Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 3863

LA IMAGINACIÓN AL PODER

Leia Organa La Princesa

Santos Inocentes - A Las Bicicletas -

Mujer Olvidadiza - Parientes del Norte -

Naves Intergalácticas - Reunión de Ex Alumnas -

La Ración Exacta - Clientes Sucios -

Muñeca Shakira - Apaga las Luces y Más...

ESCUCHAR PODCAST DE HOY

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

ABE EN PEARL HARBOR

(27/12/16) - Estados Unidos - El primer ministro japonés, Shinzo Abe, visitó de manera oficial Pearl Harbor y previamente depositó una corona de flores en un memorial de la isla hawaiana de Oahu. Su histórica visita a Pearl Harbor junto al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no fue un pedido de disculpas oficial pero si marcó un hecho histórico. Los dos líderes visitaron la base naval atacada por la aviación de Japón en 1941 y que provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

PROCESO Y EMBARGO PARA CFK

(27/12/16) - Argentina - La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue Procesada por el caso de la obra pública y la justicia le trabó un embargo por 10 mil millones de pesos. Es en una causa por las obras viales entregadas al grupo Austral Construcciones del empresario y socio del matrimonio Kirchner Lázaro Báez, quien también fue procesado junto a Julio De Vido, ex ministro de infraestructura, y José López, mano derecha de De Vido, entre otros. Para el juez hay pruebas de que se trató de una asociación ilícita para el vaciamiento de las arcas del Estado en benefició particular.