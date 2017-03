Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 3910

ESTABA DROGADA

Culpando a Marta

Heredero al Trono - Carnaval Do Brasil -

Ambiente Festivo - Ubicación Exacta -

Surubí al Paquete - Pronóstico del Tiempo -

Sin Dormir - Trastorno Generalizado -

Nave de Star Wars - Informe y Más...

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

EL OLVIDO DEL FISCAL GENERAL

(02/03/17) - Estados Unidos - El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, uno de los hombres de máxima confianza de Trump, aceptó inhibirse en todas las investigaciones sobre la relación entre el gobierno ruso y la campaña electoral. La decisión fue adoptada después de que se hiciera público que Sessions había ocultado al Senado varias reuniones con el embajador ruso en Estados Unidos en pleno ciberataque de Moscú contra el partido la candidata democrata, Hillary Clinton. Bajo presión, de nada valió el apoyo total que le brindó el presidente. El fiscal general, asediado tanto por demócratas como por los propios republicanos, se vio forzado a recusarse a sí mismo.

CONTRIBUCIONES IRREGULARES

(02/03/17) - Brasil - Marcelo Odebrecht, el ex titular de la constructora Odebrecht preso en Curitiba, declaró ante el Tribunal Superior Electoral otorgando detalles de cómo fueron las "contribuciones" irregulares de campaña presidencial 2014 en Brasil. El caso está vinculado al Lava Jato, pero se resuelve judicialmente en el foro electoral. Si se comprueban que tales aportes no fueron declarados legalmente, la fórmula ganadora de aquellas elecciones, Dilma Roussef-Michel Temer, deberá ser anulada y en ese caso debería renunciar el actual presidente Temer. El dato hecha gasolina all ambiente caldeado de inestabilidad política intensa, apenas suspendido por el carnaval, que se vive desde fines del año pasado.