Mujeres".

Parece que como toda revolución nos enseñó, desde la francesa hasta hoy, los tiempos de venganza llegan tarde o temprano. No habrá guillotina en la plaza Murillo pero hay ofertas que no se pueden desaprovechar.

Bolivia sigue dividida, clara muestra de ello fueron las elecciones pasadas, de las que aún se espera resultado definitivo. El M.A.S. arrasó en el campo y perdió hasta en la ciudad de El Alto. Ahora el partido de Evo Morales decidió que lo que pasó con su intento de reelección en el 2019 no podía quedar impune y los responsables marcharán a tribunales. Desde la señora de la Biblia, y unos cuantos de sus ministros, hasta los militares de altísimo rango que le sugirieron a Evo que se vaya para pacificar el país, con Kaliman a la cabeza.

Entre la tragedia, la venganza, el fraude, la trampa, el golpe, la farsa, o como quiera llamarlo (dependiendo su posición partidaria ideológica), Bolivia perdió. Sigue perdiendo. Perdió tiempo, perdió vidas, perdió democracia, perdió transparencia. Y todo gracias a casi todo el espectro de actores sociales de poder. Pero hablando de ofertas, esta semana, la política aprovechó la oferta de venganza que dado el clima regional viene con jugosos descuentos.

En México los movimientos feministas le había hecho una oferta imperdible al gobierno de AMLO. "Romper el pacto". Bueno, el pacto con el patriarcado no se rompió. En nombre de la oferta del partido el candidato a gobernador del estado de Guerrero será Félix Salgado Macedonio con sus acusaciones de violador y acosador en oferta.

Parece que la oferta de atender reclamos ya venció. De echo salió hasta Calderón subiéndose al carro de la oferta de condenar al gobierno y, hasta de su propio espacio, le dieron leña. La Chepina Vázquez Mota, aquella candidata panista del "cuchi cuchi", le acusó a él y a Vicente Fox de actitudes machistas y discriminatorias por género a internas de la formación política.

Claro, el señalamiento pasó desapercibido porque Vázquez Mota lo hizo justo el mismo día que se debatía la legalización de la mota en el Congreso. Un ofertón.

Y seguimos con las ofertas políticas semanales. El presidente argentino Alberto Fernández viajó a Chubut y lo esperaron con una piedra en cada mano. Literalmente. Allí el movimiento de protesta contra la minería a cielo abierto no estaba emocionado con su visita y, mientras la Patagonia seguía en llamas, la calentura de Fernández no se apagaba con nada.

Sin embargo Fernández pudo aprovechar una oferta, de las pocas que se le dan últimamente. La que le dio la pandemia y le evitó la foto con Bolsonaro. Así que la reunión para celebrar los treinta años del, prácticamente inútil, MERCOSUR será virtual.

Y mientras la Argentina del Boca-River aumentaba el combustible incendiando la inflación y Venezuela quedaba semi paralizada por la escasez de diésel a pesar de ser miembro fundador de la OPEP, más ofertas salían al mercado de la política internacional. China ofrecía nuevas leyes para Hong Kong proscribiendo a los pro democracia y Europa reaccionaba indignada. En Italia se tomó la resolución de volver a cerrar todo por el crecimiento de casos de covid y México va viendo su semáforo un poco más amarillo. Tanto que dicen que hasta López Gatell puede andar por los parques de la ciudad sin problema a pesar de no dejar de dar positivo en los PCR que se hace.

En Rusia, la tercera ola de la pandemia, no parece preocupar tanto, al menos no tanto como las manifestaciones antigubernamentales que el fin de semana se saldaron con casi doscientos detenidos. Bueno al menos no usan balas de plomo como los militares de Myanmar donde los golpistas no escuchan ni a su pueblo, ni a la ONU, ni a la OTAN, ni a nadie.

Entre las ofertas de la semana a la familia del hombre muerto a manos de la policía, George Floyd, que encendió la hoguera, una vez más, del racismo en Estados Unidos, le ofrecieron 27 millones de dólares como resarcimiento. Ventajas de los casos mediáticos, si todos los hechos de brutalidad policíaca se resolvieran así Latinoamérica habría más millonarios huérfanos y viudas que procesos judiciales interminables.

Ofertas y demandas, leyes y momentos políticos cambiantes. Ahora el gobernador Andrew Cuomo no es más el ídolo de Nueva York y desde su propio partido demócrata le piden la dimisión.

Por otra parte la Sylvana, la senadora priista hija de Beltrones, decidió tomar medidas después de conocerse el escándalo de la cuenta millonaria en Andorra. La medida fue cerrar la cuenta. Digo, a lo mejor, si actuamos rápido y en medio de las protestas feministas, las complicaciones de la ley de energía, el debate de la marihuana y todo el desmadre, cerramos la cuenta, nadie se da cuenta de nada, y se olvida el asunto.

Y entre otras noticias, podemos ir desde otra entrega de premios Grammy que marcaron el desembarco definitivo de los coreanos de BTS en el mercado estadounidense a las masacres con ajustes de cuentas narco retumban desde Silao Guanajuato hasta Rosario Argentina.

Y así entre ofertas políticas y demandas populares, entre venganzas y tiempos de revancha, entre transparencia opaca y la notable variación de los comportamientos de los poderosos cuando cambia el llamado "clima político": nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!