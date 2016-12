ANUARIO 2016 PREMIOS ECDQEMSD

Hechos, personajes y noticias del mundo en un 2016 de Violencia y Cambios

El año 2016 no pareció un año de muchos cambios, continúan las guerras, las masacres y la injusticia, sin embargo muchas cosas variaron y tendieron a incrementar la visión de colapso. Noticias perturbadoras, escándalos, crisis sobre crisis y destrucción. El año comenzó con el viaje de Ziggy Stardust hacia el espacio, triste comienzo. Más allá de los muchos análisis y balances que cada uno pueda hacer del año, hubo noticias y personajes que sin duda se destacaron internacionalmente este año.

El 2016 fue un periodo de muchos cambios políticos, de concreciones de planes siniestros iniciados hace tiempo y de muchas armas, un negocio que sin duda este año volvió a mostrar números positivos en el negocio que disfrazado de seguridad es un negocio de muerte.

Los Premios En Caso, intentan como siempre destacar de manera profesional y sin condicionamientos lo más relevante de los acontecimientos y personajes que signaron el giro terrestre; no es fácil compactar todos los acontecimientos más relevantes de un año en menos de una hora, así que sepan comprender ausencias u omisiones no intencionales. Tomaba nota de los datos puntuales a la Entrega de Premios, la conducción de la ceremonia sería la clásica dupla y quien les habla debía viajar al punto donde la producción del acontecimiento había informado. El vuelo fue complicado pero arribamos a la hora señalada a esa isla en el Mar Caribe. No estaba seguro de quienes estarían en la ceremonia, los cambios políticos trajeron novedades en este año y personajes que hace meses no figuraban hoy tendrían bajo sus pies la alfombra roja. Los Premios ECDQEMSD 2016 se presentaban como un símbolo de un año de mucha actividad, este año los corruptos parecieron multiplicarse y las anunciadas treguas siempre estaban en la cuerda floja. Cuando el avión descendió me pareció haber aterrizado en una zona de guerra sin embargo los periodistas fuimos trasladados en una combi hacia el lugar y el chofer nos comentaba que no había guerra aquí. Desde la carretera precaria y destruida podía verse parte del paisaje paradisiaco pero devastado, una isla, un terremoto, un huracán, el olvido y un calor que generaba vapor en los cristales del transporte modelo ochenta. Estábamos en Haití.

Premios ECDQEMSD 2016

El lugar donde se realizaría la ceremonia era una playa paradisíaca hace algunos meses atrás, palmeras, arena suave, el mar y algunos vehículos de las Naciones Unidas dando vuelta sin rumbo.

Aquí no hubo atentados, no hubo guerra civil, no hubo bombardeos, no hay inmigrantes llegados en barcos precarios, sin embargo el paisaje se parece a los sitios donde todo eso pasa, con tiendas enormes de refugiados de su propia tierra que ya, por el tiempo que llevan allí, se transformaron en ciudades. La miseria, la pobreza, las tiendas precarias, las enfermedades y el abandono están en cada rincón. Haití fue protagonista de la solidaridad internacional durante unos pocos días después de las catástrofes que vivió este año. Luego, regresó a ser Haití, donde la solidaridad la encarnan apenas un puñado de héroes anónimos que caminan los campamentos.

Comienza el Show:

Los Premios En Caso 2016 El Pirata da la bienvenida ante un público tenso que busca con la mirada entre las filas a conocidos y estrellas, de siempre y novedosas, al tiempo que ingresa en escena quien completa la dupla de presentadores, El Sr Lagartija. Iniciando con una protesta y una crítica dirigida directamente a la producción se ve a un Sr Lagartija molesto y contrariado; El Capitán Vinilo chequea los detalles de la transmisión, el Mico va y viene de un lado al otro buscando soluciones técnicas a la precariedad del lugar y La Muda verifica que los detalles de una producción complicada no sean victimas del azar.

Detrás de Escena:

Los ECDQEMSD 2015 están al aire. Las categorías y candidatos son un misterio a debelar y los invitados son muchos más que en años anteriores.

El mundo de la política internacional muestra cambios considerables, el espectáculo ha dado nuevas estrellas, el deporte tuvo sus resultados de gloria y derrota, y también están los que protagonizaron el año desde el anonimato, lo mejor y lo peor de nuestras sociedades se presenta ante nuestra mirada con ese disfraz clásico humorístico balance anual.

Así Fueron los Premios En Caso 2016

Los presentes son ni más ni menos que los que tomaron decisiones, realizaron movimientos, dijeron cosas, que influenciaron al mundo. El 2016 tuvo sus protagonistas destacados y hechos que en muchos casos fueron causa de tensión mundial. Este año hubo categorías nuevas y por supuesto también estuvieron las clásicas que interesan al público.

Las categorías participantes de los Premios En Caso 2016 fueron:

Premio Puede Fallar 2016, Drama 2016, Emoticon del Año, Valiendo Madres 2016, No Mames Wey 2016, Mejor Película, Cinco Frases del Año, Mejor Fotografía, Premio Violencia del Carajo, Mejor Telenovela 2016, Mejor Video Clip y más...

Aquí algunos de los protagonistas principales:

Fidel Castro, Crisis Humanitaria en Siria, Huracán y Terremoto en Haití, Elecciones en USA, Donald Trump, Atentados Terroristas, Vladimir Putin, El Brexit, Evo Morales, Juegos Olímpicos de Rio, Pokemon Go, Bob Dylan, Juan Manuel Santos, Acuerdo FARC Gobierno, Mauricio Macri, Muhamad Alí, Elizabeth II, Leonard Cohen, El Ex Gobernador de Veracruz, ONU, Barack Obama, Matteo Renzi, Papa Francisco, Angela Merkel, Civil War, Peña Nieto, Michel Temer, Elecciones en Perú, PPK, Terremoto en Ecuador, China, Leonardo Di Caprio, Bono, Hillary Clinton, La CIA y el FBI, Protestas, Crisis Migratoria, Violencia y muchos más...

Los En Caso 2016 un Recuento de un Año Difícil

ECDQEMSD realizaba una vez más la clásica entrega de los premios En Caso, desde Haití, en esta ocasión. De este modo, una vez más, se intentó el recuento de todo aquello que le dio características especiales a un año al que hubo que ponerle mucho humor para contrarrestar tantos golpes a nuestros ánimos.

Los Premios ECDQEMSD 2016 fueron entregados. La idea cumplida es la de quitarle a todos esos actos y protagonistas el brillo que parecen tener para mostrar su lado más oscuro desenmascarando tragedias reales a través de la ironía y la crítica. El humor suele ser una última arma de defensa, esa que podemos esgrimir ante la dureza de la realidad, por eso, una vez más, expreso mi voluntad de que los próximos Premios ECDQMSD sean más leves que los de este año, que haya que buscar mucho, y no como este año donde realmente hubo de sobra, para encontrar ejemplos de miseria humana.

Ahora si, llegó la hora de despedirme hasta el próximo año esperando poder volver a cumplir mi misión de llevarles a todos ustedes una crónica, más o menos digna, de este acontecimiento tan particular, como clásico, desde hace más de una década, los Premios ECDQEMSD

El Reportero

