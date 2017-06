Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 3992

LA MISMA PERSONA

El Príncipe Oscuro

Harry Potter - Lejos de la Familia -

Pájaro Azul - Reuniones por Miles -

La Desanimada - Frente a Frente -

Eso es Imposible - Sección Familiar -

No Reconozco - Mal Ejemplo y Más...

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

MINISTROS Y AVIONETAS

(26/06/17) - Brasil - Otro escándalo salpica los máximos estamentos del poder político del país sudamericano. La Fuerza Aérea brasileña informó que interceptó un avión cargado con 500 kilos de cocaína. Un operativo más, que a pesar de la cantidad no llamaría tanto la atención si no fuera que la aeronave despegó del campo de un ministro del Presidente Michel Temer. Las autoridades confirmaron que la avioneta despegó de la hacienda del titular de Agricultura, Blairo Maggi, quien aún no hizo declaraciones. El campo de más 40 mil hectáreas se ubica en el municipio de Campo Novo do Parecis, estado de Mato Grosso.

EL VETO MIGRATORIO AVANZA

(26/06/17) - Estados Unidos - Trump logra la aprobación de una parte medular del polémico veto migratorio. Finalizan así meses de bloqueo judicial, el Tribunal Supremo decidió por unanimidad aceptar el caso y, mientras lo resuelve de manera completa, levanta la suspensión y permite provisionalmente que se aplique a todos los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen que no tengan un vínculo fiable con "una persona o entidad de los Estados Unidos". Trump afirmó que esta "Es una clara victoria de nuestra seguridad nacional. Como presidente no puedo autorizar la entrada de quienes nos quieren hacer daño". El veto suspende 120 días el programa de refugiados y paraliza durante otros 90, con la salvedad mencionada, la concesión de visados a ciudadanos de los seis citados países, todos de mayoría musulmana.