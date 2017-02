Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 3893

LA CANTANTE

Por Favor Sin Fotos

Precios de la NFL - Calculadoras Bebibles -

Bicicleta Musical - Jugando Masivamente -

Sin Explicación - Conservatorio de Puebla -

El Gran Boxeador - Hijos del Carnaval -

Es El Momento - Galán Scout y Más...

SARKOZY A JUICIO

(7/02/17) - Francia - En Francia se habla de las próximas elecciones, pero también de las que ganó Sarkozy. El ex presidente, Nicolas Sarkozy y otras 13 personas serán juzgadas por presunta financiación ilegal de la campaña electoral para las presidenciales de 2012. La justicia gala acusa a Sarkozy de haber superado en forma deliberada el tope de gastos de 22,5 millones de euros autorizado por la ley.

CAOS POR HUELGA POLICIAL

(7/02/17) - Brasil - El ejército no logra contener la violencia en una ciudad cercana a Rio. La ciudad tiene a los policías en huelga y ya van 75 muertos en 4 días. El número de asesinatos es un récord histórico para Vitória, ciudad del sudeste del país, cercana a Río de Janeiro. El paro de las fuerza de seguridad local comenzó el viernes, los militares recién llegaron el día lunes y aún no pueden controlar la zona. Comercios debieron cerrar sus puertas, lo mismo que las escuelas y los puestos de salud. Los autobuses no circulan desde el día domingo.