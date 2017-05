Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 3970

EL RUDO

Filtraciones de Inteligencia

Libro de Visitas - Sola en el Aeropuerto -

Telenovelesco - Por Veracruz -

Desesperada - Pronóstico del Tiempo -

Venas Flacas - Toluca La Bella -

Pareja Hippie - En las Luchas y Más...

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

TRUMP EXIGE MÁS A LA OTAN

(25/05/17) - Bélgica - Donald Trump llegó hasta Bruselas para reprender a la OTAN. Si bien ahora acepta que la OTAN no está obsoleta mantiene su convicción de que los países que la componen adeudan grandes cantidades a la defensa colectiva del bloque aliado. El presidente estadounidense ha recriminado a la mayoría de los Estados de la Alianza Atlántica que no dediquen lo suficiente del PIB al gasto militar (un 2 porciento). -Los miembros de la OTAN deben aportar su parte. 23 de los 28 Estados no lo hacen. Y esto no es justo para los contribuyentes estadounidenses - dijo Trump.

BRASIL AGITADO

(25/05/17) - Brasil - El gobierno de Brasil puso al ejercito en las calles para evitar desmanes como los que se produjeron en Brasilia tras la movilización convocada por los sindicatos exigiendo la salida de Michel Temer; sin embargo luego la tensión bajó y se dio marcha a tras en la orden. Entre 35 mil personas y 100 mil, según cifras de la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal y de los organizadores, respondieron al llamado sindical para exigir el fin de los programas de austeridad y la salida de Temer, que se mantiene tratando de conservar su puesto desde hace una semana cuando se dieron a conocer grabaciones que lo colocaban en el centro de un caso de corrupción.