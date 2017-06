Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 3994

NUEVOS TRABAJADORES

Anuncio Extraterrestre

Italia Enojada - Mis Agradecimientos -

Todos A Pescar - Los Alienígenas -

Campeonato de Chistes - Wolverine -

Toda la Investigación - Retrato de Pessoa -

El Árbol - Sin Causa Judicial y Más...

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

TENSIÓN EN VENEZUELA

(28/06/17) - Venezuela - Tensión en Venezuela, la escalada de violencia en las manifestaciones no cesa, el gobierno amenaza desde la televisión y las noticias se tornan trágicas. Entre las más recientes novedades, la tarde del martes pasado, un helicóptero de la Policía Científica de Venezuela sobrevoló la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, efectuó disparos y arrojó granadas. La Guardia Nacional Bolivariana repelió el ataque, que se saldó sin heridos pero que encendió las alarmas en el gobierno. El Presidente Maduro condenó el ataque y prometió la captura de los responsables. Los muertos en las manifestaciones contra el gobierno llegan casi al centenar desde que iniciaron y el gobierno denuncia intentos sucesivos de golpes de estado y actos terroristas por parte de la oposición.

ITALIA EXIGE COLABORACIÓN

(28/06/17) - Italia - El Gobierno italiano da un ultimátum a la Unión Europa sobre el tema de la inmigración. Italia amenaza con cerrar los puertos si los socios europeos no ayudan. En los últimos días han llegado otros 13 mil migrantes a las costas italianas procedentes de Libia y la tensión social y política no deja de crecer. El Ejecutivo ha dado el mandato a su representante en Bruselas, el embajador Maurizio Massari, de comunicar al comisario para la Migración, Dimitris Avramopoulos, el asunto. El mensaje, claro ante la situación es grave, es: Europa no puede darse la vuelta y mirar hacia a otra parte. De otro modo, habrá consecuencias.