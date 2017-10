Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4062

EL PÁJARO NO MANCHES

Buscando Un Diablo

Autoconexión - La Diablada -

De Esto se Trata - Los Idiotas del Salón -

Nadie me Habla - Todo era Alegría -

Jefe de Casting - Todos los Productos -

Más de un Sol - Fuera del Castillo y Más...

Hoy en el Mundo:

LA MASACRE DE LAS VEGAS

(02/10/17) - Estados Unidos - Cerca de 60 personas fueron asesinadas en Las Vegas en una de las masacres más grandes de la historia de Estados Unidos. El presunto autor que fue identificado como Stephen Paddock, de 64 años, ha muerto y medio millar de personas han resultado heridas en un tiroteo registrado en la noche de este domingo en un concierto de música al aire libre que se celebraba en las inmediaciones del hotel casino Mandalay Bay. De los heridos, una decena se encuentran en estado crítico. Según la policía de Nevada se trató de un lobo solitario y no de un atentado terrorista planificado. Al ingresar a la habitación de tirador se hallaron grandes cantidades de armamento.

CATALUÑA VOTÓ SI

(02/10/17) - España - Considerada ilegal por el Gobierno español y no reconocida por ningún gobierno extranjera, criticada por la poca transparencia y porque casi solo los independentistas expresaron su voto, el 90 por ciento de los electores votó a favor de la independencia de Cataluña del estado español. la jornada electoral, que además dejó casi 800 heridos por el uso de la fuerza policial, generó una crisis de desobediencia civil por parte de la Generalitat. El bloque europeo respalda a Madrid y no reconoce los resultados. El Congreso español no prevé tratar el caso Cataluña hasta el próximo 10 de octubre.