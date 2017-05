Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 3971

POR FAVOR SOPÓRTEME

Lo Que Dejaron las Cumbres

Madres Bolivianas - Festejos en la Minerva -

La Parte de Atrás - Esos Contadores -

Jersey Rococó - Jazz de Manteca -

Canino y Móvil - La Libere y la Tortuga -

Pura Dopamina - La Más Festejada y Más...

GLOBOS ROSAS

De pronto un joven estalla y se lleva más de veinte vidas con él. Vidas que no conocía y que no lo conocían, vidas que en este caso solo tenían en común estar en Manchester en un mismo lugar.

LA OTAN NO ES LO QUE ERA

(28/05/17) - Alemania - La Canciller alemana, Angela Merkel, expresó que ni la OTAN ni el Bloque Euro son lo que eran. Europa ya no puede confiar en Estados Unidos y y en el Reino Unido, al menos no como lo hacia antes. Quedo claro que la Unión Europea no es la que era antes del Brexit y que la alianza transatlántica ni siquiera se parece a lo que era antes de Trump. Las cumbres de la OTAN en Bruselas y del G7 en Taormina, Italia, no dejaron buen sabor de boca a la Europa unida. Ni bien Trump embarcó de regreso a Estados Unidos, Angela Merkel dijo en Munich: "Los europeos tenemos que tomar el destino en nuestras manos".

EGIPTO RESPONDE A ATENTADO

(27/05/17) - Libia - El presidente egipcio, Al Sisi, dio la orden, apenas unas horas después del atentado terrorista que se cobró el viernes pasado la vida de al menos 28 cristianos egipcios coptos, para responder con un bombardeo. Las fuerza aérea egipcia llevó a cabo un bombardeo contra un presunto campo de entrenamiento yihadista cerca de la localidad de Derna, al este de Libia. El ataque fue anunciado por el presidente Al Sisi en un mensaje televisado a la nación, en el que además advirtió de que no le temblará el pulso a la hora de golpear las "bases terroristas" en el país vecino que desde el asesinato de Gadafi no tiene un Gobierno central y está sumido en el caos tras la guerra civil de 2011.