CFK a Juicio

MOSUL ARRASADA

(23/03/17) - Irak - Más de un centenar de personas murieron en Mosul por una fuerte explosión en un área residencial del oeste de la ciudad. El número de victimas fatales y las causas de la explosión todavía son tema de debate. Un general del ejército regular iraquí, que lucha contra el ISIS, explicó que el grupo extremista había colocado bombas trampa en varias viviendas y que detonaron cuando sus habitantes regresaron al hogar tras la liberación del barrio por parte del ejercito. Por otra parte la televisión kurda Rudaw dijo que los muertos eran el doble del número que manejaba el ejercito. Sobre la causa de la explosión, existe la versión de que se produjo tras un ataque aéreo contra el barrio de Al Yadida que alcanzó a un camión con explosivos y multiplicó la destrucción.

EX PRESIDENTA A JUICIO

(22/03/17) - Argentina - La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ira a juicio oral por una de las varias causas que la tienen visitando los tribunales con regularidad. Se trata de la llamada causa del dólar futuro. Las acusaciones son por administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública. Durante la instrucción, se determinó que la pérdida para el Banco Central por dicha operación fue de 55 mil millones de pesos. El lunes se sorteará el tribunal al que enfrentará la ex Mandataria. Entre los imputados también están el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex numero uno del Banco Central, Vanolli. Se investiga la comisión del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. En la causa hay otros 14 procesados entre ellos varias ex autoridades del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores.