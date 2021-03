Noticias Internacionales

Gobernarían los poetas

El Pirata @PirataEcdqemsd | 29 de marzo de 2021 | ECDQEMSD Podcast

Escuchar este editorial en el podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y a todo aquello que se pueda explicar con palabras hasta que estas se muestren impotentes.

En Myanmar fue un día de aniversario para las fuerzas armadas. El líder de la fuerza, comandante del Golpe de Estado, daba un discurso de media hora donde destacaba que los militares tenían como máxima función: proteger a la gente de Myanmar y defender la democracia.

Paralelo a esto el ejército y la policía cumplía su promesa de disparar a quienes continuasen manifestándose en contra del golpe. "Por la espalda y a la cabeza" habían dicho.

Más de un centenar de muertos en una de las jornadas más sangrientas desde que los uniformados derrocaron el gobierno elegido por ese pueblo que dijeron defender.

¿Incongruencia? ¿Hipocresía? ¿Desfachatez? ¿Mentira? Todo puede que si, pero también: el valor de la palabra.

La batalla por quedarse con definiciones no es nueva, y los grupos de poder siempre pelean por quedarse con el "pueblo" que no para todos es el mismo pueblo, con la "juventud", que no para todos es la misma juventud, con los "héroes", que no para todos son los mismos héroes, con la "democracia", que no para todos es la misma democracia o con la "verdad", que no para todos es la misma verdad.

Pero más allá de las palabras, está la realidad. Realidad que se puede filtrar explicándola; con palabras pues. Pero llega un momento que, para gobernar, las palabras no alcanzan.

Si alcanzaran las palabras los poetas sería los mejores gobernantes del mundo; y no hay comprobación científica de tal cosa.

Claro que con palabras se hacen campañas, se obtiene confianza, se logran pactos, se alimentan esperanzas, se trazan rumbos y se explican los tiempos. Pero si las palabras alcanzaran: no habría desgaste político, cansancio, falta de crédito o diferencia entre lo teórico y lo practico.

Que el General diga que sus soldados en Myanmar luchan por la democracia no alcanza cuando las calles están llenas de sangre de personas desarmadas.

Pero sin exagerar, porque en este caso la imagen es demasiado evidente, tenemos muchos casos que demuestran que si las palabras alcanzaran todo iría mejor.

En México hubiera alcanzado con decir que no existe la guerra narco para pacificar todo el país. Hubiera alcanzado con la firma del T-MEC para salir adelante. Hubiera alcanzado AMLO a transformar todo aquello que dice transformar y sobrarían "Las Mañaneras" porque los hechos se explicarían solos.

En Argentina las palabras del Presidente, haciendo de eco a la vice, diciendo que el país no tiene cómo pagar la deuda, suena real, suena concreta, suena a palabras. Porque al FMI le importan muy poco las palabras, le importa muy poco quién o quiénes votaron en el Congreso para contraer la deuda y le interesa muy poco el discurso liberador y combativo que pudieran encarnar los mismos que envían a su Ministro de Economía a Estados Unidos a ver a quién puede apalabrar.

El discurso pandémico de "lo único que quiero es cuidar a los argentinos" está genial para un superhéroe de comic, pero con las palabras no alcanza.

Si alcanzara con las palabras de quienes gobiernan: Brasil tendría una "gripesiña", Gran Bretaña ya luciría inmunidad de rebaño, Argentina se hubiera liberado de todos sus problemas dejando atras su neoliberalismo, Venezuela habría logrado la democracia plena, México habría cobrado consciencia de que no puede haber siempre otros números, Perú confiaría en sus gobernantes, Europa estaría más unida que nunca combatiendo la pandemia y casi que el único problemas que hubiéramos tenido en la semana es el barco que trabó todo el comercio mundial en el Canal de Suez.

Si alcanzaran las palabras no hubiera habido un atentado en Corinto, Colombia, por parte de los que quedaron afuera del palabrerío de las negociaciones de paz, no hubiera habido un atentado a cristianos en Indonesia, no hubiera tanta necesidad de guardaespaldas y despliegues de seguridad allí donde va un representante del Poder. Del poder fáctico, pero sobretodo, del poder de la palabra.

Y mientras tanto: las palabras fluyen, chocan, se abrazan, se alejan, se extrañan y se alborotan.

Colombia debate el uso de armas de fuego, España hace malabarismos para que el gobierno no naufrague, Perú se concentra en una campaña sin favoritos, Brasil mira espantado los números de la pandemia, Estados Unidos comienza a repartir cheques una vez más, Canadá se paralizaba por unos segundos por otro ataque con cuchillo esta vez en una biblioteca y Juan Guaidó anunciaba que dio positivo en coranavirus.

Y mientras Florida se sigue preparando para los springbreakers díscolos y Europa le tiene terror a los que pueda hacer la gente en Semana Santa, vemos que el mundo comienza a notar que si alcanzaran las palabras la crisis por el coronavirus que lleva más de un año ya hubiera sido ampliamente superada.

Y aunque algunos actúen como que sí, de las palabras a la realidad a un trecho que se hace muchos más amplio cuando pretendemos negarla.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!