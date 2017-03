Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 3929

MODO VIBRADOR

Evo a Cuba

Aeropuerto CR7- Tambor en Bambi -

Marca Mundial - El Camino Francés -

Campeonato de Chistes - Sala Junior -

Biberón Poderoso - Caos en la Escuela -

Doctor Hijo de P - El Gran Secreto y Más...

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

MORALES VIAJA A CUBA POR SALUD

(29/03/17) - Bolivia - El Presidente Evo Morales viaja con urgencia a Cuba donde se someterá a una cirugía por un nódulo que afecta su garganta. Morales, de 57 años, tuvo que adelantar un viaje a Cuba que estaba pautado para el próximo mes de abril. El objetivo es someterse a una cirugía para que le sea extraído un nódulo en las cuerdas vocales que le fue detectado en La Habana a principios de marzo cuando viajó también de urgencia para ser atendido por un cuadro de disfonía, sinusitis y dolores abdominales.

BREXIT YA ES OFICIAL

(29/03/17) - Inglaterra - La primera ministra británica, Theresa May, dijo ante el Parlamento que el Brexit es un punto sin retorno. La salida de UK del Bloque Euro es oficial. May confirmó que el Reino Unido invocó el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones para la retirada del país de la Unión Europea (UE). En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, May afirmó que es un momento "histórico" y que el Gobierno ha respondido a la voluntad democrática expresada por el pueblo británico en el referéndum del pasado 23 de junio.