Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4020

CUANDO GUSTES

Anda Dí Que Pagarás

Situación Venezuela - Mico Inolvidable -

Amanece en Bogotá - Mi Bella Genio -

Rinoplastia - Pronóstico del Tiempo -

Fidelidad Texana - Nada Amable -

Telenovelas Fan - No Confundan y Más...

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

UNIFORMES EN EL CONGRESO

(03/08/17) - Venezuela - La Guardia Nacional Bolivariana, la fuerza de seguridad del chavismo, inició las tareas de toma de control del edificio donde funciona el Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora. Los agentes permanecen en el Salón Elíptico, parte del Palacio Legislativo Federal donde funciona la Cámara, para trabajar en la seguridad de la ceremonia de instalación de la Asamblea Constituyente resistida por la oposición.

TRUMP Y SU PEDIDO A PEÑA NIETO

(03/08/17) - Estados Unidos - El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a comienzos del año a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, con evitar contactos diplomáticos si México seguía diciendo que no iba a financiar el muro fronterizo. En una llamada telefónica, cuya transcripción publicó The Washington Post, Trump le habría comunicado a Peña Nieto que le hacía quedar mal si decía que (México) no iba a pagar el muro. "No puedes decir eso a la prensa", le dijo. "Tengo que hacer que México pague por el muro. He estado hablando de ellos durante un periodo de dos años", señaló.