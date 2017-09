Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4057

TRÁFICO DE COSPLAY

El Quinto Sol

Un Conejo en la Luna - La Hormiga Inmortal -

Quemando Basura - Vamos al Pacifico -

Milenial Ejercitado - Buscando App -

Ya Se Armó - Armonización -

Palacio Presidencial - Música Romántica y Más...

Hoy en el Mundo:

ABRAZANDO A MÉXICO

(25/09/17) - México - Más de veinte países están colaborando con México en las horas más difíciles, la búsqueda de sobrevivientes y la revisión de escombros que dejó el terremoto del 19 de septiembre. Rescatistas japoneses, españoles, guatemaltecos o israelíes trabajan con sus pares mexicanos, Chile, El Salvador, Colombia y Venezuela han aunado esfuerzos para tender una mano ya sea con personal, toneladas de alimentos y medicamentes o la experiencia de algunos ingenieros o expertos, como en el caso de Suiza o Estados Unidos. Aquí la relaciones políticas internacionales o las coyunturas han quedado de lado para dar paso a la solidaridad. México sigue trabajando en jornadas extenuantes para seguir buscando vidas bajos los escombros.

ESAS DECLARACIONES

(25/09/17) - Corea del Norte - Corea del Norte opinó que las palabras de Estados Unidos son una declaración de guerra y recordó que está en su derecho de disparar contra aviones que claramente provocan la soberanía del país asiatico. Por su parte EEUU dijo: "No hemos declarado la guerra a Corea del Norte y francamente la sugerencia es absurda". La Casa Blanca rechazó enérgicamente las acusaciones de Pyongyang y advirtió que el régimen no tiene derecho a disparar contra sus aviones si se encuentran sobre aguas internacionales. Las declaraciones fueron la reacción a las declaraciones del ministro norcoreano de Exteriores, Ri Yong-ho, quien señaló desde Nueva York que su Gobierno se reserva el derecho a derribar bombarderos estratégicos estadounidenses aunque no estén dentro del espacio aéreo. Este último enfrentamiento surgió cuando el Presidente de Estados Unidos, Trump, en la ONU habló de "destruir totalmente" a Corea del Norte si este no cambiaba su postura.