Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 3921

CRIMEN EN LA COLINA

Verdades Absolutas

El Buen Chuck Berry - Aterrizaje 2017 -

No Estoy Disponible - Lo Dijo Maquiavelo -

El Desodorante - Tiempo de Cocción -

Todo Un Misterio - Caída de un Grande -

Abriendo Puertas - Esto es Monterrey y Más...

COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

TODOS MUY OFENDIDOS

Las cosas que acontecieron esta semana son de risa; digo de risa porque si las analizamos en profundidad no pararíamos de llorar.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

BIEN ARRIBA EN HONDURAS

(19/03/17) - Honduras - Devis Leonel Rivera Maradiaga, ex líder del cartel de "Los Cachiros", denunció durante una audiencia judicial en Nueva York (USA) en el caso de Fabio Porfirio Lobo, hijo del ex presidente hondureño Porfirio Lobo Sosa. Fabio se declaró culpable el año pasado de asociación delictiva para traficar cocaína a Estados Unidos. Rivera aseguró que el gobierno de Honduras debía dinero a Inrimar, una empresa de construcción e infraestructura con la que tenía contratos públicos. Según el capo, el cártel creó la compañía para lavar recursos generados por el narcotráfico. El ex jefe criminal dijo que Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, iba a conseguir el dinero público para aliviar la deuda que la administración tenía con la empresa, a cambio de un soborno. "Tony", actualmente diputado nacional, negó categóricamente las acusaciones.

DIÁLOGO BÉLICO

(19/03/17) - Corea del Norte - El gobierno Norcoreano lanzó otro desafío, como si de respuestas a acciones se tratara, durante la visita del enviado de gobierno de Trump a China. El régimen de Pyongyang realizó el ensayo de un motor de alto rendimiento para cohetes, y eligió justo el momento en que el canciller de Estados Unidos buscaba aplacar tensiones con su par chino.