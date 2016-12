ANUARIO 2015 PREMIOS ECDQEMSD

Hechos, personajes y noticias del mundo en un cargado y disparado 2015

El año 2015 fue sin dudas un año cruzado por el terror y las balas, por el miedo y los extremos. Doce meses de noticias que tuvieron como protagonista muchos escándalos, profundas crisis y amenazas constantes. Ni bien iniciado el año ya el ambiente nos anunciaba una etapa movida en el plano internacional. Más allá del análisis personal que cada uno pueda hacer del año transcurrido hubo noticias y personajes que pintaron el oscuro paisaje de este tiempo.

El 2015 comenzaba con hechos impactantes que mostraban la división del mundo y la actividad que perduraría durante todo el período. Nombres que hasta ahora estaban en la cumbre iniciarían su descenso y los videos tomarían un lugar preponderante. Las noticia internacional nos hacia dar brincos de un punto a otro del planeta y muchas cuestiones pendientes se encaminarían a un pozo más profundo del sospechado.

Los Premios En Caso, son un trabajo que intenta ser lo más profesional y transparente posible a la hora de destacar lo más relevante, más allá de que esto sea logrado o no, todos deben saber que no es fácil compactar todos los acontecimientos más relevantes de un año en menos de una hora. Una vez más me informaron que no habría cambios en la conducción de la ceremonia y que quien les habla debía viajar al punto determinado por la producción. El vuelo fue complicado, cada escala, entre revisiones y papales parecía alejarnos más del destino. La emoción de saber que me contraría con todos los que habían protagonizado este año hicieron que se me dificultara muchísimo dormir, quizás por imaginar como sería ese momento, quizás por miedo. Los Premios ECDQEMSD 2015 se presentaban como un gran problema a resolver, este año eran demasiados los asesinos, delincuentes, corruptos y mafiosos los que asistirían a la cita. Mientras baja del avión tuve la misma sensación del año pasado, pero aún más acentuada de lo riesgoso que se fue transformando el oficio de periodista; pero yo no estaba allí para eso, el trabajo periodístico ya había sido hecho, ahora simplemente había que concentrarse en que el traje de presentador no me quedará demasiado grande o me ajuste demasiado al límite de no dejarme mover con cierta libertad. Pude ver la Torre, el Arco, los campos, los miles de policías y las medidas extremas de seguridad. Estábamos en Paris.

Premios ECDQEMSD 2015

El lugar donde se realizaría la ceremonia era una de las capitales europeas más simbólicas, siempre asociada con el amor, la moda, el mundo intelectual y las ideas revolucionarias, ahora presentaba otro aspecto.

Todos sabemos que Paris es una ciudad maravillosa donde el turista tiene miles de opciones para no aburrirse un solo minuto y tener la sensación de que se encuentra en el corazón romántico de Europa. Algo pasó, el ambiente que se respira se parece mucho más a de los barrios periféricos donde no todo es color de rosa... Dior. Allí se vive otra realidad de falta de oportunidades, discriminación, juventud frustrada y muchos sentimientos que no salen en las fotografía de los turistas. Europa está debatiendo crisis tras crisis, económica, migratoria, luchas explicitas y peleas encriptadas.

Y Comenzaron las Presentaciones:

Otra emisión de los Premios ECDQEMSD que llevan más tiempo que muchos gobiernos con deseos de perpetuarse. El clásico histórico nos ha llevado a muchas partes del mundo utilizando el único escudo que puede protegernos ante lo atroz, el humor, la ironía y la desmitificación para sobrevolar, sin bombardear, las tragedias, catástrofes y miserias humanas sin morir de angustia en el paseo. El escenario se iluminaba y se daba paso una vez más al espectáculo que pondría sobre el foco en los sucesos de este 2015. Un show para combatir tanto dolor.

El Show Inicia:

Los Premios En Caso 2015 comenzaban el largo camino de una velada que intentaría iluminar las categorías y premiados. El Pirata inició la presentación ante un público expectante y el Sr Lagartija apareció en escena con un curioso invitado impensado; El Capitán Vinilo en su puesto se concentra en responsabilidad de la transmisión rodeado de agentes, el Mico está nervioso ya que la exigencia técnica crece cada año y La Muda ultimaba los detalles de una producción nada fácil de llevar a cabo.

Detrás de Escena:

El sistema de seguridad implementado para este acontecimiento había obligado a colocar más guardaespaldas que asistentes formales.

El Capitán Vinilo levanta el pulgar para que todo comience, La Muda está atenta y sabe que las miradas de los dirigentes, políticos y asesores van hacia ella. El Mico modifica cuestiones técnicas contrarreloj, pero su experiencia lo muestra cómodo en el caos. Yo seguía pensando que el humor, la parodia, la caricatura, siguen siendo maneras de resistencia para llevar los dolores del mundo con una mirada más amable, pero a la vez no podía dejar de pensar que eso mismo hizo que el 2015 comenzará como comenzó; a pocas cuadras estaba la redacción de Charlie Ebdo.

Conteo regresivo y comienzan los ECDQEMSD 2014. Los críticos están ansiosos por remarcar defectos, por marcar ausencias en las categorías y candidatos o mostrar su desacuerdo por los premiados, los invitados miraban hacia el escenario.

El miserable universo de la política internacional, el espectáculo, el deporte, la guerra, los pactos, las luces y las sombras de nuestras sociedades iniciaban su presentación como tratándose de en balance anual.

Así Fueron los Premios En Caso 2015

El Los presentes todavía percibían el clima de lo que había pasado allí mismo hace algunas semanas. Un 2015 con sus protagonistas destacados y hechos que muchos fueron borrados por las espectacularidad de otros. Este año se presentaron categorías novedosas en relación a los años anteriores pero no faltaron las clásicas que hacen delirar al público en general al que esta vez no le fue permitido pasar las vallas colocadas a más de cien metros.

Las categorías participantes de los Premios En Caso 2015 fueron:

Desanimación en 3D, Premio Se Fueron al Carajo, Premio a La Caída del Año, Haciéndose Pendejo 2015, Mejor Película, No Mames Wey 2015, Qué Carajo Pasó Aquí?, Mejor Plan de Gobierno, Mejor Video Juego, Vas Para Atrás 2015, Mejor Video Clip, Dame Miedo 2015, además de otros clásicos premios.

Entre los protagonistas participantes estuvieron entre muchos otros:

Bombardeos, Atentado en Paris, Elecciones, Charlie Ebdo, Siria, Peña Nieto, Dilma Rousseff, Nicolás Maduro, El Estado Islámico, Evo Morales, Cristina de Kirchner, Escándalo FIFA, Macri, Otto Pérez Molina Preso, Conversaciones de Paz FARC Gobierno, Leonard Nimoy, Sobrinos Bolivarianos, OTAN, Barack Obama, Masacre de San Bernardino, Reporte Oficial, Angela Merkel, Minions, Spectre, Star Wars, Videos de ISIS, Michoacán, Putin, China, Videojuegos, El Precio del Petróleo, Caso Petrobras, Destrucción de Palmira, Manifestaciones, Cumbre Climática, Alerta Global y muchos más.

Los En Caso 2015 compactan los últimos doce meses

De esta manera ECDQEMSD realizaba una vez más la clásica entrega de los premios En Caso, esta desde Paris, Francia. La razón es la de siempre, intentar haber mostrado algo más que un punto en el planeta, buscar ese sitio donde el año puedo encontrar su síntesis simbólica.

Los Premios ECDQEMSD 2015 fueron entregados. Quedará como una simple anécdota, pero si todo este espectáculo sirvió para que al menos alguien, entre risas nerviosas y puro humor, haya sentido que entre tanto horror podemos juntos, y con animo de sonriente resistencia, enfrentar las noticias, protagonistas y aconteceres, que nos marcan con angustia y dolor el espíritu de este año, todo se habrá justificado para intentar trabajar por un mundo un poco mejor.

Es todo por ahora y como siempre dejo mi más sincero deseo de encontrarme con todos ustedes en una próxima entrega de los Premios En Caso. Siempre expreso mi voluntad de que los próximos Premios ECDQMSD no sean tan extremos como los de este año, pero como sociedades parase que estamos condenados siempre a superarnos; queridos amigos, solo queda seguir trabajando duro para que el arte, el humor, la solidaridad y el abrazo sanador, hagan su trabajo, que nuestra voz no sea ignorada, que la actualidad no nos quite la respiración con su poderosa garra represora y que nuestro corazón siga latiendo fervoroso y esperanzado que podemos vencer los miedos enfrentándolos juntos.

El Reportero

