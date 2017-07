Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4010

SACRIFICIO POR AMOR

Marihuana Agotada

Las Mentiras de Trump - Cara de Novio -

Edipo en la Cocina - Bella y Deportiva -

Pronóstico del Tiempo - Cosplay Detallado -

Fuimos Tres - Cada Uno Su Espacio -

Todo Congelado - El Satélite y Más...

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

FE EN LA PGR

(20/07/17) - México - Hay que tener fe en la PGR, fe en el trabajo que van a realizar y esperar a que el proceso siga, dijo Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación. El juicio al ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, aún no comienza y la Fiscalía ya planta confusión. El Gobierno del PRI está obligado a juzgar por corrupción a uno de los suyos, o ex suyos, mientras parte de la opinión pública considera incapaz a la Procuraduría General de la República (PGR) de conseguir la condena del ex gobernador priista acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada extraditado desde Guatemala donde se había fugado.

POLICÍA DESMANTELA ALPHABAY

(20/06/17) - Estados Unidos - Estados Unidos, en una operación policial conjunta coordinada con Europol, anunció el desmantelamiento de AlphaBay, considerada como la mayor plataforma dedicada a la venta de sustancias ilícitas. En la plataforma, que contaba con más de cuarenta mil vendedores, se comercializaban drogas, armas, programas maliciosos y datos personales . También se cerró Hansa Market, otro portal que opera en el mercado ilegal. Las autoridades policiales anticipan que está acción pondrá en marcha centenares de investigaciones penales.