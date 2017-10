Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4077

EL PELOTAZO

Un Fantasma Literario

Mudarse a Canterville - Caricias Deportivas -

Espectáculo Imponente - Amor Profesional -

A La Expectativa - Un Arqui en Medicina -

Planificar Una Boda - Educación Sexual -

Velada Romántica - El Pan Adecuado y Más...

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

OPOSITORES JURAMENTARON

(23/10/17) - Venezuela - Cuatro de los cinco gobernadores opositores juramentaron finalmente ante la Asamblea Constituyente chavista para poder asumir sus cargos. Pese a que en un primer momento se negaron a subordinarse a la Asamblea digitada por el gobierno, finalmente decidieron hacerlo. El único que se resistió fue el gobernador electo de Zulia, Juan Pablo Guanipa. El acto fue muy criticado por la oposición en general, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había aclarado que no lo harían por no reconocer a la Constituyente "ilegítima", pero finalmente la declaración no pudo sostenerse.

MACRI SONRÍE

(23/10/17) - Argentina - Macri se transformó gracias el resultado de las elecciones del domingo pasado en el líder más fuerte de América Latina. En un momento en el que casi todos los presidentes de la región ven mermado su poder, el presidente argentino logró una victoria contundente en las legislativas en casi todo el país, y como dato mayor le ganó por más de cuatro puntos a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, histórico bastión peronista. Este crecimiento le da un poder suficiente para encarar las reformas pendientes y le convierte en el centro de la política latinoamericana para los próximos años