ANUARIO 2012 PREMIOS ECDQEMSD

Acontecimientos, personajes y noticias sobre un escenario

Los años son recordados por cuestiones personales y por cuestiones que adquieren resonancia mundial.

Intentar convocar todo un año en un hora es una tarea que solo desde la ironía y el humor puede trasformarse en un trago no "tan" amargo.

Cuando desde la redacción me informaron que yo era el seleccionado para cubrir los Premios En Caso 2012, sentí un gran desafío profesional. Cuando me dijeron que llegaría a destino vendado y que mi ubicación sería desmentida en caso de emergencia: me asuste un poco.

Premios ECDQEMSD 2012

Llegué puntualmente a cierto lugar de una selva sudamericana que según me explicaron era el sitio elegido para la premiación.

La razón explicita era "por seguridad", la implícita era el avance, persecución, instigación, control y demás presiones que diferentes gobiernos vienen ejerciendo sobre los medios de comunicación. Ahí comprendí que la clandestinidad a veces no es una elección, es una obligación a la que nos someten. Y que Internet, como la selva, ya no era el paraíso variado y diverso, libre y espontáneo, natural y generoso, que alguna vez fue.

Todo Listo para la Fiesta:

Con la colaboración de innumerables anónimos el escenario se iluminaba para dar paso al show, un espectáculo que prometía ser mezcla de feria de fenómenos y sofisticada gala de premiación, y que haría desfilar al 2012 como un compendio de rarezas ilógicas que conformaron este tiempo lógico.

Un Clásico:

La clásica escena de la entrega de los Premios En Caso ya se vislumbraba. El Pirata comenzaba con la presentación, el Sr Lagartija, siempre un conductor de excesos, El Capitán Vinilo en los controles, está vez de la transmisión, el Mico ajustando las cuestiones técnicas y La Muda, esa belleza sin la cuál un escenario se sentiría opaco.

Detrás de la Escena:

Parece mentira que hasta hace minutos estaba viendo a El Pirata diciendo que era imposible y que está vez sí no llegaría a tiempo con todo. Hace minutos el Sr Lagartija trataba de convencerlo vaso de whiskey en mano "pero cuándo no hemos llegado a tiempo wey? Las cosas de un modo u otro salen o salen!". Eran segundo antes de que El Pirata entrará en negación total y el Sr Lagartija amenazara abofetearlo al grito de "esto siempre fue así, no hay excusas, es un show, sale porque saleeeeeeee!!!!".

El Capitán Vinilo chekeaba los últimos detalles cronómetro en mano, La Muda se reía de que justo en el momento exacto una de sus uñas se enganchó en sus medias de nylon, irreparable. Y El Mico, créanme, pensé que era ficción hasta que lo vi trabajar. No imaginaba ni por un segundo que tanta responsabilidad recayera sobre los enjutos a la vez que carnoso hombros de ese primate, algo que poco humanos estaría dispuestos a cargar.

Comenzaba el conteo regresivo, en los pasillos se comentaba que hasta último momento se dudaba de la presencia de un comandante presidente, otros comentaban que la realeza estaba muy enojada, que una presidenta estaba muy inquieta, que un presidente llegaba recién de jugar al fútbol y que varios de los presentes se habían sorprendido con la invitación a los ECDQEMSD 2012.

El equipo de producción corría de un lado al otro. Oí cosas como: "Sí alguien va a morir que muera o lo haga el año próximo. Si una catástrofe va pasar que sea el mes que viene. Sí alguna vieja pendeja va querer restaurar algo o un coreano va ser el video más visto que no sea hasta el 2013". Claro, suena desalmado, cruel, pero el temor a una súbita desactualización de tan tremendo esfuerzo es entendible en el mundo del espectáculo.

Así Fueron los Premios

Y la entrega comenzó. Como cada año se fueron dando las diferentes categorías y los ganadores. Un 2012 realmente caótico que tuvo a muchos protagonistas. Como dato casi anecdótico para esta cobertura, aquí les expongo la lista de las categorias y los protagonistas principales de los En Caso 2012:

Las categorías participantes de los Premios En Caso 2012 fueron: Yo No le Prestaría Mi Carro, Desilusión del Carajo 2012, Mejor Película, Premio Ecce Homo, Mejor Chiste del Año, No Mames Wey 2012, Mejor Video Clip, Payaso Triste 2012, Mejor Profecía.

Los protagonistas participantes fueron entre otros: Angela Merkel, Rajoy, Hugo Chávez, Enrique Peña Nieto, Los Hermanos Castro, Rafael Correa, Cristina de Kirchner, el PRI, las protestas mundiales, los Juegos Olímpicos Londres 2012, Huracán Sandy, Spy, la Democracia Egipcia, las Elecciones en Venezuela, Estados Unidos y México, Lopez Obrador, El Rey Juan Carlos I, La Reina de Inglaterra, el Principe Carlos, Henrique Capriles, Mitt Romney, Malala, Benedicto XVI, Berlusconi, Camila Vallejos, Lionel Messi y muchos más.

Los grandes ganadores de los En Caso 2012 van desde gobiernos hasta estrellas del espectáculo, pasando por acontecimientos relevantes y fenómenos políticos, naturales y artificiales. Las elecciones presidenciales tuvieron gran protagonismo, así como Chávez, Obama, Peña Nieto o la edecán del IFE. Las denuncias de fraudes y las protestas junto a la acción internacional ante las crisis estuvieron a la orden del día.

Y así ECDQEMSD cerraba un año más con sus clásica entrega de premios. Por mi parte me llena de orgullo haber presenciado el acontecimiento. Regresé a tiempo a la redacción para escribir esta cobertura, pensando en lo importante que es poder ejercer una profesión u oficio con total libertad. Me sentí afortunado y convencido que la libertad es algo por lo que debemos luchar día a día, año a año, en cada acción, en cada instante en que ella intente ser avasallada. Porque sin libertad no podemos decidir y sin decidir no podemos hacernos cargo de nuestro destino que no debería ser otro que el elegido por nosotros mismos.

Mi director quedó satisfecho con la nota, aunque me dijo que debió reducirla a menos de la mitad por cuestiones de espacio. Sonreí y bebí mi café. No era a esa libertad a la que me refería. Me refería a una mucho más poderosa, la que me hizo exponer mi visión de los Premios ECDQEMSD 2012 sin que nadie me dijera de que debía hablar y de que no.

Espero poder seguir cubriendo muchas entregas de Premios En Caso más, y así lo intentaré mientras existan lectores como ustedes.

El Reportero

Premios En Caso de que el Mundo se Desintegre - Edición 2012