Escándalo en Brasil

TEMER EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

(18/05/17) - Brasil - La TV Globo puso a temblar no sólo al gobierno sino a toda la clase política de Brasil, una vez más. Se trata de una la grabación que compromete a Michel Temer donde quedaría en evidencia la complicidad del actual mandatario con la compleja y gigantesca trama de corrupción en Petrobras. La frase cuestionada es "Tienes que mantener eso, ¿eh?". Esa habría sido la respuesta de Temer cuando el poderoso empresario Joesley Batista le dijo que pagaba una "mensualidad" al ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, preso desde octubre en el marco de la investigación Lava Jato, para convencerlo de que no delatara ante la justicia lo que sabía sobre la red de sobornos.

ATROPELLO EN TIME SQUARE

(18/05/17) - Estados Unidos - Un automovilista arremetió contra la multitud en Time Square, centro neurálgico de Nueva York. La policía, que en un principio pensó que se trataba de un ataque terrorista, investiga el caso como un accidente provocado por un conductor en estado de ebriedad. El atropello múltiple en Times Square dejó al menos un muerto y 19 heridos. el conductor fue detenido.